После того как от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены последние города в Ираке и Сирии, стало возможным говорить о начале нового процесса на Ближнем Востоке. Отныне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не будет играть роль объединяющего фактора, из-за чего особенную остроту примут сформировавшиеся за время борьбы с исламистами противоречия. В связи с этим актуальным является вопрос о том, с какими вызовами столкнется Вашингтон после победы над радикалами, пишет Сет Дж. Францман в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Бомбардировка позиций террористов. Сирия

Автор отмечает, что прежде всего таким вызовом станет возможный конфликт между Ираном и Израилем, которые неоднократно обменивались взаимными угрозами. Израильские власти уже указывали на то, что могут нанести удар по иранским базам в Ливане, тогда как в Тегеране, в свою очередь, предостерегают Израиль от какого бы то ни было конфликта с шиитской группировкой «Хезболла». Напряженность в ирано-израильских отношениях — дело не новое, однако сейчас ситуация стала носить более острый характер: в ходе войны в Сирии Иран приблизился к границе с Израилем.

Еще одним следствием ликвидации угрозы в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может стать конфликт между Саудовской Аравией, с одной стороны, и Ираном и «Хезболлой», с другой. Так, за последние несколько лет позиция Эр-Рияда по отношению к Тегерану стала более жесткой. В частности, в королевстве Иран обвиняют в поддержке повстанцев-хуситов в Йемене. Немаловажен и инцидент с премьер-министром Ливана Саадом Харири, который во время своего визита в Саудовскую Аравию не только заявил о своей отставке, но и указал на то, что его страну захватывает «государство внутри государства», имея в виду шиитскую группировку «Хезболла».

Затем не следует забывать, что после исчезновения радикалов с повестки дня возможен кризис отношений Белого дома с Турцией из-за подразделений Демократических сил Сирии (ДСС), неотъемлемой частью которых являются курды. Согласно материалам переговоров между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, США в рамках новой «фазы стабилизации» стремятся сохранить свое присутствие на востоке Сирии и продолжить свое сотрудничество с ДСС. Для Анкары, считающей курдские подразделения частью Рабочей партии Курдистана, такое развитие событий неприемлемо.

Более того, Турция пошла на более тесное взаимодействие с Ираном и Россией. Диалог с Москвой символизирует попытку устранить США из сирийского уравнения. А из-за того, что Вашингтон не играл какой-либо активной роли на протяжении года в Женевском процессе, а также был отстранен от переговоров в Астане или саммите в Сочи, партнеры США на востоке Сирии могут оказаться не у дел в рамках какого-либо будущего соглашения. Поэтому их единственной надеждой может стать создание собственного представительства в Москве и получение приглашения со стороны российских властей на переговоры. При таком развитии событий Белый дом может оказаться почти совсем без союзников в Сирии.

Вызовом для Вашингтона также станет возможный ситуативный альянс между Россией, Ираном, Турцией и Катаром. Из-за него США будет сложнее создать антииранскую коалицию, которая бы включала в себя Анкару, Багдад и Доху. В сложившихся условиях США придется полагаться в своей ближневосточной политике на Эр-Рияд, Иерусалим, а также — в меньшей степени — на Каир и Амман.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Очередным камнем преткновения для США могут стать курды в Ираке и Сирии, где они стали важным союзником Вашингтона в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В обоих случаях Вашингтон столкнулся с необходимостью балансирования между курдами и своими исторически сложившимися связями с Анкарой и Багдадом. Непростую задачу для США представляет и их сотрудничество с курдами в Сирии, чье правительство стремится вернуть под своей контроль всю территорию страны.

Таким образом, заключает автор, ситуация на Ближнем Востоке носит крайне запутанный характер: каждый небольшой конфликт переплетен с целым рядом региональных игроков и других противоречий. И особенного их обострения можно ожидать после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).