



Cerkva.info Патриарх Филарет

В Киеве в резиденции Украинской православной церкви Киевского патриархата (не считается каноничной и признанной) сегодня днем, 1 декабря, прошла пресс-конференция патриарха Филарета. Накануне на Архиерейском соборе Русской православной церкви было оглашено определение, которое претендовало на самую настоящую сенсацию. В нём сообщалось:

«Архиерейский собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату РПЦ от 16 ноября 2017 года. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем». Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью… После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства… Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения Собор учреждает комиссию».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Не будем сейчас повторять, что это могло значить для преодоления раскола украинского Православия, спровоцированного центробежными тенденциями союзных республик в эпоху перестройки и конкретно провозглашением акта о независимости Украины и создании самостоятельного украинского государства, который был принят на внеочередной сессии Верховного совета УССР 24 августа 1991 года. Вслед за светскими политиками исторические решения стали быстро предпринимать церковные князья, в чем и сыграл главную роль епископ Русской православной церкви — митрополит Киевский Филарет. Но если распад государства можно квалифицировать как геополитическую катастрофу, то распад Церкви — как катастрофу эсхатологическую. Особенно в условиях того — и это сегодня сугубо подчеркивал глава УПЦ КП — что стремление к автокефалии связано именно с учреждением украинской государственности. Как заявил патриарх Филарет, без первой нет поместной Церкви и наоборот. Хотя в истории есть немало других примеров, когда при временной утрате своего государства национальная Церковь не просто выживала, но и выступала в качестве хранителя народа и собирателя его.

Да и в целом выступление предстоятеля УПЦ КП на сегодняшней пресс-конференции производило странное впечатление. Складывалось ощущение, что в ряде случае он говорил от себя, а в другом — озвучивал чью-то чужую программу. Оставим за скобками вопрос, кто на кого первым вышел с предложением о примирении, Киевский патриархат к Московскому или Московский патриархат к Киевскому, обратим внимание на другое. В начале своего выступления патриарх Филарет несколько раз подчеркивал, что разговор с Русской православной церковью может идти только об автокефалии, то есть о реализации проекта создания поместной Украинской церкви. Однако позже, отвечая на уточняющие вопросы, с явной личной заинтересованностью рассуждал о необходимости примирения, которое должно сопровождаться вначале восстановлением молитвенного и евхаристического общения и после этого уже разговором об автокефалии. Однако последнее из первого обязательно не следует, ведь снятие прещений предполагает — как вариант — и пребывание епископата, священников и верующих Киевского патриархата в составе Украинской православной церкви Московского патриархата. Одновременно глава УПЦ КП опроверг возможность диалога с Константинопольским патриархатом, пока тот видит Украину своей канонической территорией.

Было заметно, что патриарха Филарета очень волнует вопрос провозглашенной в его адрес анафемы (отлучен РПЦ в 1997 году). Церковные традиции — это крайне инерционные устои. Кто сейчас помнит те ереси и тех заблуждающихся ересиархов, которые жили в середине первого тысячелетия от Рождества Христова? Однако в день Торжества православия, который празднуется в первое воскресенье Великого поста, их названия и имена стабильно провозглашаются с амвона. Вполне можно понять предстоятеля УПЦ КП, который не хочет остаться в памяти одним из таких ересиархов, тем более что с годами и столетиями забудутся обстоятельства, сопутствующие расколу, но останется негативный фон. Однако, похоже, буквально за ночь, которая прошла с появления новостей о письме патриарха Филарета на имя московского патриарха Кирилла и епископата Русской православной церкви, произошли некие события, которые заставили главу Киевского патриарха на своей пресс-конференции озвучить некоторые тезисы, которые можно использовать для срыва общения. Ведь очевидно, что РПЦ не примет ультимативное требование свести потенциальный диалог между сторонами до разговора об автокефалии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

В сентябре сего года ИА REGNUM, комментируя замечание председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева) о способе «решения украинского вопроса», отметило: «Русская православная церковь, с которой сохраняет молитвенную и духовную связь УПЦ МП, не воспринимает как закоренелых раскольников верующих непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Такие простые люди вполне являются христианами, но проблема в их пастырях, которые осознанно проводят курс — причем при участии светских властей, различных экстремистских украинских организаций (типа «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — стимулирующий разжигание религиозной ненависти и направленный на построение автокефалии как в первую очередь политического института». Похоже, эти деструктивные силы сработали и сейчас. Эх, ребята, что же у вас всё получается ровно по принципу — ни Богу свечка, ни черту кочерга?