1. Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2017 г.

В ноябре 2017 года заметно укрепилось влияние многих назначенных осенью врио глав регионов. Факторами, влияющими на позиции губернаторов, по-прежнему остаются подготовка спортивных объектов к Чемпионату мира-2018, местная протестная активность, ситуация с госдолгом, а также международное сотрудничество. При этом ротация президиума Госсовета РФ, как правило, влияла на позиции затронутых ею губернаторов не слишком значительно.

Пятерку лидеров в группе губернаторов с очень сильным влиянием по-прежнему составляют мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место), губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (3-е место), глава Тюменской области Владимир Якушев (4-е место) и губернатор Тульской области Алексей Дюмин (5-е место). Влияние Сергея Собянина формировалось под воздействием как позитивных факторов (например, анонсирования масштабного долгосрочного проекта «Московские центральные диаметры», обнародования ориентированных на кампанию по выборам мэра социальных программ), так и негативных (широко разошедшегося и негативно интерпретированного тезиса о «лишних людях» в регионах, не вполне адекватных заявлений и действий вице-мэра Петра Бирюкова и департамента ЖКХ во время большой аварии на востоке Москвы).

Несмотря на разногласия с Центром по вопросу преподавания татарского языка в школах, незначительно укрепляет позиции Рустам Минниханов (перемещается 7-го на 6-е место). Возможно, свою роль вновь играет внешнеэкономическая активность главы Татарстана: в ноябре он посетил с рабочей поездкой Объединенные Арабские Эмираты.

Kremlin.ru Глава Татарстана Рустам Минниханов

Ряд позитивных сообщений из Мордовии (высокие темпы подготовки «Мордовия Арены» к чемпионату мира-2018, выделение на нужды республики около 150 млн. рублей из Резервного фонда президента РФ) укрепляют позиции главы региона Владимира Волкова (поднимается в рейтинге с 15-го на 12-е место).

Визит Владимира Путина в Республику Крым укрепляет позиции главы региона Сергея Аксенова (перемещается с 19-го на 16-е место). Удачно проведенный российско-казахстанский саммит в Челябинске и встреча с президентом укрепляют позиции губернатора региона Бориса Дубровского (23-е место, ранее 26-е).

Башкирия была вынуждена вернуть в Фонд реформирования ЖКХ 516 млн руб. в связи с вопросами к администрации Уфы по поводу реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Возможно, в связи с этим несколько ослабевают позиции главы республики Рустэма Хамитова (перемещается с 9-го на 13-го место). Тем не менее Хамитов остается в группе губернаторов с очень сильным влиянием.

На фоне жалоб на состояние дорог в регионе, прозвучавших в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале», и последовавших заявлений звезд шоу-бизнеса по этому поводу несколько ослабевают позиции губернатора Пермского края Максима Решетникова (перемещается с 12-го на 14-е место).

Но в целом у назначенных осенью 2017 года руководителей регионов динамика позитивна. Укрепляет позиции в группе губернаторов с очень сильным влиянием врио главы Дагестана Владимир Васильев (18-е место, ранее 20-е). Васильев пообещал встретиться с Владимиром Путиным, чтобы попросить его помочь с выплатами зарплаты «наиболее важным категориям населения». Постепенные перестановки в органах власти Красноярского края (в том числе замена постоянного представителя при правительстве РФ и назначение нового вице-губернатора, курирующего информационный блок) укрепляют позиции врио главы региона Александра Усса (с 25-го на 24-е место). На фоне сообщений о возможном визите Владимира Путина в Нижегородскую область в декабре укрепляются позиции врио главы региона Глеба Никитина (с 31-го на 25-е место).

Omskportal.ru Мэр Омска Оксана Фадина

Мэром Омска стала Оксана Фадина, и это очевидное следствие укрепления влияния врио главы региона Александра Буркова (перемещается с 41-го на 38-е место). Укрепляет позиции проявивший внимание к ряду знаковых тем, в том числе к взаимодействию со строительным бизнесом и корректировке подходов к градостроительной политике, врио главы Приморья Андрей Тарасенко (с 47-го на 45-е место). Ряд шагов, целью которых является рост популярности врио главы Орловской области в регионе (введение ежемесячных «прямых линий», планы поездок по районам «без предупреждений и официоза»), укрепляет позиции Андрея Клычкова (с 60-го на 54-е место).

Усиливает влияние врио главы Псковской области Михаил Ведерников (поднимается с 74-го на 60-е место) — назначение главой администрации областного центра Александра Братчикова можно интерпретировать как его аппаратную победу. Достаточно осторожный стиль управления, внимание к важным для региона вопросам ЖКХ и «мусорной» концессии заметно укрепляют позиции врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 76-го на 61-е место).

По-разному ситуация складывалась в ноябре для губернаторов-«старожилов». С 16-го на 19-е место перемещается глава Калужской области Анатолий Артамонов. На позиции Евгения Савченко (20-е место, ранее 17-е) определенно негативно повлияло удаление в отставку главы администрации Старого Оскола Александра Гнедых, сопровождавшееся публичным скандалом (экс-мэр незадолго до ухода с должности подготовил видеообращение к горожанам, открыто заявив, что губернатор безрезультатно пытался добиться от него добровольной отставки). Продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля в Кемеровской области ведут к ослаблению влияния главы региона Амана Тулеева (с 23-го на 26-е место). В то же время укрепляет позиции глава Липецкой области Олег Королев (с 53-го на 50-е место). В группу губернаторов с сильным влиянием переходит глава Курской области Александр Михайлов (с 52-го на 42-е место).

Kremlin.ru Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Вследствие затухания крупного скандала, возникшего в ходе общения калининградского губернатора с журналистами, вновь укрепляется Антон Алиханов (перемещается с 27-го на 22-е место). На фоне затухания поствыборной напряженности в регионе и сообщений о выделении Саратовской области около 20 млрд. рублей трансфертов в 2018 году заметно укрепляются и позиции главы региона Валерия Радаева (с 42-го на 29-е место).

На фоне продолжающегося в прессе обсуждения изъятия нефтегазовых доходов у Сахалинской области и принятия в первом чтении бюджета с дефицитом около 10 млрд. рублей на 2018 год продолжают слабеть позиции главы региона Олега Кожемяко (перемещается с 21-го на 28-е место). После заявления Роспотребнадзора о нарушениях при строительстве перинатального центра в Петрозаводске, а также сообщениях о росте задолженности по зарплате в республике падает влияние главы Карелии Артура Парфенчикова (с 30-го на 41-е место). Ослабевают позиции губернатора Рязанской области Николая Любимова (с 39-го на 49-е место), главы Адыгеи Марата Кумпилова (с 51-го на 67-е место) и главы Ульяновской области Сергея Морозова (с 57-го на 65-е место).

После крупного ДТП в Ярославской области, в котором пострадали дети, ухудшает позиции в рейтинге глава региона Дмитрий Миронов (перемещается с 43-го на 55-е место). Сообщения о том, что Вологодская область возьмет коммерческий кредит в размере 1 млрд руб. для покрытия бюджетного дефицита, ослабляют позиции покинувшего президиум Госсовета РФ Олега Кувшинникова (с 64-го на 71-е место).

После того, как полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич назвал Пензенскую область лидером в Поволжье по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и реализации задач, связанных с инфраструктурным строительством, усиливает позиции глава региона Иван Белозерцев (перемещается с 50-го на 43-е место).

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

На фоне заявленных Владимиром Путиным планов строительства музейного комплекса в Севастополе укрепляются позиции руководителя города Дмитрия Овсянникова (с 50-го на 46-е место).

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, вошедший в состав президиума Госсовета РФ, принял участие в Форуме СМИ Северного Кавказа, и это выглядит как серьезный шаг по снижению межэтнической напряженности. На этом фоне Битаров усиливает влияние (с 73-го на 64-е место).

Обыски в правительстве Мурманской области ведут к дальнейшему ослаблению позиций губернатора региона Марины Ковтун (перемещается с 71-го на 80-е место).

2. Федеральная политика в отношении регионов

Можно выделить несколько ключевых тем федеральной политики в отношении регионов в ноябре 2017 года.

Во-первых, это решение задач по снижению долговой нагрузки на субъекты РФ. Эта тема дополнительно актуализировалась в ноябре на фоне обсуждения федерального и региональных бюджетов. С одной стороны, премьер-министр Дмитрий Медведев подтвердил, что правительство будет помогать регионам решать проблему долгов. С другой — региональным властям придется провести ряд мероприятий по сокращению бюджетных расходов. В частности, в начале ноября 2017 года на правительственной комиссии по региональному развитию, по данным СМИ, обсуждался вопрос об эффективности налоговых льгот, устанавливаемых на уровне субъектов РФ. Для регионов, которые не захотят отказаться от неэффективных налоговых льгот, может сократиться объем бюджетных дотаций. Отказ от таких льгот может иметь меньший общественный резонанс, чем урезание социальных программ, но может спровоцировать дополнительные внутриэлитные конфликты на местах.

Во-вторых, вопросы языковой политики. Несмотря на сопротивление со стороны властей Татарстана, Центр по-прежнему настаивает на соблюдении принципа добровольности при изучении национальных языков. Скорее всего, попытки оказать давление на Кремль в этом вопросе со стороны официальной Казани не принесут результатов. При этом само руководство республики вряд ли готово идти на масштабный конфликт с Центром по данному поводу, поэтому возможные риски для ведения президентской кампании в регионе в связи с этой ситуации весьма ограничены.

В-третьих, внимание Центра к крупных инфраструктурным проектам. Прежде всего можно отметить «Северный широтный ход», который Владимир Путин назвал одной из ключевых задач для развития Арктики. Внимание к таким проектам может стать важной составляющей региональной повестки президентской кампании.

В-четвертых, это внимание федеральных партийных структур к региональной работе накануне президентской кампании. Наибольшую активность в ноябре проявило руководство «Единой России»: можно отметить поездки исполняющего полномочия секретаря Генсовета партии Андрея Турчака по регионам и проведенные им встречи с партийным активом федеральных округов в Якутске, Иркутске, Салехарде и Нижнем Новгороде. Это еще раз показывает, что роль «Единой России» в президентской кампании будет весьма значительной, независимо от формата участия в ней партии.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В ноябре интенсивность открытых внутриэлитных конфликтов в регионах снизилась. Это может быть связано с несколькими причинами.

Во-первых, большинство наблюдателей уже не ожидает новой волны губернаторских отставок. Не исключено, что до апреля-мая 2018 года перестановки в губернаторском корпусе могут коснуться только глав регионов, совершивших очень серьезные просчеты в своей работе или, наоборот, получающих какие-то назначения в федеральных органах власти. В этих условиях противникам действующих губернаторов проще беречь силы и готовиться к новым информационным кампаниям уже после президентских выборов.

Во-вторых, незадолго до официального старта президентской гонки Центр куда жестче может отреагировать на попытки региональных игроков дестабилизировать ситуацию на местах или создать негативный информационный фон.

Pavel Petrukhin Алые звезды Кремля

В-третьих, назначенные в сентябре-октябре 2017 года врио губернаторов уже приняли первые кадровые решения в вопросах, которые традиционно становятся поводом для роста внутриэлитной напряженности. В частности, был решен вопрос по кандидатурам глав администраций целого ряда областных центров (Красноярска, Омска, Пскова). Таким образом, важный повод для внутриэлитных конфликтов оказался временно исчерпан.

Внутриэлитная напряженность и шаги по изменению баланса сил в регионах в ноябре 2017 года, как правило, могли проявляться по одному из трех сценариев:

Первый. Осторожное давление на главу региона со стороны влиятельных элитных групп. В таком ключе интерпретируются заявления ряда депутатов заксобрания Севастополя, которых считают членами команды Алексея Чалого, о нежелании повторно бороться за мандаты в 2019 году.

Второй. Попытки изменить баланс сил, борясь за влияние в региональных руководящих органах «Единой России» (в ноябре проходили региональные конференции этой партии).

Третий. «Холодная» напряженность между главой региона и влиятельными местными игроками, открыто проявляющаяся лишь в отдельных публичных жестах. Отметим, например, как в прессе Нижегородской области обсуждалось то, что врио главы региона Глеб Никитин не пришел на юбилей вице-спикера заксобрания Олега Сорокина, ранее критиковавшего некоторые решения областных властей.

4. Протестные настроения

Наиболее популярной темой для акций социального протеста в регионах по-прежнему остаются проблемы обманутых дольщиков. Эти акции далеко не всегда отличаются массовостью, но, как правило, получают заметный информационный резонанс. Иногда дольщики проводили собственные акции, а иногда — присоединялись к мероприятиям политических партий (как 6 ноября 2017 года в Екатеринбурге, где дольщики присоединились к митингу КПРФ).

Вероятно, тему дольщиков будут использовать в ходе президентской кампании кандидаты, претендующие на левый электорат, но и внимание федеральных властей к проблеме будет велико. В период президентской гонки особое внимание ситуации с дольщиками (в том числе под давлением Центра) будут вынуждены уделить даже главы регионов, которые до этого проявляли к этой теме недостаточное интерес.

Достаточно резонансным среди региональных неполитических акций протеста стал митинг «В защиту образования и науки» в поддержку Европейского университета в Санкт-Петербурге 11 ноября 2017 года. Акция стала примером попытки использовать региональную протестную тематику в рамках де-факто стартовавшей президентской кампании — на мероприятии выступила Ксения Собчак (будучи не единственным политиком, пришедшим на митинг). Хотя не все участники приняли ее выступление благосклонно, вероятно, в случае регистрации в качестве кандидата попытки перехватить протестную повестку в регионах, затрагивающую молодежь и представителей нижнего среднего класса, станут одной из важнейших составляющих тактики Ксении Собчак.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в октябре

Средний балл

1

1

7,40

2

2

7,29

3

3

7,13

4

4

7,00

5

5

6,88

6

7

6,70

7

6

6,45

8

11

6,38

9

8

6,20

10

10

6,13

11

13

6,05

12

15

6,00

13

9

5,93

14

12

5,80

15

14

5,74

16

19

5,71

17

18

5,65

18

20

5,62

19

16

5,60

20

17

5,57

21

22

5,53

22

27

5,50

23

26

5,48

24

25

5,45

25

31

5,42

26

23

5,40

27

24

5,37

28

21

5,33

29

42

5,31

30

32

5,30

31

28

5,26

32

29

5,24

33

33

5,19

34

30

5,11

35

34

5,07

36

35

5,00

37

36

4,93

38

41

4,85

39

38

4,80

40

44

4,77

41

30

4,74

42

52

4,71

43

50

4,68

44

45

4,65

45

47

4,63

46

50

4,60

47

46

4,55

48

48

4,52

49

39

4,50

50

53

4,48

51

49

4,45

52

54

4,40

53

59

4,38

54

60

4,33

55

43

4,27

56

56

4,22

57

55

4,15

58

58

4,12

59

61

4,08

60

74

4,02

61

76

4,00

62

68

3,98

63

63

3,94

64

73

3,89

65

57

3,86

66

67

3,83

67

51

3,77

68

69

3,75

69

70

3,71

70

75

3,68

71

64

3,64

72

66

3,57

73

62

3,50

74

65

3,46

75

72

3,43

76

82

3,40

77

77

3,38

78

78

3,35

79

79

3,33

80

71

3,18

81

80

3,12

82

81

3,07

83

83

3,03

84

84

3,00

85

85

2,83

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре 2017 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громов Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).