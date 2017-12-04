Беспрецедентный визит президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд в мае 2017 года заложил фундамент для амбициозных планов наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда по модернизации экономики страны. В рамках плана «Vision 2030» Эр-Рияд намерен диверсифицировать свою экономику, чтобы снизить ее зависимость от цен на нефть, пишет Джеймс Лайонс в статье для The Washington Times.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Один из ключевых пунктов «Vision 2030» предусматривает ликвидацию коррупции в королевстве. За последние несколько недель в рамках антикоррупционных мероприятий были арестованы члены королевской семьи, правительственные чиновники и бизнесмены. Одновременно с антикоррупционной борьбой наследный принц стремится ослабить влияние консервативных религиозных сил. В генеральной прокуратуре Саудовской Аравии дали понять, что прошедшие антикоррупционные аресты являются лишь первой фазой.

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Оппоненты наследного принца считают, что он по факту осуществляет захват власти в королевстве. Это не совсем так, считает автор статьи, с точки зрения которого в Саудовской Аравии происходит консолидация власти, необходимая для создания реально функционирующего правительства, необходимого для успешной реализации плана «Vision 2030» и способного привлечь иностранные инвестиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Vision 2030» также предусматривает либерализацию саудовского общества. Следует отметить, что 70% населения королевства составляют граждане в возрасте 30 лет или младше. Они готовы поддержать действия наследного принца, поскольку не собираются проводить следующие 30 лет, руководствуясь обременительными исламскими ограничениями.

Амбициозные планы наследного принца являются беспрецедентными для Саудовской Аравии, но не для других ближневосточных государств. Например, ОАЭ провели успешную модернизацию, которая способствовала не только привлечению внешних инвестиций, но и развитию туризма. Эр-Рияд может задействовать опыт ОАЭ в качестве составной части собственной формулы успеха.

В основе успешной модернизации Саудовской Аравии также лежит необходимость противостоять расширяющемуся шиитскому полумесяцу Ирана. Эр-Рияд уже заручился поддержкой Бахрейна, Египта, Израиля, ОАЭ и ряда других стран. Подобный союз нуждается в поддержке со стороны США, чтобы успешно противостоять иранской гегемонии в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене. Вашингтон должен направить все свои усилия на то, чтобы помешать Ирану установить «наземный мост» между Тегераном и Бейрутом через территорию Сирии.

Haberalternatif.net Курдистан

Однако нужно отметить, что намерения администрации Трампа подрываются не только действиями «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американских чиновников, служивших еще при администрации бывшего президента Барака Обамы, но и действиями представителей Государственного департамента и национального оборонного ведомства. Например, можно ожидать, что Саудовская Аравия так и не получит поддержку со стороны Вашингтона против Катара, чтобы разорвать его союз с Ираном. Более того, Вашингтон отказался от поддержки независимости Иракского Курдистана, а ведь иракские курды были единственными верными союзниками США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В рамках противостояния Ирану и Сирии Вашингтон имеет уникальную возможность в лице Саудовской Аравии. В то время как лидеры России, Турции и Ирана в рамках переговоров в Сочи обсуждают ликвидацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, беспорядки всё еще продолжаются. На восстановление Сирии, например, потребуется около $250—350 млрд.

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Нужно сказать, что с самым крупным проигрышем в Сирии столкнулся президент Турции Реджеп Эрдоган, который являлся одним из главных спонсоров антиправительственной оппозиции. Отношения между Турцией и США осложнились после неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. Главная причина, почему Эрдоган наращивает сотрудничество с Россией — поддержка сирийских курдов со стороны США. Несомненно, что договор о поставках в Турцию российских систем ПРО С-400 ставит под сомнение надежность Анкары как союзника США по НАТО. По этой причине необходимо пересмотреть соглашение на поставку 100 самолетов F-35 в Турцию.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

Чтобы поддержать стремление Саудовской Аравии противодействовать Ирану, в Белом доме не должны предпринимать каких-либо усилий, направленных на восстановление Сирии, до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад остается у власти. В то же время необходимо сохранить американское военное присутствие в Сирии и оказать поддержку сирийским курдам. Более того, необходимо восстановить отношения с иракскими курдами и помочь им в их стремлении к независимости.

Вашингтону также необходимо пересмотреть свое отношение к нынешней ситуации в Ливане. Когда ливанский премьер-министр Саад Харири заявил в Саудовской Аравии о своей отставке, он указал на растущее влияние в Ливане шиитского движения «Хезболла», связанного с Ираном. Возвращение Харири в Ливан и отмена его отставки выглядят как подчинение Ирану. Следовательно, любая дальнейшая экономическая и военная помощь Ливану со стороны США должна быть приостановлена.

Администрация Трампа имеет уникальную возможность не только оказать Саудовской Аравии помощь в проведении модернизации, но и предотвратить дальнейшее расширение влияния Ирана на Ближнем Востоке. Оказание давления на Россию и Иран с учетом перечисленных рекомендаций должно укрепить позиции США на Ближнем Востоке.