Следственный комитет России готов предоставить Всемирному ан­ти­до­пин­го­вому агентству (ВАДА), Международному олимпийскому комитету (МОК) и другим организациям доказательства того, что бывший и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков имел возможность фальсифицировать базу данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра (так называемой ЛИМС).

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

Родченков имел к ней доступ в тот момент, когда уже находился в США. Следствием получены доказательства как уязвимости данной базы лаборатории, так и того, что Родченков, Соболевский и Мигачев имели к ней удаленный доступ и с 2014 по июнь 2016 года могли бесконтрольно менять данные в базе с целью создания ложных доказательств якобы употребления российскими спортсменами допинга.

О том, что база уязвима, представители ВАДА знали: еще до 2014 года они указывали Родченкову на данные недостатки и необходимость блокировки удаленного доступа. На основании поступившего в распоряжение ВАДА электронного файла, якобы являющегося базой данных лабораторной информационной системы Московского антидопингового центра о тестировании спортсменов, и был создан доклад Ричарда Макларена, в котором Россия бездоказательно обвиняется в создании «государственной системы допинга», а российские спортсмены — в его употреблении.

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СКР ранее предлагал иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе ВАДА, совместное расследование доказательств, представленных Маклареном в двух частях доклада, однако никаких реальных шагов с их стороны до настоящего времени не предпринято.

Bt.dk Глава комиссии WADA Ричард Макларен

Кроме того, по результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, а также сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра следствием опровергнуты доводы Макларена и голословные утверждения Родченкова о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей.

Выяснилось, что и якобы «вскрытия» бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских атлетов, и замены их положительных проб на отрицательные быть не могло: дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками университета методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки.

А вот то, что сам Родченков распространял спортсменам и тренерам препараты, впоследствии установленные как допинг, и уничтожал допинг-пробы спортсменов, устанавливается в ходе следствия. Фактически Родченков, обвинив Россию в госсистеме допинга, скрывал свои преступления.

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Тем не менее Россию продолжают обвинять и вновь грозят недопуском к Олимпийским играм, на этот раз зимним. В преддверии заседания МОК и решения вопроса о допуске сборной России к Играм в Пхенчхане Родченков, в том числе через своего американского адвоката, обещал предоставить ВАДА, МОК и международным спортивным организациям дополнительные сведения и доказательства о якобы сокрытии на государственном уровне фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами, входящими в российскую сборную. Обвинения футболистов, видимо, преследуют еще одну цель — чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Отметим, что сообщения о «допинге» появились в британской прессе, а именно Великобритания была основным претендентом на мундиаль.

Ранее в Сеуле состоялось заседание совета учредителей WADA, на котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь не было восстановлено в правах. Претензия, по сути, осталась только одна: признать существование в России поддерживаемой государством программы допинга. Россия отказалась, и наши спортсмены вновь попали под удар пропагандистской машины, уничтожающей спорт как таковой.

27 ноября МОК аннулировал результаты Игр 2014 года в Сочи для пятерых спортсменов из России. Олимпийцы РФ были пожизненно дисквалифицированы. Комитет объяснил свое решение нарушением олимпийцами антидопинговых правил. Наказанию подверглись бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова и скелетонист Сергей Чудинов.

Теперь WADA намерена настаивать на недопуске олимпийской сборной России к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Окончательное решение в декабре 2017 года (игры пройдут в феврале) примет Международный олимпийский комитет (МОК) с опорой на результаты работы специальной комиссии по российским спортсменам. Тем не менее эта комиссия в своей работе опирается на данные WADA о работе российской антидопинговой системы.

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России грозит недопуск на торжественную церемонию открытия игр и массовые дисквалификации. Кроме того, на играх могут не поднять российский флаг вообще, а те, кто поедет и будет выступать, сделают это под нейтральным флагом (флагом «беженцев»). И даже если российские спортсмены победят, гимн страны на церемонии награждения не прозвучит. Иными словами, России на Олимпийских играх не будет.

Против выступили сами спортивные федерации, причем те, для которых Россия — основной соперник. Пять хоккейных федераций — Канады, Швеции, Чехии, Швейцарии и Финляндии, потребовали от президента Международной федерации хоккея (IIHF) допустить к Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) российскую сборную. По мнению глав федераций, без российской сборной Олимпиады не будет.

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И ее действительно не будет: откуда взяться зрелищности, честной борьбе и спортивному духу, если одну из самых сильных сборных мира отстраняют на основании лживого и насквозь пропитанного фальсификациями доклада Макларена?

Отмечу, что решение об отстранении стало самым громким политическим скандалом в истории олимпийского движения: ведь оно было ничем не подкрепленным, а доклад Макларена подвергал сомнению сам гендиректор МОК Кристоф де Кеппер. Суть в том, что, несмотря на заложенный в самой декларации олимпийского движения принцип разделения спорта и политики, политику активно смешивали со спортом все годы Игр.

Myfuture.com Тест на допинг

Но тем не менее никогда не было такого явного и лживого выпада в отношении страны, чья сборная является одной из самых сильных. Как еще можно расценивать заявление главы американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгерта о том, что «наличие положительных допинг-тестов не является обязательным условием» для дисквалификации русских спортсменов. Почему? Потому что «российские власти точно были вовлечены в произошедшее, это становится всё более ясным».

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И дело тут не только и не столько в устранении конкурента — хотя некоторые спортивные федерации и отдельные спортсмены выражали по этому поводу свою радость, а в том, что такая неприкрытая наглость стала возможна только в отношении России и только в условиях новой холодной войны. Для вины русских не нужны доказательства — а зачем, если Россия уже объявлена «мировым гегемоном» главным врагом?

И атака на спорт, и подрыв его олимпийских основ являются таким же элементом нового мироустройства, как и истерика по «российским хакерам», орудующим по всему миру. А значит, России стоит задуматься об изменившихся условиях и о своем месте в новом мире. И бороться против этого: в международных судах на основании выводов следствия и предлагая альтернативу — свои независимые от международной политики структуры.