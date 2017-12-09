



Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Президент России Владимир Путин посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля, есть подтверждение и пресс-службы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Далеко не первая личная встреча в этом году, не считая многочисленных телефонных разговоров. Но если раньше главным образом обсуждались проблемы сирийского урегулирования, а также развитие двухсторонних отношений, включая военно-техническое сотрудничество, на сей раз переговорная повестка выглядит иначе.

Ясно, что после того, как США приняли решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля, ситуация на Ближнем Востоке стала претерпевать серьезные изменения. Исторически все, что связано со святым городом, всегда вызывало бурю политических и религиозных эмоций. И не только на Ближнем Востоке. Поэтому жесткая реакция на заявление американского президента Дональда Трампа — яростные демонстрации, вспышки насилия, ноты протеста, возможные разрывы политических контактов и дипломатических отношений, даже открытый переход к террору, новый вооруженный конфликт или конфликты в регионе — явления вполне предсказуемые. Поэтому возник вопрос, появится ли на Ближнем Востоке государство или группа государств, которые заявят о готовности возглавить протестное движение, что возьмет на вооружение лозунг «унижения и политического поражения исламского мира», или всплеск конфронтации постепенно сойдет на нет.

В этой связи особое значение приобретает Турция. Согласно взятой на вооружение внешнеполитической доктрины неоосманизма, историческая Палестина, в пределах которой было сформировано государство Израиль, относится к сфере турецких национальных интересов. Исходя из этого, Анкара претендовала на особую роль в рамках мирного урегулирования ближневосточного конфликта, а сейчас проявляет повышенную реакцию, демонстрируя историческую и геополитическую чувствительность. Так, профессор стамбульского Университета Мармара Дженгиз Томар считает неслучайным то, что Трамп сделал свое заявление спустя ровно 100 лет после британской оккупации Иерусалима и 50-летия оккупации Восточного Иерусалима. В свою очередь турецкое правительственное агентство Anadolu утверждает, что «решение Вашингтона по статусу Иерусалима является лишь частью проекта «Великий Израиль», границы которого достоверно неизвестны, однако юг и юго-восток Турции точно являются частью этого проекта» и что «после Иерусалима следующими целями проекта «Великий Израиль» станут Турция и Сирия».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Поэтому опять-таки не случайно Эрдоган, заявляя, что «Трамп своим решением бросил регион в кольцо огня», сообщил о начале телефонных консультаций с лидерами ряда ближневосточных стран, а также Путиным. Разговор с российским президентом действительно состоялся. В ходе его, как сообщили официальные источники, «стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства». По их мнению, «такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса». После этого как раз и появилось сообщение о визите Путина в Турцию. Причем, состоится он накануне намеченного на 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества по вопросу о статусе Иерусалима, на котором будет, конечно, солировать Эрдоган. Многое, хотя, конечно, не все, в его дальнейших действиях будет зависеть от итогов переговоров со своим российским коллегой. Ведь сейчас турецко-американские отношения находятся на пике кризиса и Эрдогану представляется возможность спустить «внутренний пар» через перевод стрелок в сторону США и Израиля через «исламских джинов».

В пятничной проповеди (хутба), подготовленной Управлением Турции по делам религии (Диянет) и зачитанной в 87 935 мечетях 81 турецкой провинции, которую прослушали 17 миллионов мусульман, уже заявлено, что «Иерусалим — это открытая рана, неутихающая боль каждого из нас». Помимо того, Анкара может попытаться разыграть в своих интересах карту альянса с Россией и Ираном на сирийском направлении, пойти на обострение с Израилем, объявив о поддержке ХАМАС, попытаться склонить на свою сторону страны, входящие в Лигу арабских государств. Но и Израиль тоже не будет сидеть сложа руки. Как пишет американское издание Foreign Policy, он имеет немалые шансы выйти на соответствующие договоренности с суннитскими арабскими державами — например, Саудовской Аравией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, разыгрывая иранскую карту.

Что касается России, то американские эксперты после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, признают фактор возвращения Москвы «как доминирующей силы в регионе» и «возможности для мощного дипломатического маневра в регионе в новых условиях». Речь в первую очередь идет о перспективах возобновления переговорного процесса по ближневосточному урегулированию. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, американцы дали понять, что «рассчитывают заключить «сделку века» по ближневосточному урегулированию» и «мы хотели бы понять, как это теперь будет выглядеть». Тем временем Трамп предложил лидеру Палестинской автономии Махмуду Аббасу посетить Белый дом, после того, как палестинцы отказались принимать вице-президента США Майка Пенса. А Тиллерсон в ходе пресс-конференции в Париже «неожиданно» заявил, что «окончательное решение о статусе Иерусалима будет зависеть от переговоров между израильтянами и палестинцами».

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

В целом создаваемая запутанная сеть предпринимаемых ходов подвергает испытаниям турецкую внешнюю политику, которая стремится быть активным участником ближневосточного урегулирования. На этом фоне предстоящие переговоры между Путиным и Эрдоганом не обещают быть легкими. Как ни крути, но Трамп сделал ход, который, по мнению Deutsche Welle, «изменил ситуацию на Ближнем Востоке, бросив вызов прежде всего арабскому миру, но предоставив ему возможность продемонстрировать свою силу или слабость и беспомощность». И это только начало новой большой игры на Ближнем Востоке.