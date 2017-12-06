Существует популярное мнение, будто суть капитализма — в эффективном (через конкуренцию и корыстную мотивацию) развитии производства. Что есть «настоящие», «национально-ориентированные», «хорошие» капиталисты, строящие в стране (желательно — своей) заводы и фермы, а есть — «плохие» капиталисты-«мутанты», занимающиеся грабежом и спекуляциями.

Cryptokitties.co Криптокоты

Однако реальная суть капитализма — в получении прибыли любыми методами. Система эта действует, как финикийский морской торговец: если может — он грабит, если нет — то торгует. Производство, как и любая иная деятельность, является для капиталиста лишь необходимым злом, вынужденной тратой времени и сил для получения денег. Соответственно, если вдруг появляется возможность как-то облегчить этот путь (в обход морали и закона) или не проходить его вовсе, — этой возможностью воспользуются почти рефлекторно.

Это было ясно Карлу Марксу еще в «промышленном» XIX веке. Это становится до боли очевидно сейчас, в «виртуальном» веке XXI. Для тех же, кто этого еще почему-то не понял — была создана «игра» CryptoKitties, про собирание картинок виртуальных кошек за неограниченно большие деньги. Игры как таковой в ней нет, даже на уровне «тамагочи»: просто рисунки кошек, которые можно продавать-покупать и комбинировать (тоже за деньги) для открытия новых картинок. Из описания ясно, что CryptoKitties не могла не стать популярной… Кто же довел нас до жизни такой?

Пока традиционные площадки для спекуляций, вроде фондовых бирж и рынка валют, на которых всё-таки играют в основном «крупные» игроки, бесконечно переводящие деньги в деньги, пытаются с переменным успехом втянуть в себя сбережения простых граждан (вспомните вездесущую рекламу Форекса), эту задачу с большим изяществом и эффективностью выполняют третьестепенные площадки.

Так на периферии мировой экономической системы появился «биткойн» — некая интернет-валюта, функционирующая по принципу финансовой пирамиды (первые пользователи получают много, легко и задешево, последующие — мало, трудно и задорого). На волне популярности биткойна появились иные криптовалюты, позволяющие пользователям не встраиваться в давно идущую пирамиду, а начинать новую. На тех же технологиях (т.н. «блокчейн») была создана платформа Ethereum, в которой функции криптовалюты как бы уходят на второй план, а акцент делается на возможности анонимных неотменяемых финансовых операций.

Cryptokitties.co Криптокот

CryptoKitties — последний шаг в этой цепочке (неудивительно поэтому, что он выиграл конкуренцию у «старых» форм вроде биржи Ethereum). Финансовые спекуляции становятся эстетичными (вместо сухих цифр валютного рынка — любимцы интернета, милые котики) и приобретают форму невинной игры. Человек (и без того почему-то оказавшись в секторе криптовалют) заходит в нее на волне популярности, желая, может быть, посмотреть на котят, а затем «подсаживается» на желание коллекционирования, помноженное на возможность спекуляции и веру, что он попал еще только в начало очередной пирамиды. Была же ведь прослойка людей, которой МММ принес деньги и автомобили. И были люди, вступившие в МММ-2.

Люди забывают, что играя с дьяволом, — невозможно выиграть. В условиях финансовой пирамиды богатство одних образуется за счет разорения других, меньшинство выигрывает, а большинство — проигрывает (то же справедливо для капитализма вообще). Единственным гарантированным победителем оказывается владелец площадки, на которой идет игра. Только речь уже идет не о «обмене» цифрами на счетах между компаниями-гигантами, не о борьбе за «излишки» денег, которые, вероятно, никогда не пустят ни в потребление, ни даже в реальное производство.

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Речь идет об изъятии средств у населения, отнюдь не «бесящегося с жиру», населения, питающегося не самыми качественными продуктами, испытывающего трудности с медициной, получающего не лучшее образование, имеющего не такие уж яркие перспективы в мире реального «производства». Его правдами и неправдами подстегивают к новой, «спекулятивной», «виртуальной» экономике. И делают это капиталисты не для того, чтобы население обогатить. У людей из слоя «пониже» деньги забираются напрямую (например, уменьшением зарплаты с 13 тысяч до 9). У людей из почти «среднего» класса — более тонко, через «игру».

У японского сатирика Кожи Куметы некоего офисного работника, вследствие случайного нажатия на клавиши сорвавшего беспрецедентный куш на биржевых торгах, переводят работать на суперэлитный уровень. Перед ним ставят кнопку, при нажатии на которую просто так умирает 5000 человек. Герой продолжает всё так же бессмысленно и беспощадно жать на эту новую кнопку — и даже входит во вкус. К этой метафоре нужно добавить только то, что умереть от очередного нажатия может он сам.