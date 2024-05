С интересом ознакомился с результатами опроса ИА REGNUM, в котором приняли участие 54 309 человек. Порадовала его достаточно высокая репрезентативность — и по числу оставшихся неравнодушными, и по охвату различных социальных слоев и возрастов россиян. Порадовало и то, что подавляющее число респондентов (89%) твердо заявили: Курилы при любом развитии отношений между Россией и Японией должны оставаться РОССИЙСКИМИ.

И это при том, что, к сожалению, опрос показал, что лишь 54−55% опрошенных достаточно хорошо информированы по существу вопроса, а остальные, очевидно, не имеют четкого представления о том, кому принадлежит приоритет в первооткрытии и первоосвоении Курильских островов и как исторически решался вопрос об их государственной принадлежности. Не вдаваясь в детальный анализ этих вопросов, отмечу, что вплоть до реформ Мэйдзи — ликвидации военно-бюрократической системы японского государственного устройства (сёгунатства) в 1867−68 годах и возвращения всей полноты власти в руки императора Муцухито, свидетельствуют карты «Полного атласа Японии», не только Курильские острова, но и один из крупнейших островов современной Японии — Хоккайдо не входили официально в состав этой страны.

Границы Японии до реформы Мэйдзи 1868 года, опубликованные в Полном атласе Японии 1982 года (Teikoku’s Complete Atlas of Japan. Tokyo: Teikoku-Shoin Co., Ltd., 1982)