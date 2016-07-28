Преподаватели Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) в большинстве своём народ терпеливый и тактичный, выносить «мусор из избы» у них не принято. Но, судя по содержанию обращения, появившегося на кафедрах, ситуация сложилась крайне несправедливая: оклад преподавательского состава меньше, чем стипендия студентов. В пример приведена июльская новость с сайта АлтГТУ, где сказано, что вуз будет выплачивать дополнительные стипендии студентам (25 000 рублей в месяц) — победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский государственный технический университет

Профессорско-преподавательскому составу, как утверждают авторы письма, такие суммы окладов даже не снились.

«До 1 сентября оклад ассистента был 7500 руб., это меньше, чем стипендия у первокурсников («студентам, в том числе иностранным гражданам, получившим по окончании школы или учреждения среднего профессионального образования аттестат с отличием, в осеннем семестре первого курса будет выплачиваться стипендия в размере 8000 рублей в месяц (тоже новость с сайта АлтГТУ, прим. ИА REGNUM ). А с начала учебного года оклад ассистента всего лишь на 1,5 тысячи больше, чем стипендии студентов, имеющих аттестат с отличием. Оклад доцента не должен быть меньше, чем оклад бухгалтера, в соответствии с ПКГ (профессиональными квалификационными группами и уровнями). Просим устранить это нарушение и изменить оклады в соответствии с «Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г.№ 217н», — говорится в обращении.

Далее приводится ряд ссылок, из которых можно сделать вывод: административные нарушения привели к тому, что преподаватели не в полном объеме получают выделенные государством средства на повышение оплаты их труда. В частности, университет недоплатил профессорско-преподавательскому составу в 2014 году 78 200 510,74 рубля, в 2015 году — 76 110 554,47 рубля. В среднем недоплата каждому преподавателю в месяц составила 7000 рублей, — сказано в обращении.

Зарплата

Также преподаватели настаивают на том, чтобы оклады всех категорий работающих были «прозрачными», поскольку есть подозрения, что административные работники работают не в пример меньше, но получают больше.

«В соответствии с майскими указами президента РФ к 2018 году (уже через три месяца) зарплата профессорско-преподавательского состава должна быть 200% от 21 тыс. 76 рублей. (среднемесячной начисленной зарплаты работников предприятий и организаций в Алтайском крае в 2017 г.), то есть 42 000 рублей. Довести уровень зарплат ППС и НС до требуемых показателей», — отмечают авторы обращения.

Кстати, информацию о нищенских зарплатах в АлтГТУ в интервью ИА REGNUM подтвердил один из преподавателей вуза.

«Оклад доцента, кандидата наук (сужу по себе) — 16 978 рублей, и то лишь с сентября этого года — раньше был 14 978, а до начала прошлого года 13 978 рублей. Фактически, кроме этих трех тысяч, его не повышали года с 2012-го, когда надбавки за степень и звание включили в оклад и этим отчитались о его резком повышении, хотя сумма не изменилась. Всё в «лучших традициях», — иронизирует собеседник.

Интересно и то, что начальство, по его словам, для отчетности включает в заработки преподавателей политеха всё, что люди зарабатывают почасовкой, внутренним совместительством, научной деятельностью и прочими сверхурочными работами.

«Если ничего этого нет — сиди на голом окладе. Немало преподавателей работают не на полную ставку — не потому что сами так хотят, а потому что к их переизбранию не было выделено необходимое число ставок. Смогут тебе доплачивать до полной ставки (при наличии учебных часов) или нет — гарантий никаких. Вот так и выполняются майские указы: на бумаге всё замечательно, а на деле просто издевательство и профанация. Хоть бы сказали прямо: не можем их выполнить — так ведь никто ничего не говорит, предпочитают просто молчать. При этом управленческий аппарат растет как на дрожжах, созданы кучи отделов, занимающихся голимой бюрократией и никому не нужными, но требуемыми из министерства бумажками, и я практически уверен в том, что зарплаты там отнюдь не доцентские и даже не профессорские», — отметил преподаватель АлтГТУ.

Говорит, что сам он еще при объявлении майских указов в 2012-м подозревал, что по сути ничего не поменяется: «Нагрузка на преподавателя растет с каждым годом, число ставок сокращается, хотя и в этом на бумаге всё хорошо».

И вот еще важная информация. По словам собеседника ИА REGNUM, который общается со своими коллегами из других вузов, и там ситуация аналогичная.

«Разрыв зарплат рядовых преподавателей, особенно низового звена, и руководства — во многие разы и даже десятки раз. Кто в этом всём виновен — политика министерства или «перегибы на местах» — сказать не могу, подозреваю, что и то и другое», — заключил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, АлтГТУ хронически не везет с руководством. Летом 2016 года на это обстоятельство обратило внимание Министерство образования и науки РФ. За излишнюю медлительность в проведении аккредитации прямо в ходе селекторного совещания лишился своего кресла ректор Александр Ситников. Но и исполняющий его обязанности Андрей Максименко оказался не слишком растороплив. Чтобы получить дипломы государственного образца, выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM) были вынуждены доучиваться за дополнительную плату в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

Одним из ярких примеров отсутствия в АлтГТУ достойной смены руководства является назначение Евгения Роговского на должность советника ректора АлтГТУ по экономическим вопросам. Именно этот человек, будучи в должности директора Алтайского регионального отделения «Россельхозбанка», создал немало проблем как самому банку, так и алтайским крестьянам, пострадавшим от действий небезызвестного холдинга «Изумрудная страна».

Сейчас обязанности ректора исполняет Андрей Марков. Итоги выборов нового ректора еще не объявлены, но есть вероятность, что именно он сядет в ректорское кресло. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат высказал предположение, что предстоящие выборы и послужили причиной данной петиции.

«Пришел новый руководитель. Естественно, на него всего проблемы, все чаяния сразу и вываливают. Появились письма. Я прекрасно знаю тех, кто их написал, встречался с ними неоднократно, рассказывал о планах. В свою очередь они поясняют, что петицию написали, чтобы я не забывал о своих обещаниях, что проблема есть. Но как я могу о ней забыть? Оклад доцента, озвученный вам, в принципе правильный. К сожалению, во многих вузах сейчас такие оклады. Но это оклад. У нас зарплата преподавателя складывается из двух частей. Это базовая часть и стимулирующая. Между ними действительно была диспропорция. Поскольку я назначен исполняющим обязанности ректора только в августе, сейчас вникаю в эти вопросы и знаю, что по нормативам первая часть должна составлять 70% и 30% — стимулирующая.

Когда была поставлена задача по выполнению майских указов, стали работать по таким окладам, какие есть, но увеличили стимулирующую часть. По прошлому году в соответствии с этими указами мы должны были выбрать 160 процентов, по этому — 180. Это все прозрачно, потому что есть методики, по которым нас проверяет министерство образования. Что-то там напутать, включить туда зарплату ректора, которая не такая высокая, невозможно.

Тем не менее, имея такие оклады, мы обеспечивали выполнение этого показателя по заработной плате. В сентябре, когда я пришел на должность исполняющего обязанности ректора, мы повысили базовый оклад на две тысячи рублей. Понятно, что это еще далеко до требуемых к гарантированной части 70%. Но в новом фонде оплаты труда эта пропорция будет соблюдаться совершенно чётко. Следующий год у нас еще напряженнее. Мы должны выдать рост 200% средней зарплаты по региону. Поэтому в первом квартале 2018 года мы еще на три тысячи поднимем базовую часть заработной платы. Мы в план это заложили и считаем его достижимым», — пояснил Андрей Марков.

Altstu.ru Андрей Михайлович Марков

То, что студенты вуза получают больше преподавателей, он признал, но пояснил, что таковых студентов очень мало.

«Понятно, что для любого вуза выполнение плана набора — это главная задача. И мы его выполняем, проблем нет. Но для нас-то важно набрать качественных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Часть этих абитуриентов — это победители российских олимпиад, которые имеют возможность внеконкурсного зачисления в университет. И, к сожалению, такие ребята часто уезжают на учебу в Москву или Питер. Конечно, таких ребят у нас задача и стоит оставить здесь. Для них мы учредили эту стипендию — 25 тыс. рублей. Но таких ребят всего шесть человек. В основном это энергетики и факультет информационных технологий.

Да, первый семестр они будут получать стипендию 25 тысяч рублей. Но это только первый семестр, а дальше кто как себя покажет. Стипендия может быть и 7, и 10 тысяч рублей, но нужно подтвердить ее хорошей учёбой», — пояснил Андрей Марков.

Исполняющий обязанности ректора уверяет, что средства на такие стипендии идут не из фонда зарплаты, а из субсидий, а средняя заработная плата в АлтГТУ составляет сейчас порядка 37 тысяч рублей.

На самом же деле картина вырисовывается довольно пессимистическая. Как бы кто ни обнадеживал и ниуверял об улучшении ситуации, а зарплата на период начала года составляла далеко не 130% от средней региональной.

А ежемесячное денежное довольствие преподавателя может и дотягивать до 40−50 тысяч только в том случае, если, помимо всего перечисленного, получится взять на себя дополнительную ставку (больше увеличит и без того огромный объем работы). На такие подвиги способными оказываются, как правило, лишь молодые сотрудники. Однако работа на износ опасна для кого угодно.

Поэтому преподавателей в АлтГТУ остается только пожалеть: чтобы получать хотя бы минимальную сумму, достаточную для проживания, многим приходится брать на себя невероятное количество обязанностей и дополнительную работу.