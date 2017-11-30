Итак, ситуация с северокорейскими ракетно-ядерными испытаниями пришла к своему логическому завершению. По крайней мере, на данном этапе. Американцы открыто заявили, что не будут терпеть положение, когда баллистические ракеты северян потенциально могут достичь континентальной территории США. Уверенности в том, что запускаемые Пхеньяном ракеты являются носителями ядерных боеголовок, нет или пока нет. Тем не менее заговорили о превентивном ударе по КНДР. Причем, сдается, заговорили всерьез. Объявленная готовность президента США Д. Трампа «уничтожить Северную Корею» подтверждена официально представителем Вашингтона в Совете Безопасности ООН. А с экрана первого канала российского телевидения американским журналистом или политологом заявлено о «целесообразности» в результате превентивного удара по КНДР «минимизировать» потери, «ограничив их сотнями тысяч» якобы ради спасения миллионов. Именно такой «математический подход» приводят 60% американцев, поддерживая и ныне на опросах атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

Однако решить проблему одним махом не удастся. Ибо вывести из строя сразу всё северокорейское оружие массового поражения не получится. К тому же в Токио и Сеуле открыто высказывают опасение о том, что направляемые в ответ на вооруженное нападение США боевые ракеты КНДР могу быть снаряжены не только ядерными боеприпасами, но и химическими и бактериологическими.

Приведем поступившее из Токио сообщение: «Новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР «Хвасон-15» способна нести мощный ядерный заряд, а также биологическое и химическое оружие». Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По его словам, ракета «Хвасон-15» может оснащаться сверхмощной ядерной боеголовкой и способна достичь материковой части США. «Хвасон-15» является превосходной в тактико-технических отношениях ракетой, которая представляет собой самую мощную межконтинентальную баллистическую ракету, достигнувшую окончательного этапа разработки.

«Мы считаем, что новая северокорейская ракета способна нести не только ядерное, но биологическое и химическое оружие», — отметил министр.

Поэтому «малой кровью», в основном северокорейской, США и их союзники не отделаются. К тому же не смогут занять безучастную позицию КНР и Россия. Ибо времена, когда ельцинская Россия позволила американцам беспрепятственно бомбить Югославию, убивать ее народ, прошли.

Необходимо незамедлительно найти способ вырваться из заколдованного круга — «запуски ракет и ядерные взрывы в ответ на провокационные маневры США на грани нападения». Одним из таких шагов могло бы быть заключение КНДР, КНР и Россией соглашения, по которому Пекин и Москва выступили бы гарантами суверенитета и безопасности Северной Кореи. При согласии Пхеньяна на территории КНДР можно было бы разместить определенное количество китайских и российских войск с тем, чтобы «превентивные удары» США рассматривались бы как нападение не только на Северную Корею, но и на державы-члены Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент»

Кроме всего прочего, реализация такого предложения лишила бы США повода под видом противостояния «северокорейской угрозе» наращивать в действительности направленную против КНР и Российской Федерации военную группировку в Северо-Восточной Азии, выбило бы почву у тех сил, которые вознамерились возродить Японию как великую военную державу. Тем более что российское руководство уже в открытую говорит о неприемлемости планов окружить базами ПРО нашу страну и соседний Китай.

Об этом на днях заявил министр иностранных дел РФ С. Лавров: «Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, развертываемой в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи (в Европе — под предлогом иранской угрозы). Однако на деле, если вы посмотрите на карту, то увидите, что это американская система ПРО «чудесным» образом окружает Российскую Федерацию и КНР».

О том, что Москва не останется статистом в случае реализации «лежащего на столе президента США» сценария Пентагона в отношении КНДР, Москва предупредила.

Глава внешнеполитического ведомства потребовал подтверждения намерений Вашингтона: «США должны в первую очередь объяснить нам, чего они добиваются. Если Вашингтон хочет найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом ранее заявляла представительница Штатов в Совбезе ООН, то пусть и высшее американское руководство это подтвердит. Тогда мы будем знать, как нам реагировать».

Администрация США и лично президент Трамп не вправе ставить мир на грань вооруженного конфликта, чреватого перерасти в глобальный.