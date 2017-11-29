После инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года произошло резкое изменение политики Вашингтона в отношении Ирана. Новая политика, направленная на обострение отношений с Тегераном, привела кому, что граждане Ирана, которые раньше относились к США в позитивном ключе, теперь развернулись в противоположную сторону и начали все более активно поддерживать иранских сторонников жесткой линии, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Дед и внук. Иран

В статье Томаса Эрдбринка, опубликованной в The New York Times, говорится, что благодаря более агрессивным действиям США и Саудовской Аравии «иранские сторонники жесткой линии получили широкую поддержку общественности, которая согласилась с тем, что США и Эр-Рияду нельзя доверять».

Неудивительно, что враждебность иностранных государств в отношении собственной страны приводит к укреплению позиций национальных сторонников жесткой линии. Критики политики США в отношении Тегерана на протяжении долгого времени предупреждали о том, что агрессивная риторика и действия Вашингтона ослабят в Иране позиции сил, выступающих за реформы. Действия новой американской администрации полностью уничтожили возможности для улучшения отношений между Ираном и США после заключения ядерного соглашения. Можно ожидать, что напряженность между Тегераном и Вашингтоном в будущем будет только нарастать.

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Пожилой иранец

Либеральная часть иранского общества, с которой еще вчера США могли бы начать выстраивать отношения, в настоящий момент отвернулась от Белого дома. Например, либеральный театральный режиссер Арванд Даштарай, который часто вводил в свои постановки скрытую критику иранского руководства, теперь уверен, что его единомышленники-реформисты и умеренные силы полностью ошиблись, сделав ставку на США.

Даштарай все еще надеется увидеть в Иране театральные постановки американского театрального режиссера и драматурга Роберта Уилсона. Однако вместе с этим Даштарай убежден, что Трамп показал истинное лицо США, «которые проводят несправедливую политику, экспортируют оружие в страны, которые безразлично относятся к нашей судьбе».

«Нам нужно понять, что США играли с нами все это время. Трамп доказал, что иранские сторонники жесткой линии все эти годы говорили правду, когда убеждали свой народ, что США нельзя доверять», — заявил Даштарай.

Конечно, Трамп, безусловно, виноват в сложившейся ситуации, однако политические «ястребы» США тоже к этому причастны. Американские сторонники жесткой линии в отношении Ирана в течение многих лет настаивали на том, что США слишком мягки в отношении Тегерана, который этого не заслужил. Существовал бессмысленный двухпартийный консенсус о том, что США должны проявлять более агрессивную политику в отношении Тегерана, в результате чего граждане Ирана, готовые к диалогу с США, разочаровались в Вашингтоне. Если администрация США продолжит наращивать конфронтационную риторику и политику против Тегерана, иранские политические «ястребы» продолжат укреплять свои позиции. Выход США из ядерного соглашения даст им неоспоримое доказательство того, что США никогда не выполняют своих обязательств.

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Иранские женщины

Белому дому пора уже распрощаться со своими мечтами о том, что наращивание давления на Иран в конечном итоге приведет к тому, что граждане Ирана выступят против своего правительства. Как показывает практика, в Вашингтоне глубоко ошибались, поскольку агрессивная политика привела к противоположному результату, а именно к еще большей консолидации иранского общества. Сейчас самый лучший способ хоть как-то ослабить позиции иранских политических «ястребов» — это забыть о конфронтационной риторике в отношении Тегерана и перестать поддерживать безрассудные игры Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

К сожалению, горькая реальность заключается в том, что нынешняя администрация не способна отказаться от агрессивного подхода к Ирану, вследствие чего иранские сторонники конфронтации лишь продолжат укреплять свои политические позиции.