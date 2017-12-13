МВФ

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Похоже, что неполучение транша от МВФ осенью этого года как минимум создало некоторое неудобство властям Украины.

«На данный момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены», — признаёт министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Reuters.

При этом чиновник не уточняет, о какого рода проблемах идёт речь и насколько они серьёзны. Известно лишь, что они напрямую связаны с траншем. Видимо, с ним же связано и то обстоятельство, что в начале будущего года Украина запланировала выход на рынки заёмного капитала с евробондами на 2 млрд долл.

В прошлый раз мы подробно расписывали перипетии отношений Украины и МВФ и то, что если до середины будущего года Украина не получит от фонда денег, то пауза может затянуться до I—II квартала 2020 года — из-за президентских, а затем и парламентских выборов в 2019 году. Два миллиарда долларов — это примерно два транша МВФ. Примерно столько Украина получила в прошлом году. Иными словами, это страховка на случай, если в 2018 году МВФ денег не даст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Кроме минфина, на Украине есть ещё и Нацбанк, где как раз сотрудничество с МВФ считают ключевым способом решения всех проблем. И вот как раз там на 2018 год имеют очень большие надежды. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что рассчитывает на получение от Фонда в 2018 года 3,5 млрд долл. (сроки чиновник не уточнял). Также он подтвердил, что НБУ согласовывает уже следующую кредитную программу, которая начнётся уже после завершения действующей (EFF — программа расширенного финансирования).

«Насчет транша в 3,5 миллиарда — это сильно оптимистический прогноз», — говорит эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк в общении с корреспондентом The Kiev Times

—Те деньги, которые Украина должна выплатить в следующем году, скорее всего, МВФ и даст [т.е повторится сценарий этого года — Ред]. Это порядка двух миллиардов долларов. Но сразу же возникает вопрос к действиям Кабмина — зачем им очередной транш?. Мы не нуждаемся в поддержке МВФ и самостоятельно можем обслуживать свои долги. Второй момент: что еще в стране нужно продать для того, чтобы фонд выделил нам эти копейки?»

К настоящему же моменту МВФ пока даже не вынес своего решения по украинской пенсионной реформе и бюджету на 2018 год.

Приватизация

Забавно, что при таких незначительных шансах на транш от МВФ на Украине из кожи вон лезут, выполняя формальные требования фонда. В частности, тот же новый закон о приватизации, который многие считают необходимым условием «большой распродажи» госсобственности. Принесёт ли эта распродажа ожидаемые 22 млрд грн в бюджет страны— ещё вопрос, а вот 1 млрд долл. транша закон должен был приблизить, и в этом смысле его (транш) имеет смысл указывать в графе бюджета «поступления от приватизации». Однако получается, что закон — отдельно, а кредит — отдельно.

Скажем, политолог Руслан Бортник прямо говорит, что транш МВФ — единственная причина, по которой правительство ещё возится с приватизацией.

«Игра в приватизацию будет продолжаться до выборов под давлением международных организаций. С 2014 года вопрос приватизации в Украине демонстрирует одни провалы. Как известно, приватизация — это вопрос инвестиций, а инвестировать в Украину боятся не только западные компании, но и наши олигархи», — приводит его слова интернет-издание dpchas.com.ua.

Согласен с ним и экономист Александр Новак, который напоминает, какой вид сегодня имеет финансовая система Украины:

«…Не остается ничего другого, как исполнять требования наших доноров, иначе Украина рискует лишиться донорских финансовых вливаний, что может привести к дефолту».

В такой ситуации бессмысленно, к примеру, разрабатывать стратегию приватизации, поскольку она — не самостоятельный процесс, а способ получения кредитных средств. И если доноры говорят, что пора заканчивать с малой приватизацией и переходить к большой, то это и есть стратегия.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко и вовсе уверен, что дело не в законе, продавать можно было и со старым. Причина в другом.

«Когда Порошенко найдет карандаш и поставит галочки, кому какой объект продать, тогда и начнется приватизация. Сейчас ходят к президенту потоком, но так как поделить все госимущество сложно, то приватизация не срабатывает», — заявил он во время пресс-конференции.

Эксперт отметил, что ожидания правительства от поступлений слишком завышены и в реальности поступления будут в десять раз меньшими, чем запланировано. По его мнению, власть ищет деньги совсем не так, где следует и где она могла бы их найти:

«На Украине доля государственной собственности очень маленькая, по сравнению с той же Францией. Я не жду этих 22 млрд грн. к концу следующего года, может быть, будет 2 млрд грн. и только».

Ведущий аккредитованный оценщик Американского общества оценщиков Людмила Симонова в материале для издания «Зеркало недели» пишет, что у правительства есть только одна возможность достичь заявленной планки в 22 млрд грн. — провести ревизию долгов госпредприятий перед их продажей.

«Почему госпредприятия должны приватизироваться с долгами, созданными искусственно? Если мы можем ликвидировать сотню банков, почему не можем ликвидировать сначала «токсичные» или фиктивные долги госпредприятий? Такая ликвидация возможна различными способами, в том числе иногда и путем ликвидации юрлица с последующей продажей активов», — настаивает она.

Американский бизнес всё-таки планирует участвовать в приватизации на Украине. Традиционно для постсоветских республик одно из приоритетных направлений инвестирования — энергетика. Так, в Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению сообщили, что компания Green Energy Sustainable Solutions намерена побороться за Херсонскую ТЭЦ. При этом, в случае победы, на ТЭЦ будет проведена масштабная реконструкция.

«Предполагается, что новая станция будет работать на биомассе и иметь мощность 50 МВт электроэнергии и 50 МВт тепловой энергии», — сообщили чиновники.

Если американцы немного подождут, у них появятся и более привлекательные объекты для вложений. На прошлой неделе Кабмин принял решение о приватизации компании «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины).

А вот решения по продаже «Турбоатома» (г. Харьков, одно из ведущих предприятий Украины, специализирующееся на энергетическом машиностроении) пока нет.

«Государство владеет 75,2% акций этого предприятия. Какой пакет предложат инвесторам: контрольный или полный пакет, или частичный, — определит правительство, но фонд рассчитывает на приватизацию «Турбоатома», — сообщает и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Между прочим, финплан предприятия предполагает получение в будущем году 763 млн грн. чистой прибыли, т. е. это весьма ценный и не убыточный актив.

Между тем совсем не факт, что именно Трубаров будет руководить большой приватизацией — под и.о. главы ФГИ в настоящий момент усиленно копает Генпрокуратура.

«Подняли старую тему с рестораном «Шато» [ресторан на ул. Хрещатик в Киеве, 2 минуты ходьбы от площади Независимости — Ред]. Точнее, дело о незаконной приватизации части помещений минагрополитики. Трубаров говорит, что там все четко по закону. Премьер-министр Владимир Гройсман тоже пока не видит проблем со своим подчиненным и не собирается его отстранять… Чем-то неугодно Банковой нынешнее руководство», — сообщает подробности скандала журналист Денис Безлюдько.

Валюта

На Украине — очередное «валютное ралли». По состоянию на 30 ноября официальный курс американской валюты составлял 27,01 грн./долл., преодолев важную психологическую отметку. По сравнению со значениями 29 ноября, доллар повысился сразу на 14 копеек. Так дорого американская валюта не стоила с апреля 2017 года. Евро пошёл в рост ещё сильнее и пробил значение 32 грн. — 32,07 грн. (+0,82 грн.). Обозреватели отмечают, что в конце ноября евро пробил двухлетний рекорд. Последний раз официальный курс достигал таких значений в феврале 2015 года, в период рекордного обвала гривны.

Курс российского рубля также почти вернулся к значениям на начало ноября — 0,460 грн./руб. (+0,16 грн.).

Межбанковский курс традиционно держится около официального курса: 26,82−26,84 грн./долл. (+0,36 грн.). Курс чёрного рынка даже ниже межбанковского, что случается нечасто. При этом, в отличие от межбанка, он за неделю упал: 26,75−26,79 грн./долл. (-0,14 грн.).

«К концу декабря доллар постепенно подорожает и будет находиться в коридоре 27,5−28,5 грн. Небольшие колебания (29−30 коп.) ожидаемы, так как они зависят от притока и оттока валюты на межбанке, поэтому возможные укрепления гривны носят кратковременный характер. Но Нацбанк не допустит стремительного обесценивания гривны и паники на наличном рынке — как только курс превысит 27 грн./доллар, регулятор тут же частично продаст подорожавшую валюту, которая была им выкуплена по курсу 26−26,2 грн., когда на межбанке наблюдался избыток валюты, заработав на этом и одновременно сдержав дальнейший скачок курса», — прогнозирует старший аналитик «Forex club на Украине» Андрей Шевчишин.

Это довольно неожиданно, ведь конец года — традиционное время если не дешёвого доллара, то, по крайней мере, избытка его предложения: валюту тратит и государство, и бизнес, и население. Между тем, по мнению эксперта, доллар будет дорожать — как и год назад.

По мнению экспертов, всплеск курса в конце месяца связан с выходом на межбанк «Нафтогаза Украины», которому необходимы 100 млн долл. для покупки газа. Впрочем, есть и иное объяснение. Как сообщил порталу UBR.ua директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной, Госказначейство выплатило 10 млрд возмещения по НДС. Причём, если раньше такие выплаты разбивались на несколько платежей, то в конце ноября перечисление провели в один приём. Логично, что после этого все получатели сразу вышли на рынок и стали скупать валюту.

Покупает валюту не только «Нафтогаз Украины». Скажем, НБУ в течение прошлой недели купил на 10 млн долл. больше, чем продал.

Нацбанк принял долгожданное для бизнеса решение, отменив аккредитивы при покупке валюты под предоплату по импортным контрактам. Данное требование НБУ ввёл ещё в 2015 году в ответ на резкое падение курса гривны для воспрепятствования выводу валюты из страны под видом внешнеэкономической деятельности. С тех пор ситуация на рынке валюты относительно стабилизировалась, однако требование продолжало действовать до последнего времени, несмотря на то, что либерализацией валютного рынка Нацбанк занимается уже примерно год. Вероятно, в НБУ наконец-то минимизировали убытки от этой схемы вывода валюты.

Впрочем, как свидетельствуют данные НБУ, валютные ОВГЗ — вполне популярный финансовый инструмент и на внутреннем рынке. Скажем, в этом году физлица успели приобрести ОВГЗ на сумму более 900 млн грн. В основном интерес, конечно же, вызывают облигации валютных ОВГЗ, которые сегодня дают больший доход (3,5−5,25% против 1,5−3% по валютному депозиту) Даже гривневые облигации сегодня дают доход в 15−16% против 11−13% по гривневому депозиту в банках. Другие причины большей популярности облигаций таковы:

— купонный доход не облагается налогом, в отличие от депозита (18% НДФЛ+1,5% военный сбор);

— в облигации вкладываются, как правило, крупные суммы, превышающие порог возмещения Фондом гарантирования вкладов.

Топливо

По состоянию на 28 ноября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 27,68 грн. (+0,15 грн в сравнении с 6 ноября, +3,76 грн. с начала года), за литр А-92 — 26,95 грн. (+0,15 грн., +4,54 грн. с начала года). Продолжала активно расти только стоимость дизтоплива — 25,32 грн./л (+0,13 грн., +4,13 грн. с начала года).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправочная станция

Цены на топливо, как и курс евро, по наблюдениям обозревателей рынка, установили исторический максимум для Украины. Причём случилось это ещё 23−24 ноября, и с тех пор эти максимумы только обновляются. Бывали времена, когда (в пересчёте на валюту) топливо на Украине стоило и дороже, однако в гривне оно таких значений не достигало ещё никогда. Сегодня это вызвано, конечно же, курсом евро, который используется для расчёта акциза на топливо.

«На текущий момент мы попали в зависимость от спекулятивных котировок, к которым привязаны котировки нефтепродуктов на границе Украины. Поскольку нефть подорожала с средины октября до нынешнего времени от 50 до 62 долларов за баррель, это потянуло за собой нефтяные котировки. Они и потянули цены на границе», — указывает на ещё одну причину директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии для «ДП.Информатор».

Автогаз продолжает дешеветь, хотя, похоже, потенциал для этого полностью исчерпан и некоторое время рынок замрёт на текущих значениях: 12,64 грн./л (-0,01 грн.). Помешать этому может Россия. С 24 ноября РЖД ограничила пропуск поездов через пограничный переход Суземка — Зерново (Сумская область) на 50%. Указанный переход обеспечивает поставку на Украину до 40% автогаза

Зато владельцам бензиновых и дизельных авто с будущего года следует приготовиться к космическим ценникам. Акциз на топливо с 2018 года пока не повышают, но есть и другие способы заставить водителей раскошелиться. На Украине снова раздумывают над идеей добавлять в топливо 7−10% биоэтанола, вероятно, чтобы повысить привлекательность предприятий концерна «Укрспирт» накануне их приватизации. Однако заплатят за это автовладельцы. По различным оценкам, такая добавка увеличит текущий розничный ценник на 2−7 грн./л.

Несмотря на уверения некоторых экспертов в том, что импортёры успели заказать у Мозырского НПЗ топливо с запасом, чтобы обеспечить украинский рынок на период ремонта, в ноябре доля рынка белорусских бензинов сократилась с 80 до 50% рынка. Тогда как доля литовской продукции, наоборот, выросла с 12% до 59% (октябрь) и 45% (неполный ноябрь). У литовского бензина более длинное транспортное плечо, и сырьё им достаётся дороже, чем белорусским заводам, что влияет на конечную стоимость топлива, а значит и цену импорта. Насколько сильным было влияние «литовского фактора», станет понятно после того, как белорусские поставщики восстановят позиции на рынке.

Разное

Всемирный банк и аудиторская компания PricewaterhouseСoopers ежегодно проводят исследование простоты уплаты налогов в различных странах мира. Украина традиционно занимала в нём совсем не лучшие позиции, однако в этом году существенно улучшила свой результат, поднявшись на 43-е место (из 190). В прошлом году ей удалось занять только 84-е место. Такого результата удалось достичь за счёт снижения количества налоговых платежей и их совокупного значения — 5 и 37,8% от прибыли. Тогда как в ЕС средний результат составляет 12 и 39,6%. Соответственно Украине удалось обогнать в рейтинге даже ряд европейских стран — Словакию, Польшу, Румынию, Болгарию.

Впрочем, такой результат объясняется просто: в исследовании ВБ и PwC учитываются компании, работающие на внутренний рынок, т. е. не занимающиеся возмещением НДС. По этому показателю Украина более чем вдвое отстаёт от среднеевропейского показателя. Любопытно, что Белоруссии (недавний декрет, значительно упростивший ведение бизнеса в РБ, ещё не успел оказать влияния на экономику и не учитывался в исследовании) всё равно удалось обогнать Украину в этом рейтинге, заняв 38-е место.

Эскалация военных действий в Донбассе является главной угрозой экономическому росту в следующем году, который прогнозируется правительством на уровне 3%, об этом заявил первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив на конференции в Киеве.

Сводный бюджет Украины за январь — октябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 31,2 млрд грн. против 26,866 млрд грн. дефицита за аналогичный период предыдущего года. Соответствующие данные обнародовал Национальный банк Украины. Как говорится в отчете ведомства, доходы сводного госбюджета за этот период составили 824,189 млрд грн., расходы — 792,927 млрд грн. По данным НБУ, профицит государственного бюджета в январе — октябре составил 1,4 млрд грн. против дефицита в 60,3 млрд грн. за аналогичный период прошлого года.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2017 года составил 39,720 млрд долл., что на 2,216 млрд долл. (на 5,9%) больше показателя на начало года, информирует государственная служба статистики Украины. Сообщается, что за этот период в акционерный капитал нерезидентов поступило 1,218 млрд долл. новых инвестиций, при этом отток за период составил 305,9 млн долл., а позитивная переоценка — 1,304 млрд долл. Ключевым инвестором Украины остается Кипр с объемом вложений за период на уровне 464,6 млн долл.