



President.az Ильхам Алиев и Йенс Столтенбер. Брюссель, 23 ноября 2017 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Брюсселе принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО. Состоялась также его встреча с генсеком НАТО ЙенсомСтолтенбергом, на которой они обсудили ситуацию в регионе в целом и в частности нагорно-карабахскую проблему, хотя альянс и не участвует в переговорах по линии ОБСЕ по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном. Алиев пригласил Столтенберга посетить с визитом Азербайджан, а по частоте контактов между Баку и Брюсселем складывается ощущение, что Азербайджан всё же интегрируется в НАТО.

Этот курс получил популярность в Баку еще в начале 1990-х годов, в 1994-м Азербайджан вошел в число участников программы «Партнерство во имя мира». С тех пор специалисты альянса помогают Баку в военном планировании, создании системы гражданской обороны и т.п., происходит обмен военной и политической информацией. Ранее глава министерства обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в Брюсселе принял участие во встрече министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. В Баку прошли дни НАТО в вооруженных силах Азербайджана. Мероприятие было организовано экспертной группой штаба союзного командования альянса по трансформации с участием начальника штаба управления военного партнерства полковника Александра Шваба.

На первый взгляд, может показаться, что в этом нет ничего удивительного, ведь Азербайджан участвует в проводимой НАТО в Афганистане миссии «Решительная поддержка», отправляет военнослужащих, идет на предоставление транзитных возможностей, а также оказывает финансовую поддержку афганским национальным силам безопасности. Но, как пишет бакинский обозреватель Тофик Аббасов, «Алиев стал обозначать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в качестве краеугольного фрагмента на переговорах с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом». Баку объясняет это тем, что пытается «реализовать инициативу по привлечению дополнительного ресурса для разблокирования конфликта в Карабахе».

President.az Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Азербайджан разочарован тем, что администрация президента США Дональда Трампа, на которую он делал ставку в урегулировании нагорно-карабахской проблемы, не демонстрирует готовность выступить с внятной — для Баку — тактикой и стратегией действий в Закавказье. Поэтому всю риторику бакинских политиков о географическом и ресурсном потенциале Азербайджана слышат разве что студенты гуманитарных факультетов университетов. Дело в том, что мы сталкиваемся с набором ситуаций парадоксального свойства. Баку относит себя к разряду неприсоединившихся стран, но тем не менее сотрудничает с Североатлантическим альянсом по ряду специализированных программ.

В то же время Азербайджан имеет с Турцией, членом НАТО, военные соглашения, обязывающие стороны оказывать друг другу взаимную помощь в случае агрессии «внешних сил». По мнению некоторых хорошо осведомленных турецких экспертов, именно альянс уполномочил Анкару заключить с Баку военно-политический союз, предусматривающий конкретные обязательства стран в случае «внешней агрессии». Но при том остается открытым вопрос: распространяются ли закрепленные в договоре обязательства Турции на весь НАТО? Ведь и Армения имеет программы сотрудничества с альянсом, будучи при этом членом ОДКБ, что оценивается экспертами как «беспрецедентный случай, когда членство Еревана в военно-политическом блоке не мешает сотрудничеству с другим союзом». Более того, как пишет ереванский эксперт Акоп Бадалян, «политическую имплементацию компонента безопасности соглашения ЕС-Армения будет осуществлять НАТО, точнее, формат НАТО-Армения».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Следующий парадокс: сотрудничество Азербайджана с альянсом рассматривается в соседнем Иране в качестве потенциальной для себя угрозы, тогда как в позиции Еревана такой угрозы Тегеран не видит. Если рассуждать дальше в логической последовательности, то сейчас налицо факт резкого охлаждения во взаимоотношениях между Турцией и НАТО и установление тактического альянса между Россией, Турцией и Ираном на сирийском направлении. Однако Баку, декларируя публично стратегическое партнерство с Анкарой, вместо выстраивания солидарной политики по сути дистанцируется от нее, выходя на прямой контакт с Брюсселем. При этом президент Алиев интригующе заявляет, что в любой момент может начать войну, тогда как изменения в балансе сил в Закавказье происходят далеко не в пользу Азербайджана.

Может быть, он пытается таким образом ослабить позиции Армении в Брюсселе, что должно вписаться в какую-то новую геополитическую текстуру после недавнего витка дипломатической активности в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта? Помимо этого, отмечает турецкая газета Daily Sabah, «сейчас на Ближнем Востоке одновременно с прогрессом военного решения сирийского кризиса с выходом на процесс политико-дипломатического урегулирования «ось поляризации» начинает пролегать между соседним с Азербайджаном Ираном и государствами Персидского залива». Издание полагает, что «может случиться так, что США будут пытаться начать войну против Ирана «чужими руками» через старые региональные конфликты, к числу которых относят и нагорно-карабахский».

Вопрос в том, какая роль будет отводиться тогда Баку. Если судить по оценкам некоторых бакинских экспертов, то в Азербайджане считают, что, во-первых, кризис в отношениях между Турцией и НАТО со временем будет преодолен. А во-вторых, России на данном этапе не выгодно рисковать союзом с Анкарой. Поэтому прогнозируется, что в случае начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, «Москва будет стремиться сохранять нейтралитет под давлением США и НАТО». Но может быть и по-другому. Вашингтон будет додавливать Турцию по курдскому вопросу, лишая тыловой поддержки с ее стороны Азербайджан. Как бы то ни было, Москва не должна допустить в Закавказье развертывания геополитической конфигурации в невыгодном для нее направлении.