Пока администрация президента США Дональда Трампа решает, какой именно должна стать пограничная стена с Мексикой и предпринимает попытки по пересмотру многолетнего Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Китай, наоборот, делает все, чтобы укрепить экономическое сотрудничество с Мексикой, пишут Маргарет Майерс и Рикардо Барриос в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

На протяжении последних нескольких месяцев Пекин провел беспрецедентное экономическое наступление к югу от границы с США. Помимо новых инвестиций в мексиканскую экономику Пекин предложил Мехико возобновить переговоры о двустороннем торговом пакте и пригласил Мексику рассмотреть вариант вступления в БРИКС-плюс. Если прошедшее десятилетие можно назвать «периодом стратегических возможностей» для развития Китая, нынешний период тоже мог бы стать благоприятным для Пекина.

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Политика администрации США в отношении Мексики, включая планы по строительству пограничной стены и отмену Программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которая в значительной степени затрагивает интересы мигрантов мексиканского происхождения, может сыграть в качестве катализатора процесса переориентации Мексики на других политических и экономических партнеров.

По мнению представителя министерства экономики Мексики Марии Кристины Эрнандес Церменьо, хотя отношения между США и Мексикой остаются крепкими, в ближайшие годы основными партнерами Мексики станут страны Азии, такие как Китай, Япония и Южная Корея. В настоящий момент Мексика ищет «новых стратегических партнеров… продвигает те инициативы, которые отражают национальные интересы и приоритеты».

Китай намерен максимально использовать открывшиеся возможности. Только за последние несколько месяцев Пекин сделал Мехико несколько дипломатических предложений. В дополнение к тому, что Мексика была приглашена на саммит БРИКС в сентябре 2017 года, Китай уже заявил о ключевой роли Мексики в своем проекте «Один пояс и один путь», хотя на картах проекта Латинская Америка пока официально не представлена. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Мексика является «важным стержнем в естественном расширении проекта «Один пояс и один путь» в Латинской Америке». Недавно Китай выступил с инициативой о развитии нынешнего Китайско-Мексиканского всеобъемлющего стратегического партнерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

За последние два года Китай и Мексика подписали многочисленные соглашения. В конце 2016 года китайская национальная нефтяная компания CNOOC получила право на разработку углеводородов на подводном нефтегазовом месторождении «Пердидо» в Мексиканском заливе. Китайские и мексиканские компании подписали соглашение в начале 2017 года, в рамках которого инвестируют около $200 млн в производство внедорожников JAC в Идальго. Китай открыл новый авиамаршрут, который соединит китайский мегаполис Гуанчжоу с Мехико через канадский Ванкувер.

С другой стороны, мексиканские чиновники проявляют сдержанное отношение к росту экономического сотрудничества между Мексикой и Китаем. Они считают, что выстраивание отношений с Китаем представляет интерес постольку, поскольку это может быть полезным при выстраивании отношений с США.

В ходе бизнес-форума в Мексике в 2017 году министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреал указал, что Мексика «с геополитической точки зрения может использовать (визит председателя КНР) в качестве стратегического рычага» во время переговоров с США по НАФТА.

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Некоторые эксперты скептически отнеслись к недавним заявлениям Китая, подчеркнув, что у Мексики пока нет возможностей для выстраивания тесных отношений с Китаем. Мексиканский эксперт Энрике Дюссель Петерс подверг критике сторонников поспешной переориентации Мексики в направлении Китая, заявив в марте 2017 года, что «институционально Мексика не готова к среднесрочным или долгосрочным отношениям с Китаем».

По данным мексиканского министерства экономики, в 2016 году мексиканский экспорт в США составил более $302 млрд, по сравнению с $5,4 млрд экспорта в Китай. Огромное количество людей мексиканского происхождения, проживающих в Соединенных Штатах — более 33 млн в 2013 году, по данным Pew Research Center, — также свидетельствует о тесных экономических связях между Мексикой и США.

Тем не менее, экономические связи между Китаем и Мексикой в ближайшие годы неизбежно будут постепенно укрепляться. Мексиканский рынок представляет огромный интерес для китайских компаний. Пекин ожидает, что пример китайско-мексиканских отношений «сыграет образцовую и ведущую роль» в процессе построения общего будущего для Китая и Латинской Америки. Несмотря на ряд препятствий, в настоящий момент Китай как никогда прежде располагает наиболее широкими возможностями для укрепления своих позиций в Латинской Америке, особенно в случае выхода США из НАФТА и других соглашений.