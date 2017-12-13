Проект реновации жилых домов в Воронеже был запущен задолго до того, как проект сноса хрущёвок запустили в Москве, а слово «реновация» приобрело негативный оттенок, и даже еще до того, как процесс ликвидации аварийного жилья начался по всей стране. Но пока обновления (а именно так переводится с латыни слово renovatio) не произошло: вместо появления новостроек и улучшения жизни людей город получил полуразрушенные ветхие кварталы и реальную опасность возникновения пожаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

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В начале 2000-х годов, в период строительного бума, в областном центре остро не хватало свободных земельных участков. В то же время в Воронеже были — и до сих пор остаются — целые кварталы ветхого жилья. В основном это двух‑ и трехэтажные многоквартирные дома, возведенные вокруг крупных предприятий в первые послевоенные годы. Тогда, 60 лет назад, они помогли решить проблему жилья в разбомбленном врагом Воронеже, но к началу 2000-х годов эти постройки сильно обветшали.

Между тем муниципальную адресную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» приняли лишь в 2010 году. Планировалось, что за пять лет, до 2015 года, будет снесено около 500 домов. Основная ставка делалась на застройщиков: по задумке, именно строительные компании должны были заняться расселением жителей ветхих домов, чтобы получить участок под строительство там, где уже есть необходимая инфраструктура.

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Дома-призраки: в Воронеже целый квартал угрожает жизни горожан

Однако заинтересованность строительных компаний в этой программе оказалась сильно преувеличенной. Основная причина, по словам самих строителей, — сложности при расселении такого жилья.

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Далеко не все жители аварийных домов ради новой квартиры готовы переезжать на окраину города, где зачастую отсутствуют магазины, отделения банков, поликлиника, школа, детсад, хотя и «вот-вот появятся».

Но ничуть не меньшей проблемой оказался снос таких домов, уже после расселения жителей. В Левобережном районе есть целый квартал домов-призраков — люди разъехались еще несколько лет назад, а снести дома руки у мэрии так и не дошли. Только в 2017 году в «домах-призраках» произошло более десятка пожаров.

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В начале этого года гордума приняла новую, очередную редакцию программы — ее расширили, включив новые кварталы. Согласно документам, сегодня ветхим жильем занято более 190 гектаров. Сроки установлены более реалистичные — до 2030 года. Удастся ли администрации заинтересовать застройщиков?