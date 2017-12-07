Вчера МОК принял вполне ожидаемое многими экспертами решение об отстранении олимпийкой сборной России от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Официальные итоги совещания Международного олимпийского комитета таковы. Олимпийский комитет России дисквалифицирован, несмотря на то, что государственной системы вмешательства в допинговом скандале обнаружено не было. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, несмотря на его большой вклад в олимпийское движение.

U.S. Department of State Президент МОК Томас Бах и госсекретарь США Джон Керри. 2013

МОК также приостановил членство главы Олимпийского комитета России Александра Жукова в организации, несмотря на то, что тот извинился (!) перед МОК за «нарушения антидопинговых норм российскими спортсменами». Серьезно пострадал еще ряд спортивных функционеров, в частности, экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных отстранен от участия в Олимпийских играх пожизненно.

Кроме того, Олимпийский комитет России обязали внести дань ВАДА в размере 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Что касается российских спортсменов, то им милостиво разрешили выступать под олимпийским нейтральным флагом. А если они будут паиньки и будут себя хорошо вести, то на закрытии Олимпиады им разрешат пройти с национальным флагом.

Понятно, что все происходящее является политическим заказом за наши военные и политические успехи в Сирии, на Украине, в ОПЕК, построение независимой от англосаксов Евразии, строительство стальных скреп Евразии в виде газовых трубопроводов, новых скоростных железных дорог, арктической инфраструктуры для Северного морского пути и так далее. Это санкции за наши победы. Да, англосаксы нашли наше уязвимое место и стали в нем достаточно больно для национального самосознания ковыряться.

En.kremlin.ru Томас Бах

Все происходящее для нас является унизительным от первой и до последней буквы. Так же как и свидетельством того, особенно для некоторых ура-патриотов, что нам до восстановления своих геополитических позиций в мире еще надо приложить огромные усилия. И что наши первые победы после двадцати пяти (а реально гораздо больше — с начала семидесятых) лет отступления по всем фронтам — это далеко не финал, что нам предстоит огромное напряжение сил, чтобы разобраться с теми, кто правит бал в мире последние семьдесят лет.

Некоторые спортивные функционеры говорят, что «чистые» спортсмены должны ехать. Да что там функционеры — сборная России по хоккею написала письмо президенту страны с призывом отпустить их защищать цвета флага. А где солидарность с коллегами по олимпийской сборной, которые также чистые, но в отношении которых шулера из ВАДА сказали, что они «грязные»? Как потом в глаза будут смотреть? Конечно, хоккеисты не кандидаты и доктора наук, но понимать-то они должны, что после показательной порки на таком уровне западные судьи, получив такую отмашку, будут их так возить «лицом по льду», что трудно будет говорить о победах даже над средними соперниками. Каково будет игрокам? А каково будет это видеть нам, зрителям, хоккеисты об этом подумали?

Да, для спортсменов не поехать на Олимпиаду, к которой они готовились годы, — это очень неприятное событие. Но все же понимают, что речь в данном случае идет не о спортсменах, а о стране. Это не конкретного Иванова, Петрова, Сидорова хотят, мягко говоря, обидеть и не пустить, а всю страну — от А и до Я. В этом плане могу только напомнить, что мы уже пропускали одну Олимпиаду, и не только мы, и что — небо упало на землю? Ничего страшного не случилось. Однако честь и достоинство были сохранены.

Не могу не привести мнение российского болельщика, которое прочел на одном форуме: «На Олимпиаду должна ехать команда. А нашу команду разорвали и предлагают спортсменам плюнуть друг на друга, на команду, и выступить не за страну и не за Родину, а просто так, как никто». На мой взгляд, это очень достойный ответ всем, кто призывает забыть о чести.

Если происходящее является политическим заказом, а это так, то и свою стратегию надо строить, исходя из ответа именно на вопрос о том, как сделать так, чтобы организаторам этого политического заказа нанести неприемлемый и всеобъемлющий ущерб, по возможности гораздо больший, чем они нам. Для этого надо посмотреть, а что вообще происходит вокруг, не только в рамках олимпийского движения.

Если мы посмотрим глобально, то аналогичное выталкивание России из «цивилизованного» мира происходит по всем направлениям — науки (Нобелевские премии вручаются в подавляющем большинстве случаев жителям США и стран Запада), спорта (чемпионаты мира, Олимпиады и так далее), информации и СМИ (RT в США), энергетики («Северный поток — 2» и «Турецкий поток», арктические энергопроекты) и так далее.

Это уже немного больше, чем холодная война двух систем на окраинах и перифериях мира, это прямая подготовка к войне — когда для оправдания уничтожения врага его сначала надо сделать врагом на психологическом уровне. Вопрос в том, как отвечать на это? Ответ лежит на поверхности: не упираться рогом и пытаться сохранить участие России в старых цивилизационных формах мирового устройства, которые были созданы не нами, а начать создавать новые.

Во-первых, сделать альтернативную Нобелевскую премию. Например, премию Менделеева. И просто сделать призовой фонд больше, чем в Швеции. И награждать в подавляющем большинстве случаев ученых из Евразии. Через несколько лет о Нобелевской премии будут говорить как о небольшом и неудачном недоразумении.

Во-вторых, начать создавать свой независимый интернет, о чем уже, кстати, дал поручение президент России Владимир Путин — не может наша страна зависеть от какой-то коммерческий американской компании, находящейся под контролем спецслужб этой страны.

Флаг США

В-третьих, надо договориться с Китаем, Ираном и другими странами Евразии и учредить параллельные игры — Евразийские олимпийские игры со своими «ВАДА» и другими организациями — Евразийский олимпийский комитет вместо МОК и так далее. Вывод спортивных федераций из старой системы уже начат.

Вот по какому направлению надо двигаться — создавать с партнерами и союзниками свои структуры международного уровня. Параллельную политическую, информационную, спортивную, энергетическую и другую реальность и обеспечивать ее всей мощью российского оружия. Для чего, возможно, придется кое-кого показательно наказать. А сейчас надо принять решение отказаться от поездки ОКР на Олимпиаду в Южной Корее, отказаться от выполнения всех унизительных условий МОК, ВАДА и так далее, запретить КХЛ отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду и принять ряд других организационных и финансовых решений, чтобы дать максимально жесткий ответ тем, кто стоит за кампанией шельмования российской олимпийской сборной. Тем более мер, и не только спортивных, в нашем арсенале достаточно.

Поэтому, если отвлечься от эмоций, отстранение сборной России от Олимпийских игр нам выгодно — это не только поставит вопрос о создании параллельных Олимпийских игр под кураторством нас и наших партнеров, но и придаст необходимый толчок российским политическим элитам в активизации работы по созданию действительно многополярного мира. Это нам по силам.