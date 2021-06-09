Пока одни гадали, прогнозы других относительного того, на чью сторону перейдёт бывший глава Красноярского края — примкнет ли к врио губернатора Новосибирской области или мэру Новосибирска — сбылись. Виктор Толоконский выбрал Анатолия Локтя. На то, что Толоконский спустя почти 20 лет вернулся в мэрию Новосибирска, есть свои вполне понятные причины. Заинтересованность присутствует как со стороны действующего мэра, так и со стороны самого Толоконского.

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«Виктор Александрович Толоконский с сегодняшнего дня приступил к обязанностям главного советника в мэрии. Мы с ним оговорили круг вопросов, которыми он будет заниматься. Это вопросы, касающиеся прежде всего улучшения инвестиционного климата, вопросы, касающиеся экономики. У Виктора Александровича богатейший опыт этого вопроса, предпринимательской среды, имеет значение его авторитет, знания, опыт», — заявил мэр 24 ноября на еженедельной встрече с журналистами.

Авторитет у Виктора Толоконского в Новосибирской области действительно значительный. И, скорее всего, большой политический опыт подтолкнул его сделать этот шаг и именно в этом направлении.

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Vk.coma_lokot Анато́лий Евге́ньевич Локоть

Как предполагает новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, Толоконский, выбирая своё политическое будущее, исходил из того, что в регионе действуют два центра власти — областное правительство и мэрия Новосибирска, в которых он когда-то работал.

«Первое находится на этапе транзита власти, который продлится ещё не менее года и традиционно сопровождается политической турбулентностью. Кроме того, там на руководящих постах почти не осталось никого, с кем он вместе работал в нулевые годы. Мэрия же консолидирована и не имеет каких-либо конфликтов с другими властными структурами. В ней работает сын Виктора Толоконского, до недавнего времени трудился давний соратник экс-губернатора Виктор Игнатов, а возглавляет её Анатолий Локоть, с которым Толоконский взаимодействовал с 2003 года, а в 2014 году успешно сотрудничал. Так что для Виктора Толоконского в городской администрации весьма комфортная среда, в которой он может применить свой значительный управленческий опыт», — считает Пучкин.

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Что же касается заинтересованности в данной ситуации или, лучше сказать, в данном раскладе политических сил мэра Новосибирска, то здесь, по словам политолога, для Анатолия Локтя его новый главный советник может быть полезен по целому ряду причин.

«Во-первых, наличие в своей команде такого политического тяжеловеса, который, по мнению многих, был самым эффективным новосибирским мэром и губернатором однозначно усиливает его команду. Во-вторых, опыт в политическом менеджменте, коммуникациях со СМИ, горсоветом, общественностью, иными лидерами общего мнения кризисного менеджера в решении проблем городского самоуправления может быть весьма полезен для решения непростых текущих экономических проблем города. Также он может быть востребован в случае, если Кремль даст санкцию на проведение конкурентных губернаторских выборов в 2018 году, в которых в этом случае Анатолий Локоть будет участвовать, либо в 2019 году, когда должны пройти очередные прямые выборы мэра Новосибирска», — подметил Пучкин.

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Kremlin.ru Виктор Александрович Толоконский

Руководитель проекта Atas.info Александр Моисеев отмечает, что когда «мы говорим об этом — не таком уж и неожиданном — тандеме, нужно понимать, что это не Анатолий Локоть пригласил Виктора Толоконского (хотя формально это так выглядит), а это Виктор Толоконский выбрал Локтя и сделал на него определённую ставку».

«Виктора Толоконского не устроит роль «советника», пусть и «главного». Он оставит за собой роль, которая куда шире «наставничества». Это отношения патернализма. В этой «отеческой» модели отношений именно Виктор Толоконский будет определять модель поведения и ходы Анатолия Локтя. Для Толоконского это возвращение в политику, причем в роли, каковой у нас в регионе ещё не было. Зачем это Локтю? Не будем забывать, что весной 2014 года Локоть победил благодаря поддержке широкой коалиции — пусть временной и неустойчивой. Эта поддержка помогла конвертировать значительную часть протестных голосов вне электорального поля КПРФ в голоса за Локтя. А многие внимательные и сведущие наблюдатели говорили, что одну из ключевых ролей в победе Локтя сыграл бывший тогда полпредом президента Виктор Толоконский. Думаю, Локоть понимает (или ему «помогли» понять), что ресурса КПРФ и багажа, наработанного в должности мэра, для победы на губернаторских выборах (а тот факт, что Локоть рассматривается как один из претендентов, ни для кого не секрет) недостаточно. В этом смысле союз Толоконского и Локотя — тоже коалиция, но иного рода. Мы видим не объединение разного рода партий, как это было в 2014 году, а попытку объединить вокруг фигуры Локтя региональные «элитные» группы. Ставка Толоконского на Локтя — это недвусмысленный сигнал именно «элитам», — считает Моисеев.

И сигнал этот исходит от политика, который хорошо знает расклад политических сил и в области, и в городе — Толоконский с 1996 по 2000 год занимал пост мэра Новосибирска, затем десять лет возглавлял Новосибирскую область, а в 2010 году стал полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Но этом посту он пребывал и в момент, когда Локоть стал мэром — в 2014 году депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть одержал победу на выборах новосибирского градоначальника. Тогда же Виктор Толоконский был переведён на должность губернатора Красноярского края, который он возглавлял до осени 2017 года.

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Каковы дальнейшие планы Виктора Толоконского на политической арене Новосибирской области и как далеко они заходят? Скорее всего, экс-губнернатор Красноярского края, а сегодня — советник мэра Новосибирска будет раскрывать их по мере перешагивания одной ступени за другой. Но то, что планы у него грандиозные, было понятно сразу. Толоконский, с его авторитетом и политической хваткой, на спокойную и тихую пенсию изначально не был настроен. Зачастую когда руководителей регионов снимают с должности, возникает вопрос, чем они займутся после ухода «по собственому желанию» и разрешат ли им вернуться в политику, в каком статусе и на какую должность? В данном случае вопрос этот несколько неактуален. Толоконский из тех, кто вертикаль власти, мягко говоря, не поддерживает. Это подтверждает и то, что он, не дожидаясь распоряжения об отставке, но уже зная о ней, заявил о своем уходе. Кроме того, рассказал, что это самое «по собственному желанию» было для него «эмоциональным шоком», пережив который, и довольно быстро, Толоконский начал вновь набирать политический вес в родном для него регионе.

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Как далеко зайдут игры муниципального и областного престолов в Новосибирской области и кто одержит победу, станет понятно уже совсем скоро. Но то, что назначенному врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову будет нелегко бороться во время выборной кампании губернатора области — понятно уже сейчас и абсолютно всем. Однако, судя по всему, и Травников — политик тоже опытный. А потому события, как говорится, обещают быть интересными.