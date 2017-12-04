Война пропорошенковских и проамериканских силовиков на Украине выходит на новый виток. Напомню, что сначала 31 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски по месту проживания вероятных фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии Украины. После обысков НАБУ задержало сына Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн гривен в 2015 году.

Torange.biz Постмайданная Украина

Тем не менее несмотря на весь сопутствующий медийный шум уже 1 ноября сын Авакова был освобожден в зале суда: угрозой применения силы Аваков смог надавить на судебную систему, как и ранее на Порошенко, сняв утром 1 ноября после разговора с Порошенко охранявшую Раду от «Михомайдана» полицию, заявив, что полиция с народом воевать не будет. Таким образом, задержание сына Авакова было только поводом к обострению отношений внутри правящей на Украине хунты.

Затем в середине ноября подконтрольное американцам Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины, кума и давнего собутыльника Порошенко Юрия Луценко. «По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения», — рассказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира. По ее словам, дело касается именно генпрокурора и возбуждено 30 октября по ч.3 ст.368−2 Уголовного кодекса. Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре текущего года.

Torange.biz Коррупция

В ответ ГПУ возбудила уголовное дело в отношении главы НАБУ Артема Сытника по обращению депутата от «Народного фронта» Елены Масориной. Производство было зарегистрировано 16 ноября с правовой квалификацией ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса, а именно — «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа».

И вот на днях противостояние проукраинских и проамериканских силовиков вышло на новый уровень. Сначала генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире ТСН Тиждень обвинил главу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника в потворстве незаконной деятельности ФБР США на территории Украины:

«Возникает вообще вопрос: «а кто разрешил операцию иностранной спецслужбы на территории Украины»? Мне известно, что на территорию Украины были раз приглашены сотрудники ФБР после убийства Павла Шеремета. Совместная операция, как он формулирует, является незаконной без соответствующих процедур. Я понимаю желание Сытника прикрыть свои огромные проблемы, но не прикрывать их иностранными партнерами».

Так Луценко прокомментировал слова Сытника о сотрудничестве НАБУ и ФБР в расследовании коррупции в миграционной службе Украины и незаконной добычи янтаря. А затем СБУ задержала детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), предлагавшего взятку за выдачу документов группе нелегальных мигрантов.

Это стало уже открытым вызовом созданной американцами параллельной силовой вертикали (СБУ и Генеральная прокуратура находятся в ведении президента Петра Порошенко) в лице НАБУ. Что могло предпринять НАБУ в ответ? Да, в принципе, ничего — только объявить о том, что оно возбудило новые уголовные дела. Да только проблема в том, что ни одно из них оно также не в состоянии довести до конца, так как суды находятся под контролем Порошенко, и там дела НАБУ элегантно заворачивают. А формирование антикоррупционного суда, на создании которого также очень настаивали американцы, Порошенко сумел заволокитить и так и не реализовать эту идею.

В результате руки у американцев оказались связаны, и им ничего не оставалось делать, кроме как вызвать всех силовиков Украины — руководителя НАБУ, глав САПУ, СБУ, МВД и ГПУ — в Вашингтон на «стрелочку» на профилактическую беседу, типа, ребята, перестаньте, делаем одно общее дело. Только вот ситуация дошла до такого предела, что «ребята» прекрасно понимают, что никакого «общего дела» с американцами у них уже нет, так как те только спят и видят, как отстранить все нынешнее проворовавшееся руководство Украины от своих постов.

Поэтому не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что встреча закончится ничем, и как только люди вернутся в Киев и «перетрут» в своих кругах общения по поводу визита и ЦУ американцев, эта война кланов внутри хунты примет новые формы. Поэтому ни о каком наступлении на ЛДНР в таких условиях, ни о какой диктовке условий Кремлю не может быть и речи. Каждый новый месяц будет приводить к ослаблению киевского режима, и задача Москвы состоит в том, чтобы максимально затянуть процесс реализации Минска-2 до тех пор, пока хунта не посыплется под тяжестью внутренних проблем и регионы не начнут выскакивать из-под власти Киева.

В общем, решение Вашингтона позабавило не только самих украинцев, но, думаю, и политиков Европы — «демократия в ручном управлении» — это ли не мечта каждой зрелой нации. Если Вашингтон не назначит еще одного спецпредставителя по Украине, но теперь для решения вопросов внутри необандеровской хунты, дело будет плохо — в Вашингтон же каждый месяц не наездишься…