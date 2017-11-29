Новый фронт холодной войны: что сможет доказать СКР в допинговом скандале?
Следственный комитет России готов предоставить Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), Международному олимпийскому комитету (МОК) и другим организациям доказательства того, что бывший и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков имел возможность фальсифицировать базу данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра (так называемой ЛИМС).
Родченков имел к ней доступ в тот момент, когда уже находился в США. Следствием получены доказательства как уязвимости данной базы лаборатории, так и того, что Родченков, Соболевский и Мигачев имели к ней удаленный доступ и с 2014 по июнь 2016 года могли бесконтрольно менять данные в базе с целью создания ложных доказательств якобы употребления российскими спортсменами допинга.
О том, что база уязвима, представители ВАДА знали: еще до 2014 года они указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. На основании поступившего в распоряжение ВАДА электронного файла, якобы являющегося базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра о тестировании спортсменов, и был создан доклад Ричарда Макларена, в котором Россия бездоказательно обвиняется в создании «государственной системы допинга», а российские спортсмены — в его употреблении.
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СКР ранее предлагал иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе ВАДА, совместное расследование доказательств, представленных Маклареном в двух частях доклада, однако никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято.
Кроме того, по результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, а также сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей.
Выяснилось, что и якобы «вскрытия» бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских атлетов, и замены их положительных проб на отрицательные быть не могло: дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками университета методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки.
А вот то, что сам Родченков распространял спортсменам и тренерам препараты, впоследствии установленные как допинг, и уничтожал допинг-пробы спортсменов, устанавливается в ходе следствия. Фактически Родченков, обвинив Россию в госсистеме допинга, скрывал свои преступления.
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Тем не менее Россию продолжают обвинять и вновь грозят недопуском к Олимпийским играм, на этот раз зимним. В преддверии заседания МОК и решения вопроса о допуске сборной России к Играм в Пхенчхане Родченков, в том числе через своего американского адвоката, обещал предоставить ВАДА, МОК и международным спортивным организациям дополнительные сведения и доказательства о якобы сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами, входящими в российскую сборную. Обвинения футболистов, видимо, преследуют еще одну цель — чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Отметим, что сообщения о «допинге» появились в британской прессе, а именно Великобритания была основным претендентом на мундиаль.
Ранее в Сеуле состоялось заседание совета учредителей WADA, на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь не было восстановлено в правах. Претензия, по сути, осталась только одна: признать существование в России поддерживаемой государством программы допинга. Россия отказалась, и наши спортсмены вновь попали под удар пропагандистской машины, уничтожающей спорт как таковой.
27 ноября МОК аннулировал результаты Игр 2014 года в Сочи для пятерых спортсменов из России. Олимпийцы РФ были пожизненно дисквалифицированы. Комитет объяснил свое решение нарушением олимпийцами антидопинговых правил. Наказанию подверглись бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова и скелетонист Сергей Чудинов.
Теперь WADA намерена настаивать на недопуске олимпийской сборной России к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Окончательное решение в декабре 2017 года (игры пройдут в феврале) примет Международный олимпийский комитет (МОК) с опорой на результаты работы специальной комиссии по российским спортсменам. Тем не менее эта комиссия в своей работе опирается на данные WADA о работе российской антидопинговой системы.
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России грозит недопуск на торжественную церемонию открытия игр и массовые дисквалификации. Кроме того, на играх могут не поднять российский флаг вообще, а те, кто поедет и будет выступать, сделают это под нейтральным флагом (флагом «беженцев»). И даже если российские спортсмены победят, гимн страны на церемонии награждения не прозвучит. Иными словами, России на Олимпийских играх не будет.
Против выступили сами спортивные федерации, причем те, для которых Россия — основной соперник. Пять хоккейных федераций — Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии и Финляндии, потребовали от президента Международной федерации хоккея (IIHF) допустить к Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) российскую сборную. По мнению глав федераций, без российской сборной Олимпиады не будет.
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И ее действительно не будет: откуда взяться зрелищности, честной борьбе и спортивному духу, если одну из самых сильных сборных мира отстраняют на основании лживого и насквозь пропитанного фальсификациями доклада Макларена?
Отмечу, что решение об отстранении стало самым громким политическим скандалом в истории олимпийского движения: ведь оно было ничем не подкрепленным, а доклад Макларена подвергал сомнению сам гендиректор МОК Кристоф де Кеппер. Суть в том, что, несмотря на заложенный в самой декларации олимпийского движения принцип разделения спорта и политики, политику активно смешивали со спортом все годы Игр.
Но тем не менее никогда не было такого явного и лживого выпада в отношении страны, чья сборная является одной из самых сильных. Как еще можно расценивать заявление главы американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта о том, что «наличие положительных допинг-тестов не является обязательным условием» для дисквалификации русских спортсменов. Почему? Потому что «российские власти точно были вовлечены в произошедшее, это становится всё более ясным».
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И дело тут не только и не столько в устранении конкурента — хотя некоторые спортивные федерации и отдельные спортсмены выражали по этому поводу свою радость, а в том, что такая неприкрытая наглость стала возможна только в отношении России и только в условиях новой холодной войны. Для вины русских не нужны доказательства — а зачем, если Россия уже объявлена «мировым гегемоном» главным врагом?
И атака на спорт, и подрыв его олимпийских основ являются таким же элементом нового мироустройства, как и истерика по «российским хакерам», орудующим по всему миру. А значит, России стоит задуматься об изменившихся условиях и о своем месте в новом мире. И бороться против этого: в международных судах на основании выводов следствия и предлагая альтернативу — свои независимые от международной политики структуры.