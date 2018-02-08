Три года назад США вывели ряд своих боевых частей с территории Евросоюза и теперь вынуждены возвращать их для сдерживания нападения России. Как отметил бригадный генерал США Тимоти Догерти, «подготовиться к войне дешевле, нежели вести ее». Возникает вопрос, почему эту подготовку не ведут страны — члены ЕС, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Defense.gov Подразделение НАТО

В ходе холодной войны в Европе находилось около 300 тыс. военнослужащих США. Впоследствии было произведено сокращение численности, и эта цифра была снижена до 65 тыс. Тем не менее даже этого слишком много: страны континента давно должны были взять на себя ответственность за собственную защиту. Вместо этого блок НАТО расширился до границ России и уже грозится принять в свои ряды Грузию и Украину — бывшие территории Российской империи и Советского Союза. С точки зрения Москвы, североатлантический альянс по-прежнему проводит политику сдерживания, только теперь он находится у самых ее границ и на бывших территориях.

Более того, Вашингтон и Брюссель пошли на демонтаж Сербии, ни капли не задумываясь об исторических интересах России на Балканах. США наладили отношения и создали базы, в том числе и в Центральной Азии. Политика США стремилась стать чем-то похожим на печально известную «доктрину Брежнева», только наоборот: что мое — мое, а что твое — вопрос спорный.

Хотя на протяжении долгого времени в Вашингтоне многие были согласны относиться к министерству обороны как к источнику международного пособия, защищая процветающих и густонаселенных союзников, кандидат в президенты США Дональд Трамп заговорил о возможной смене курса, когда он обрушился с критикой оборонных субсидий для стран ЕС. С тех пор как он занял свой пост в Белом доме, он неоднократно ставил себе в заслугу даже самый незначительный рост военных расходов стран ЕС. Он тем не менее продолжает жертвовать интересами США ради благосостояния европейских правительств, которые предпочитают перекладывать на других ответственность за свою безопасность.

США и НАТО: бизнес на оружии смерти — плакат

На самом же континенте немногие видят серьезную угрозу: мало кто представляет себе, чтобы легионы России пронеслись по территории ЕС до самой Атлантики. При этом страны союза, опасаются они или нет, посчитали, что Вашингтон защитит их. Поэтому зачем обременять налогоплательщиков ЕС тогда, когда за все могут заплатить США?

Так почему же политики в Вашингтоне и особенно Трамп так рвутся переложить на граждан США ответственность за безопасность ЕС? Безусловно, подчеркивает автор, президент России Владимир Путин — личность крайне неприятная, и нет в этом ничего удивительного. В мире много неприятных автократов, однако это не означает, что они угрожают США. Какой бы взвинченной ни была риторика в Вашингтоне, Москва не представляет никакой значимой военной угрозы для США. Вмешательство в выборы 2016 года носило, считает автор, агрессивный характер, однако Вашингтон прежде сам делал такие шаги, только гораздо чаще и в гораздо большем числе стран. Администрация Трампа должна требовать от России отказаться впредь от такой деятельности, одновременно обещая своим согражданам, что больше такая ошибка не повторится.

Конечно, Россия — единственная страна, обладающая сравнимым с американским арсеналом ядерного оружия, однако его применение неизбежно приведет к разрушительному ответному удару. И хотя Москва и восстановила свои неядерные силы после распада Советского Союза, Россия — региональная, а не глобальная держава. Более того, ничего не говорит о том, что Путин хоть в какой-то мере заинтересован в конфронтации с США. Более того, между США и Россией нет существенных разногласий по важным вопросам. Напротив, власти двух государств находили общий язык по периферийным вопросам, таким как Сирия, Украина и Грузия. К тому же и Москва, и Вашингтон опасаются терроризма, выступают против ядерных программ Ирана и КНДР, а также сталкиваются с потенциально агрессивным Китаем.

И все же Вашингтон возвращает свои войска в Европу. По словам главы объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, для сдерживания России, «возможно, необходим дополнительный потенциал. Его поддерживает командующий контингентом США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, который уверен, что США будет делать это «столько, сколько необходимо». Никаких сокращений не предвидится, убежден он.

А что же делают в ЕС в отношении России, задается вопросом автор, подчеркивая, что они «заняты» или уже считают, что свою лепту они внесли. Так, страны ЕС на сегодняшний день тратят на свои вооруженные силы вдвое больше, чем Россия. Если расходование средств этими странами идет не эффективно, — значит, это нужно исправить, а не ждать от Вашингтона, что он придет и поможет. И раз они чувствуют угрозу, они могли бы делать гораздо больше.

Так, генерал Ходжес высоко оценил Литву за то, что она выделяет на свои вооруженные силы 2,07% от ВВП, но если правительство этой страны с тревогой ожидает прихода российских танковых дивизий, тогда им надо удвоить или утроить свои расходы. Смысл не в том, чтобы нанести поражение «московским легионам»,а сделать так, чтобы любое нападение было сопряжено с большими издержками и не стоило затраченных ресурсов. То же самое можно сказать и об Эстонии, Латвии и Польше. Все они, кажется, жаждут заполучить на свои территории гарнизоны американских войск. Вместо этого в них должны быть размещены контингенты сил их соседей по ЕС.

Army.mil Американские солдаты

Но если обратиться не к приграничным государствам ЕС, то можно увидеть, что большинство стран блока почти не беспокоится о военных вопросах. Так, расходы ФРГ хоть и выросли с 1,18% в 2016 году до 1,22 в нынешнем, но, как ожидается, сократятся в 2018-м. Можно предполагать, что по меньшей мере немецкий бундесвер готов принять участие в боевых действиях. Но даже в ФРГ ходит расхожая шутка о том, что роль их солдат состоит в том, чтобы задержать российские вооруженные силы до тех пор, пока не прибудут настоящие силы. Поэтому вероятность того, что немецкие войска двинутся на восток для спасения Прибалтики, Польши или кого бы то ни было еще, в лучшем случае минимальна.

Но раз так, кто действительно считает, что войска Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Дании, Черногории, Люксембурга, Словении, Словакии или Чехии составят значимую экспедиционную силу для остановки агрессивных «путинистов». Поэтому говорить о большинстве вооруженных сил ЕС не приходится вовсе. И проблема не в недостаточности ресурсов. Страны ЕС обладают большим, чем у США, совместным демографическим потенциалом и сравнимой с ними экономической мощью. Они могут отставать по военной мощи от США, однако назвать их полностью беспомощными нельзя. За США непосредственно по этому показателю следуют Франция и Соединенное Королевство, за ними — Турция, ФРГ и Италия. Все они могли бы делать больше, если бы захотели.

К тому же у стран ЕС и их союзников более чем достаточно военнослужащих. У одной только Турции почти 400 тыс. человек под ружьем. Безусловно, на сегодняшний день считать Анкару верным союзником не приходится, однако если совсем ее таковым не считать, тогда почему она по-прежнему в НАТО? В любом случае численность войск Италии составляет 250 тыс. человек, Франции и ФРГ — около 200 тыс. и 180 тыс. соответственно, тогда как у Греции 160 тыс., а у Соединенного Королевства более 150 тыс. Все эти страны могли бы увеличить численность своих войск, если они считают, что того требуют обстоятельства. Вместо США именно эти страны должны направлять дополнительные боевые бригады для сдерживания России.

За более чем семь десятилетий после окончания Второй мировой войны страны Западной Европы, восстановившись экономически, смогли сбросить чуждые им коммунистические режимы и вобрали страны Центральной и Восточной Европы в единый Европейский проект. Совместно они намного превосходят те остатки армии Российской империи и Советского Союза, которые когда-то внушали страх. Москва, отмечает автор, способна «избить» небольшого соседа, такого как Грузия, однако не смогла так же просто проглотить Украину и, без сомнения, не сможет захватить Европу. Если в отношении последнего есть сомнения, тогда странам ЕС стоит нарастить темпы военного развития и обогнать находящуюся в упадке державу, которая в ближайшие годы столкнется с экономической стагнацией, спадом рождаемости и политическим кризисом.

В свою очередь, «дядя Сэм», по сути, — банкрот. В ближайшее время вооруженные силы США столкнутся с дефицитом в триллионы долларов. Тем не менее Конгресс по-прежнему не желает принимать жесткие решения, предпочитая сокращать доходы, нежели урезать расходы. На фоне того как происходит столкновение федерального долга, социальных затрат и внешнеполитических инвестиций, кризис, скорее всего, подтолкнет американские власти к действиям. Велика вероятность, что пострадают бездумные траты США на интервенционистскую внешнюю политику. Мало кто в США добровольно пожертвует системой здравоохранения Medicare и социальной безопасностью ради того, чтобы в ЕС по-прежнему могли жить в щедром социальном государстве. Лучше Вашингтону пойти на урезание расходов систематически и продуманно сейчас, чем во время кризиса, когда это придется делать поспешно.

В ЕС никогда не перестанут призывать к тому, чтобы США делали больше в военном плане, однако в силах официальных лиц США отказать им в этом. Вашингтон должен оставаться в НАТО и других союзах до тех пор, пока они способствуют продвижению интересов США. Защита же и без того способных на это государств такие интересы не продвигает ни в коей мере.