Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим привело к разгневанным публичным заявлениям со стороны палестинского руководства и других представителей арабского мира. Отчасти это можно объяснить тем, что Белый дом не соизволил заблаговременно подготовить руководство Палестины к такому повороту событий, поэтому в арабском мире решение Трампа восприняли как попытку нарушить права мусульман, пишут Деннис Росс и Давид Маковский в статье для The Foreign Policy.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Ирония ситуации заключается в том, что решение Трампа не нарушает права и требования Палестины. Признание Иерусалима в качестве столицы Израиля лишь отражает реальность, поскольку там находится резиденция израильского правительства. Иерусалим был и навсегда останется столицей израильского государства. Конечно, в Палестине считают, что Иерусалим также является столицей их государства, если оно вообще будет когда-либо создано, учитывая неустойчивые переговоры. Важно подчеркнуть, что в заявлении Трампа указано, что его решение не свидетельствует о том, что США заняли определенную позицию относительно «границ израильского суверенитета в Иерусалиме или в отношении оспариваемых границ». Эти вопросы, отметил глава Белого дома, являются прерогативой «вовлеченных сторон».

Читайте также: American Conservative: США использовали новую незаконную уловку в Сирии

Учитывая тот факт, что радикальная часть палестинского общества может исказить действительную суть решения Трампа для разжигания беспорядков, американской администрации необходимо было заранее сделать соответствующие ясные и последовательные заявления. Последовательное информационное сопровождение и разъяснение смысла действий Вашингтона не является сильной чертой нынешней администрации. Но именно сейчас это важно как никогда. Ставки слишком высоки, особенно в том случае, когда решения президента могут сыграть на руку силам, желающим дестабилизировать ситуацию.

Это означает, что Трамп должен последовательно и систематически подчеркивать, что с одной стороны, США лишь признали реальность того, что Иерусалим является столицей Израиля с 1949 года, одновременно с этим Вашингтон подчеркивает важность проведения переговоров между Палестиной и Израилем касательно всех спорных вопросов, включая Иерусалим. Израиль и Палестина должны самостоятельно решить все спорные вопросы, без вмешательства извне.

Neukoln Иерусалим

В действиях администрации США есть определенная логика. Никто ведь не отрицает того факта, что офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и израильский парламент расположены в Иерусалиме. Настала пара положить конец выдумкам, которые не утихают уже почти 70 лет, о том, что Иерусалим не является столицей Израиля. Однако, учитывая взрывоопасный характер ситуации в Иерусалиме, не стоит вмешиваться в переговоры сторон относительно разграничения территорий внутри города и оспаривать мнение о том, что в будущем Иерусалим может стать столицей двух государств.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания уже призвал к новому восстанию против Израиля. Беспорядки на Западном берегу Иордана свидетельствуют о том, что действия Трампа могут быть использованы для дестабилизации ситуации. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Соединенные Штаты больше не могут играть роль посредника в переговорах с Израилем.

Постоянная атмосфера напряженности в Иерусалиме может привести к тому, что любое решение американской администрации может быть искажено и использовано экстремистами для наращивания насилия. Если США встанут на позицию Израиля и заявят, что вся территория Иерусалима должна находиться под контролем израильского правительства, это может привести к провокациям, направленным против США, арабских и палестинских партнеров, особенно это касается Аббаса и короля Иордании Абдаллы II.

Читайте также: National Interest: Скрытый изъян может подорвать всю оборону США?

Одним из практических шагов, которые администрация Трампа могла бы сделать, чтобы уменьшить напряженность в регионе, заключается в подключении высокопоставленных американских чиновников к разъяснению действительной сути решения Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Необходимо сосредоточить внимание на двух пунктах. Во-первых, при заключении мирного договора между Палестиной и Израилем та или иная часть Иерусалима всё равно останется под контролем Израиля. Во-вторых, никто не собирается вмешиваться в переговоры между Палестиной и Израилем, касающиеся будущего Иерусалима и других спорных территорий. Два этих пункта должны стать своего рода мантрой, непрестанно повторяемой высшими должностными лицами США для арабской аудитории в течение ближайших нескольких недель.

Free Gaza movement Палестинский флаг

Этот шаг должен укрепить позиции арабских и палестинских лидеров, которые в настоящий момент должны противостоять попыткам ХАМАС исказить смысл слов Трампа и спровоцировать насилие. Также это позволило бы создать необходимые условия, чтобы Аббас мог отказаться от своего заявления о том, что США больше не могут выступать в качестве посредника в переговорах с Израилем.

Трамп должен объяснить палестинцам, что их права не были нарушены, после чего он может представить собственный план мирного договора, в котором также будут содержаться конструктивные предложения по Иерусалиму.