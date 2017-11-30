Угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Украина, становятся все более и более серьезными, опасными. Власть делает вид, что не замечает этого, не понимает глубины и остроты кризиса. В то время, как единственно возможным ключом к успеху является общенациональный диалог, Киев бежит от него как черт от ладана. Консолидация украинского политического класса и общества на основе истинных национальных интересов ради мира и процветания остается уделом будущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине (2) preview

Под воздействием внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов Украина к концу 2017 года, придя в полуразобранное состояние, оказалась перед новым выбором. На сей раз не между Западом и Востоком, а между войной и миром, конфликтом и диалогом. Положение дел внутри страны приблизилось к критической отметке, ухудшилась ситуация вокруг нее, осложнились контекстуальные обстоятельства ее существования и позиционирования в мире. Свое видение оптимального алгоритма выхода из системного кризиса предложил В. Медведчук. Его интервью «Комсомольской правде в Украине» от 23 ноября было в основном посвящено теме обмена пленными между Украиной и ДНР-ЛНР. В позитивном ключе о ней не упоминалось давно, что неудивительно, принимая во внимание тот факт, что последний раз освободить людей удалось в сентябре 2016 года. На первые полосы СМИ и на Украине, и в России, и в Европе тема вернулась в связи с новой инициативой В. Медведчука, озвученной им на встрече с В. Путиным 15 ноября. В связи с ней возникли другие, связанные с ней, имеющие к ней то или иное отношение и в то же время поднимающие ее на новый уровень. В результате интервью превратилось едва ли не в программные «ноябрьские тезисы». В них не только очерчена платформа для нового обмена пленными по принципу «306 на 74», содействовать которому В. Медведчук по поручению П. Порошенко просил В. Путина, но и дан взгляд на проблему урегулирования конфликта в Донбассе в целом.

Итак, о чем говорит, что предлагает В. Медведчук?

Первое — это, доведя начатое дело до логичного завершения, провести обмен пленными между Украиной и ДНР-ЛНР до Нового года. Переговоры по освобождению наших граждан В. Медведчук называет «стратегически важной государственной задачей», рассматривая обмены, с одной стороны, как важнейшее самодостаточное мероприятие, продиктованное заботой о людях, попавших в беду, с другой — как шаг к «размораживанию» процесса мирного урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Такой взгляд не является плодом воображения В. Медведчука. В том же ключе рассуждают эксперты авторитетного аналитического агентства Stratfor. Вот что они пишут в аналитическом материале, датированном 17 ноября: «Обмен пленными проводился уже не раз, а встречи российских и американских чиновников, на которых обсуждается украинский конфликт, вряд ли можно назвать чем-то необычным. Сами по себе эти перемены не представляют собой серьезного прорыва. Тем не менее контекст и выбор момента для этих событий указывают на то, что, вполне возможно, они являются предвестниками гораздо более серьезных перемен». Stratfor и В. Медведчук, как видим, говорят об одном и том же.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Разрушения. ДНР

Второй тезис связан с первым: после проведения нового обмена надо браться за доведение идеи мирного решения конфликта до логического завершения в виде прочного и устойчивого мира в Донбассе. В этом вопросе не надо искать новые варианты, сосредоточившись на воплощении в жизнь Минских соглашений, утвержденных Резолюцией СБ ООН. В этой связи В. Медведчук вспоминает о миротворческой миссии ООН в Донбассе, о которой у нас и не только у нас много говорится, высказываясь против нее. Такая миссия, считает он, будет означать консервацию конфликта на востоке. У Киева же есть возможность не замораживать, а урегулировать его.

Третий пункт «тезисов» касается вопроса реинтеграции Донбасса в государственное пространство Украины. В. Медведчук полагает, что принятый Верховной радой в первом чтении и приостановленный на стадии чтения второго закон о «реинтеграции Донбасса» («Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей») направлен не на мирное урегулирование, а против него. Документ таит в себе слишком много угроз, главная из которых состоит в том, что он фактически ставит крест на Минских соглашениях.

Четвертый «ноябрьский тезис» В. Медведчука — это призыв к отказу от конфронтационного modus vivendi, к запуску общенационального диалога с целью обеспечения реального единства украинского государства и нации. Диалог внутри политического класса и общества, диалог власти и общества, диалог Киева с Донецком и Луганском в сложившихся условиях критически необходим. Его цель — компромисс, вести диалог с позиции ультиматумов, требований, оскорблений и обвинений нельзя, считает политик.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Памятник Ленину. ДНР

Наконец, тезис пятый: у президента П. Порошенко есть политическая воля урегулировать конфликт на востоке мирным путем, но не хватает для этого политических ресурсов. «Партия войны» сейчас очень сильна, поэтому путь к миру в Донбассе оказывается столь долгим и извилистым, а «минский» процесс урегулирования — фактически замороженным. Тем не менее перспективы его возобновления сохраняются. Переход к мирному государственному и общественному развитию с прицелом на выход в среднесрочной перспективе на траекторию устойчивого развития реален.

Те, кто видят ключ к изменению парадигмы государственного развития в проведении досрочных выборов, по мнению В. Медведчука, ошибаются. Сам он убежден, что досрочные выборы сегодня не нужны. В сложившейся ситуации они не только малопродуктивны, но опасны и вредны. Говорить о них, значит, желать зла Украине. Что могло бы стать альтернативой досрочным выборам? Прямого ответа на этот вопрос в интервью не содержится. Есть, однако, косвенные моменты, позволяющие предположить, что мысль политика идет в направлении, предполагающем общенациональный диалог ради консолидации на основе национальных интересов. Консолидации многоплановой, многоуровневой: общества — вокруг идеи мира и реинтеграции Донбасса, политического класса — вокруг президента П. Порошенко. Возможно, под духовным началом Украинской православной церкви, о которой В. Медведчук упоминает, отмечая ее вклад в освобождение украинских граждан из плена и в поиски мира в Донбассе.

В. Медведчук изложил свое видение ключевых проблем современного состояния страны и перспектив его развития. По сути, перед нами программа действий, причем программа, основанная на истинном патриотизме или, если хотите, на украинском национализме. Если, конечно, употреблять термины «патриотизм» и «национализм» в их первозданном значении, без привнесенных в последнее время в каждый из них негативных коннотаций.