Главный политический процесс последних недель на Украине — вовсе не беготня по крышам эрзац-оппозиционера Михаила Саакашвили, а самая настоящая междоусобная война, которая разворачивается между украинскими спецслужбами при непосредственном участии президента и парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дележ

Действующая власть во главе с Порошенко хочет сохранить статус-кво (то есть себя при власти и при бюджете) и борется с неподконтрольными ей антикоррупционными органами. Те, в свою очередь, выражая прямые интересы кураторов из Вашингтона (см. ниже), стремятся подрезать президенту крылышки, чтобы был посговорчивее. Поскольку сил примерно поровну, то война продолжается, стороны обмениваются ударами и обвинениями, совместными силами заканчивая процесс дискредитации государства.

На Украине действуют аж четыре специализированных антикоррупционных ведомства. Самое проблемное для власти — национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) — действует в прямой связке с ФБР: между ведомствами есть двухлетний договор о сотрудничестве.

Анастасия Борема Детективы НАБУ обыскали дом председателя Окружного админсуда Павла Вовка

Получив власть, Петр Порошенко и его соратники решили, что расплачиваться с американцами они будут русофобской риторикой. И начали освоение бюджета (победы на тендерах, закупки для гражданской войны, отправка силовиков к конкурентам и пр.) в таких масштабах, которые не снились и Януковичу. Для тех, кто забыл, напомним, что значительная часть ведущих украинских политиков (во главе с президентом) одновременно являются ведущими украинскими бизнесменами.

Поскольку в цели Вашингтона не входило столь щедрое финансирование Порошенко и главы МВД Арсена Авакова, то НАБУ перешло к действиям и возбудило уголовные дела сначала против компаний сына Авакова, а потом и против компаний, принадлежащих Порошенко.

В ответ «президентские» (Порошенко, Аваков, генпрокурор Луценко и СБУ) провели целую серию спецопераций, в процессе которых члены НАБУ арестовывались, а документы по разрабатываемым ими делам изымались. Генеральный прокурор обвинил НАБУ в том, что их агенты работают «вне закона» и на контрабандном оборудовании, а помогающие им агенты ФБР и вовсе действуют на территории Украины непонятно на каком основании.

Все это веселье сопровождалось взаимными (и взаимно справедливыми) обвинениями в предвзятости, вороватости и политизированности. В попытке примирить «прокурорских» и НАБУ их вполне официально вызвали («пригласили») в Вашингтон. Однако что-то пошло не так.

Чтобы добить НАБУ, Порошенко и Аваков от имени депутатов своих фракций внесли в парламент закон, существенно упрощающий отстранение глав всех четырех антикоррупционных органов. В этот момент терпение у западных кураторов закончилось.

О недопустимости такого закона в течение суток успели заявить представители ЕС, Госдепа, ФБР, Всемирного банка и МВФ. Все требовали свободы действий для борцов с коррупцией и называли это главным условием своей поддержки и предоставления денег и прочей помощи. Напоминали про известную фразу госсекретаря США Рекса Тиллерсона, согласно которой Украине нет смысла бороться за свое тело в Донбассе, если она не может спасти от коррупции свою душу.

Особенно красиво звучал зачин в послании из Госдепа: «Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви правительства Украины…» И как только в Госдепе сформулировали «выбор народа Украины», законопроект об усилении контроля над антикоррупционными ведомствами был моментально и без объяснений снят с рассмотрения. На прямое противостояние у «президентских» нет ресурса.

Однако и сдаваться они, безусловно, не будут. Объективное расследование одних только экономических преступлений гарантирует каждому из них пожизненное заключение. Но Тиллерсон высоко, Госдеп далеко, а насоздавать малосведущим в украинской realpolitic антикоррупционерам бюрократических и прочих проблем — это раз плюнуть. Тем более что думать дальше чем на один шаг вперед «президентские» не умеют и учиться не собираются. Они всерьез рассчитывают на второй срок главы Roshen.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Конфликт по всем признакам будет продолжаться, что в стратегическом плане идет на руку и всем здравым силам на Украине, и России. Чем сильнее воры и прямые назначенцы кураторов будут поливать друг друга справедливыми обвинениями, тем быстрее они будут уничтожать остатки устойчивости государства.

И тем быстрее они убедят региональные элиты в том, что проект унитарной майданной Украины под контролем кураторов — как политически, так и экономически несостоятелен. Входящим в состав Украины регионам нужно не государственное воровство под флагом анти-России и не политизированное разоблачение этого воровства под соусом убийственных экономических программ, а нормальное развитие экономики и страны. Ни та, ни другая сторона конфликта этого не предлагает и по самой своей природе предложить не могут.

Осталось заранее подготовиться к ожидаемым последствиям.