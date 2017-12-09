Министерство охраны здоровья Украины (МОЗ) стоило бы, видимо, перевести из гуманитарного блока в «силовой». События на «грузинском» направлении украинской политической жизни 6−7 декабря в Киеве наводили на мысль, что ведомству под силу самые невероятные достижения, включая, например, остановку… государственного переворота.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Еще вечером 8-го числа казалось, что то, чего не смогли общими усилиями добиться Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины, удалось медикам. Речь идет о «страстях» по задержанию М. Саакашвили. На второй день после того, как «орлы» генпрокурора Ю. Луценко под его личным руководством объявили бывшего губернатора в розыск, выдвинув против него обвинение в подготовке переворота, тот заболел. По словам адвоката, простудился, когда прятался от прибывших его арестовать «силовиков» на крыше дома своего. В украинском законодательстве норма: «больных не трогать!» — не записана, однако граничившее с бездеятельностью вялое поведение СБУ и национальной полиции, которые должны были осуществить задержание мятежного грузина, давало основания думать, что в связи с его простудой и эту акцию, и «переворот» решено отложить до его выздоровления.

Сам давний любимец Д. Сороса и части американского политического класса, правда, активности решил не сбавлять. Пусть дистанционно, при помощи всемогущих, как у нас принято считать, социальных сетей, но он все же назначил дату следующей протестной акции на воскресенье 10 декабря, пообещав к тому времени преодолеть недуг и вернуться в боевую форму. Это обстоятельство, думаю, сыграло с ним злую шутку, дав Ю. Луценко чёткий сигнал о том, что болезнь М. Саакашвили вызвана, скорее, не проблемами со здоровьем, а соображениями тактического плана, и заставив перенести запятую в сакраментальной фразе: «Задержать нельзя оставить на свободе, пока болеет», — в самое начало, после первого слова.

ИА REGNUM Саакашвили и Украина

Логика понятная и оправданная. Вождь революции, несмотря на слегка пошатнувшееся здоровье, считает возможным ковать «железо» революции, пока горячо, и творить историю с повышенной температурой? Тогда и «силовикам» позволено делать свою работу без привлечения специалистов из Министерства охраны здоровья. Тем более что адресованный официальному Киеву в связи с первой попыткой задержания М. Саакашвили 5 декабря из-за океана окрик: «чтобы все было в правовом поле!» — никаких уточнений на этот счёт не содержал, о консультациях с МОЗ в нем не упоминалось. О каком правовом поле идет речь, когда все происходившее в эти дни в Киеве давно вышло за рамки закона, даже в тех убогих рамках, в которых он существует в Украине, американцы, кстати, предусмотрительно не уточнили.

И тут поздний пятничный вечер 8 декабря взорвала сенсация: М. Саакашвили задержали, привезли в киевское городское управление СБУ, поместили в СИЗО. Торжествующий Ю. Луценко поспешил сразу же дать экспресс-комментарий: всё, мол, по закону, мол; теперь с ним проведут следственные действия, потом суд примет решение о мере пресечения. Судя по тону и ряду деталей, сообщение адресовалось не столько украинской публике, сколько «дорогим американским друзьям». Генпрокурор явно пытался успокоить их: дескать, как вы просили, всё было строго по закону; «силовики» применили силу в полном соответствии, к тому же, дозировано, говоря прокурорским языком, «избежав крайних силовых действий и крови».

В новом витке истории задержания М. Саакашвили, содержащей в себе элементы самых разных жанров, начиная от детектива и заканчивая ток-шоу, много интересного и примечательного. Любопытно, например, что за время, минувшее между неудачной попытки задержания 5 декабря и удачной для ГПУ и СБУ (во всяком случае, пока удачной) «попытки № 2» 8-го, была изменена статья Уголовного кодекса, по которой грузинского осквернителя украинской границы пытаются привлечь к ответственности. Вместо участия в «преступном сообществе» теперь ему в вину вменяется «захват помещения комитета Верховной рады в гостинице «Киев» 6 декабря».

Кстати, о «преступном сообществе», по поручению которого, если верить словам Луценко четырехдневной давности, беглый грузин, лишенный украинского гражданства, прибыл в Киев свергать законную власть. По состоянию дел на понедельник 4 декабря в его состав входили и В. Янукович, и его сын Александр, и Н. Азаров, и А. Клюев, и еще полдюжины бывших украинских топ-чиновников из «донецкого» клана. Их полный список фигурировал в уведомлении о подозрении, врученном ГПУ адвокатам С. Дангадзе, через которого Саакашвили якобы получил от беглого младо-олигарха времен Януковича С. Курченко полмиллиона долларов на бунт против П. Порошенко. Сумма скромная, не правда ли? Тем более, если сопоставить ее с пятью миллиардами тех же долларов, которые, по словам бывшей чиновницы Госдепа США В. Нуланд, дали на «майдан-2014» одни только американцы. 5 декабря, правда, уведомление о подозрении заменили. В новом варианте документа состав группы кардинально изменился: из него исчезли все, кроме Януковича, Курченко и Дангадзе. Зато — внимание, читатель! — появился Саакашвили, которого — опять внимание! — не было в уведомлении, подготовленном и врученном ГПУ днем ранее!

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Для того чтобы вся это запредельно абсурдная от начала до конца история выглядела еще более абсурдно, стоит вспомнить о словах Луценко, произнесенных им с трибуны парламента 5 декабря. О том, что полмиллиона долларов для Саакашвили от Курченко из Москвы (откуда же еще?!) это — только один эпизод более масштабного проекта Кремля по дестабилизации положения в Киеве с последующим устранением от власти П. Порошенко под кодовым названием «Русская зима». Его — проект — генпрокурор, понятное дело, уже раскусил и нейтрализовал. Любимый город, благодаря ему, может теперь, само собой, спать совершенно спокойно. С кодовыми названиями опять получается некоторая нестыковка, но это у нас обычное дело, так и с планом «Шатун», который якобы был запущен в дело ФСБ, и якобы раскрыт Службой безопасности было. В чем нестыковка? Луценко уверяет, что план Москвы называется «Русская зима». Саакашвили же 5 декабря, выступая на митинге под Верховной радой, пообещал собравшимся изгнать Порошенко еще до Нового года. Значит, лучшее название для проекта — «Новый год»! И это в данном случае имеет принципиальное значение: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Впрочем, утверждать что-либо окончательно не берусь, я в делах шпионских, как и во многих других, не специалист.

Все у нас по закону, дорогие американские друзья!

Киев