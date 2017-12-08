



Godot13 Храмовая гора

Решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, иначе говоря, признание этого города столицей Израиля, поставило вопрос о том, что произойдет со статусом святых мест, глубоко важных для исповедующих ислам, иудаизм и христианство. В своем выступлении глава Белого дома, в частности, сказал: «Иерусалим — это не только центр трех великих религий. Сегодня он также является центром одной из самых успешных в мире демократий. За семь десятилетий израильский народ создал страну, в которой свободно живут иудеи, мусульмане, христиане и люди других вероисповеданий, соблюдающие свои обряды в соответствии со своей совестью и верованиями… Тем временем я призываю все стороны сохранять статус-кво в святых местах Иерусалима, в том числе на Храмовой горе, также известной как Харам аш-Шариф».

Однако, похоже, большинство считает, что баланс нарушает сам Трамп. Как передает Radio Vaticana, в общей аудиенции 6 декабря папа Римский Франциск выразил «глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся после того, как президент Дональд Трамп объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, священный город трех монотеистических религий. Понтифик обратился с воззванием о том, чтобы «соблюдение статус-кво этого города в соответствии с резолюциями ООН было общим обязательством». Также папа Франциск провел телефонные переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом по поводу перемещения посольства США в Иерусалим. Об опасности «деструктивных разделений» американского президента предупредили 13 представителей христианских церквей, в том числе патриарх Иерусалимский Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манугян, апостольский администратор Иерусалима Пьербатиста Пиццабалла, кустод Святой земли отец Франческо Паттон. О «негативных последствиях» говорится в заявлении Коптской православной церкви. «Серьезную озабоченность» действиями Трампа выразил генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) преподобный Олаф Фюксе Твейт.

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

И одним из ключевых вопросов в религиозном контексте становится вопрос о статусе святых мест Иерусалима. С 1931 года ответственность за них несет Иордания и персонально ее монархи. В соответствии с заключенным в 1994 году израильско-иорданским мирным договором Амман получил особый статус — защитника исламских святынь в Иерусалиме. Однако только этим роль монархов не ограничивается, так как они считаются покровителями и христианских святынь. В конце ноября сего года король Иордании Абдалла II ибн Хусейн принял делегацию ВСЦ. Как сообщала The Jordan Times, «Его Величество в ходе встречи заверил гостей в том, что Иордания, хашимитская династия, которой является покровителем исламских и христианских святынь Иерусалима, будет и дальше предпринимать усилия по сохранению святых святынь города и защите собственности Церквей… Его Величество подчеркнул, что королевство выступает против любых попыток (израильских оккупантов) конфисковать христианскую собственность в Восточном Иерусалиме, подчеркнув, что христианские святыни получают такое же внимание и заботу, какую Иордания оказывает исламским святыням. Король Абдалла подтвердил, что арабские христиане являются неотъемлемой частью региона и ключевым элементом его самобытности… Его Величество добавил, что снижение числа христиан в Иерусалиме — «тревожно и грустно», подчеркивая, что Иерусалим «всегда должен быть символом надежды и мира, а не символом разделения».

White House Рукопожатие при заключении Израильско-Иорданского мирного договора. 1994. Билл Клинтон, Ицхак Рабин и король Иордании Хусейн I

Однако, замечает в интервью французской католической газете La Croix знаток ближневосточной истории Венсан Лемир, «Трамп в своей речи 6 декабря ни разу не упомянул Иорданию. Единственным названным государством стала Саудовская Аравия, которая не имеет ничего общего ни с Западным берегом Иордана, ни с Иерусалимом». Издание, в свою очередь, подчеркивает, что специалисты по Ближнему Востоку в государственном департаменте США не могут не знать исторических фактов, подтверждающих особую роль Аммана как защитника святых мест. Помимо того, Иордания является союзником Соединенных Штатов в регионе и предоставила место под американскую военную базу. На этом фоне решение Трампа по Иерусалиму выглядит не только «попранием исторической ответственности Аммана за восточную часть города и святые места», но и принесением в «жертву» короля Абдаллы, что иорданцы воспринимают как «предательство». Тем временем, пишет иорданское агентство Petra, будучи 6 декабря с визитом в Турции монарх «предупредил, что игнорирование палестинских, мусульманских и христианских прав в Иерусалиме будет только способствовать дальнейшему экстремизму и подрыву борьбы с терроризмом».

Встреча Секретаря Керри и иорданского короля Абдуллы II в Аммане. 2014

На этом фоне немногими, кто поддерживает президента США, оказываются, по мнению итальянского католического портала Vatican Insider, американские «христиане-сионисты». Издание цитирует основателя протестантской церкви Cornerstone и телепроповедника преподобного Джона Хажи, заявившего, что «президент Трамп сдержал свое обещание, он вступил в политическое бессмертие» и позже — «есть надежда на лучшее будущее во Христе». Необходимо учитывать этот феномен американского протестантизма, «белых евангелистов», чья лояльность Израилю превышает даже лояльность американских иудеев, подчеркивает Vatican Insider, и эти люди «нашли в Трампе своего паладина». Однако, как полагают некоторые католические эксперты, президент США не выглядит человеком, объявляющим об очередном «крестовом походе» на Ближнем Востоке, он углублен во внутренние проблемы своей страны. Вместе с тем нельзя не признать, что всего несколько его фраз произвели эффект упавшего в болото метеорита. Это своего рода новый «творческий подход». Но к чему он приведет и кому придется справляться с последствиями?