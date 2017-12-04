С интересом ознакомился с результатами опроса ИА REGNUM, в котором приняли участие 54 309 человек. Порадовала его достаточно высокая репрезентативность — и по числу оставшихся неравнодушными, и по охвату различных социальных слоев и возрастов россиян. Порадовало и то, что подавляющее число респондентов (89%) твердо заявили: Курилы при любом развитии отношений между Россией и Японией должны оставаться РОССИЙСКИМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

И это при том, что, к сожалению, опрос показал, что лишь 54−55% опрошенных достаточно хорошо информированы по существу вопроса, а остальные, очевидно, не имеют четкого представления о том, кому принадлежит приоритет в первооткрытии и первоосвоении Курильских островов и как исторически решался вопрос об их государственной принадлежности. Не вдаваясь в детальный анализ этих вопросов, отмечу, что вплоть до реформ Мэйдзи — ликвидации военно-бюрократической системы японского государственного устройства (сёгунатства) в 1867−68 годах и возвращения всей полноты власти в руки императора Муцухито, свидетельствуют карты «Полного атласа Японии», не только Курильские острова, но и один из крупнейших островов современной Японии — Хоккайдо не входили официально в состав этой страны.

Границы Японии до реформы Мэйдзи 1868 года, опубликованные в Полном атласе Японии 1982 года (Teikoku’s Complete Atlas of Japan. Tokyo: Teikoku-Shoin Co., Ltd., 1982)

Курильские острова в соответствии с нормами международного права исконно принадлежали Российской империи. Жесты доброй воли по передаче южных Курил Японии в 1855 г. во имя установления добрососедских отношений и развития торговли, а затем, в 1875 г. и всех Курил в обмен на полный отказ японской стороны от претензий на Сахалин, были восприняты императорской Японией отнюдь не адекватно: в результате Японско-русской войны 1904−1905 гг. Япония аннексировала и южную часть ранее принадлежавшего России Сахалина, проводила агрессивную политику в отношении Советской России в годы иностранной интервенции, захватив и удерживая вплоть до 1925 г. и северную часть Сахалина, а также являлась союзницей фашистской Германии в канун и в годы Второй мировой войны.

Курильские острова окончательно возвращены России по факту безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. и ряду международно-правовых документов, в том числе Сан-Францискскому мирному договору 1951 г., что было закреплено сопровождаемой соответствующей картой-приложением к Меморандуму № 667 главнокомандующего войсками союзных держав в Япо­нии генерала армии Д. Макартура императорскому правительству от 29 января 1946 г.

Япония тем не менее постоянно муссирует тему о «северных территориях», более того, в 2009 г. официально провозгласила наши южные Курилы своей неотъемлемой частью.

Однако и это еще далеко не все. В том, что касается японских территориальных претензий к нашей стране, следует четко себе представлять, что они касаются отнюдь не только того, о чем говорится громогласно — южных Курил, хотя и это неправомерно с точки зрения международного права, закрепившего итоги Второй мировой войны, в которой Япония как один из главных виновников развязывания этой войны потерпела поражение и была наказана мировым сообществом.

Есть много свидетельств того, что реваншистские притязания к нашей стране южными Курилами отнюдь не ограничиваются. В мае 1988 г. по заказу японского правительства был подготовлен «Промежуточный отчет по исследованию внешней политики и комплексного обеспечения наци­ональной безопасности» (Токио, май 1988 г., с. 13).

«Япония, — говорится в нем, — должна продолжать требования о возврате всех северных территорий… Заключить япо­но-советский мирный договор после возвращения четырех северных островов. Япония должна также пытаться заключить японо-советский мирный договор, включая возвращение всех Курильских островов.

Объявить пункт с) 2-й статьи мирного договора с Японией (Сан-Францисского. — В. З.), в котором утверждается, что Япония отказывается от Курил, недействительным». То есть ревизовать международнопринятый договор, поставивший точку во Второй мировой войне, под которым стоит подпись и самой Японии.

В ежегодно издаваемом на японском и английском языках официальном правительственном документе «Белая книга по обороне Японии», начиная с первого выпуска в 1981 г., «северные территории» обозначаются еще более фривольно. Как в выпуске за 1981 г., так и в издании 1996 г., которое имело многообещающий подзаголовок «К новой эпохе», и в варианте «Белой книги» 2000 г. японские границы обозначены в районе Курильских островов севернее острова Итуруп, а «спорные территории» простираются до середины острова Сахалин и полуострова Камчатка, отсекая от нее все Курилы.

Образчик картографической агрессии по отношению к России в «Белой книге» военного ведомства Японии за 1996 год

Курильские острова остаются «горячей темой» в российско-японских отношениях не потому, что для российской стороны это является «проблемой» прохождения наших дальневосточных границ. Необходимы твердый отпор любым поползновениям на российские территории и, вместе с тем, широкое просвещение россиян, разоблачение массы различных спекуляций на тему «неопределенности их статуса», хотя по итогам Второй мировой войны Курилы были полностью и законно признаны территорией СССР с Российской Федерацией в его составе, а значит, являются неотъемлемой частью российской территории. С этим согласилось все международное сообщество, более того, именно на таких условиях и Япония строила все свои отношения с нашей страной до появления в этой стране активных реваншистских сил.

На мой взгляд, реваншистско-ревизионистская активность правящих кругов Японии во многом связана и с недостаточно адекватно воспринимаемыми в некоторых кругах российской «элиты», а вслед за ними и обывательской средой в нашем обществе, значимостью победы над милитаристской Японией и принуждением ее к безоговорочной капитуляции в результате Дальневосточной кампании Вооруженных сил СССР, что, даже по американским оценкам, ускорило как минимум на 1—1,5 года окончание Второй мировой войны и спасло не менее 1,5 млн жизней американцев, британцев, китайцев и 10 млн жизней тех же японцев. Об этом свидетельствует тот факт, что, по непонятным для широкой российской общественности причинам, установленный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г. и никем не отмененный праздник 3 сентября — День Победы над Японией не вошел ни в один перечень памятных дат и Дней воинской славы в современной России. Эту несправедливость по отношению к памяти советских воинов, ценой тысяч жизней поставивших последнюю точку в минувшей мировой войне, необходимо в самое короткое время устранить.