Если бы северокорейское руководство запустило баллистическую ракету с ядерной боеголовкой в сторону США, сколько бы у Вашингтона было время на предупреждение о ракетном ударе? Точной информации нет, но последние ракетные испытания в КНДР свидетельствуют о том, что время на предупреждение о ракетном ударе сокращается, а угроза увеличивается, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Горящий линкор «Западная Вирджиния» во время атаки на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года

Президент США Дональд Трамп, министр обороны Джеймс Мэттис и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд столкнулись с весьма опасной ситуацией. Однако в истории уже были подобные случаи.

Северокорейскую проблему можно соотнести с нападением на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Всего через несколько дней в США почтут память погибших 76 лет назад американских солдат. Однако стоит вспомнить события, которые предшествовали японской атаке на Перл-Харбор. Возможно, это позволит извлечь некий урок и взглянуть на ситуацию с Северной Кореей под другим углом зрения.

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Горящий линкор Калифорния сразу после атаки японцев на Перл-Харбор. 7 декабря 1941 года

В 1930-х годах ВМФ США не был доминирующей силой в Тихом океане. Численность сухопутных войск была небольшой, а военно-морской флот состоял в основном из старых кораблей, которые значительно уступали японскому военному флоту. По мере увеличения японской угрозы в 30-е года были предприняты меры по модернизации ВМФ США.

В 1934 году Конгресс принял «Первый закон Винсона», предусматривающий выделение средств на строительство 65 эсминцев, 30 подводных лодок, одного авианосца и шести крейсеров. В 1937 и 1938 годах расширение ВМФ США получило новую финансовую поддержку, а в 1940 году Конгресс принял закон о морском флоте двух океанов, также известный как «Закон о 70%», поскольку он увеличил размер военно-морского флота на 70%.

Здесь можно провести аналогию. С одной стороны, в настоящий момент Вашингтон столкнулся с нарастающей угрозой со стороны Северной Кореи, так же как и в 30-е годы, когда угроза исходила от Японии. Однако в то же самое время политическое руководство США к данному моменту даже не достигло уровня 1934 года с точки зрения готовности к нарастающей угрозе.

Сейчас у США нет системы ПРО, которая могла бы надежно защитить страну от массированного ядерного удара со стороны КНДР. Вашингтон инвестирует крупные средства в противовоздушную оборону. Однако всё еще существует опасность того, что американские противоракеты не смогут поразить все вражеские цели. В Конгрессе США, как и в самой администрации, не видно особого стремления, направленного на модернизацию системы ПРО, чтобы обеспечить надежное прикрытие для всех регионов страны.

Бомбардировщик B-17C, уничтоженый в ходе налета на Перл-Харбор

В США уже давно идут дискуссии о том, что 32-й президент США Франклин Рузвельт «позволил» Японии осуществить атаку на Перл-Харбор, чтобы иметь возможность объявить Токио войну, зная, что Германии в данном случае также придется объявить войну США. Результаты недавних исследований показывают, что правительство США, безусловно, рассматривало данный провокационный сценарий. В распоряжении Белого дома находилось достаточное количество радиоперехватов, свидетельствовавших о том, что Япония планирует атаковать гавайскую гавань Перл-Харбор. После атаки адмирал Хазбенд Киммел был снят с поста командующего Тихоокеанским флотом. Однако есть свидетельства того, что политическое руководство просто не делилось разведданными с адмиралом Киммелом, чтобы он не успел подготовить Перл-Харбор к обороне.

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Президент США Франклин Рузвельт читает послание Конгрессу на следующий день после атаки на Перл-Харбор. 8 декабря 1941 года

США не могут позволить себе подобные действия, когда речь идет о ядерной северокорейской угрозе.

Учитывая несовершенство американской системы ПРО и невосприимчивость КНДР к опасности, которую могут нести три авианосца, уже прибывшие к берегам Корейского полуострова, можно сказать, что у Трампа не так уж много места для маневра: либо ждать ракетного удара со стороны Северной Кореи и понести потери, несопоставимые с нападением на Перл-Харбор, либо нанести упреждающий удар, если угроза северокорейского ядерного удара станет недопустимой.

Как бы там ни было, в настоящей момент США сталкиваются с угрозой, аналогичной угрозе 1941 года, однако уровень готовности Вашингтона застрял где-то в середине 1930-х годов.