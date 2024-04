Почти два месяца тому назад наблюдательные станции нескольких стран Европы зафиксировали присутствие в пробах воздуха следы радиоактивного рутения-106. 13 октября МАГАТЭ в своем официальном докладе обобщило все полученные данные — «Концентрация рутения-106 в сотни раз ниже предельно допустимых норм, источник утечки выявить невозможно». 21 ноября Росгидромет разместил свой комментарий по поводу тех же событий. Предлагаем проанализировать то, что является официальным сообщением государственного ведомства.

Полтора месяца тому назад французский Институт радиационной защиты, IRSN, распространил собственную версию причин появления в воздухе над Европой радиоактивного изотопа рутения-106, сообщения о чем пришли из Германии и с Украины, звучали слова господ — радиационных защитников весьма и весьма обтекаемо.

«Наши расчеты, по-видимому, указывают, что загрязняющий воздух мог быть образован в южных районах Урала»

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы наши европейские партнеры, отличающиеся невероятно объективным отношением к России, мгновенно сотворили из этого «сенсацию», поскольку уж очень удачно совпали сразу две темы — российская тема и возможность поддержать на высоком уровне градус радиофобии. «Росатом» пытался достучаться до здравого смысла — если бы рутений-106 действительно имел хоть какую-то связь с атомными объектами, АЭС или предприятием по переработке радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, то станции наблюдения зафиксировали бы не только сам рутений-106, но и еще несколько радиоактивных изотопов. Законы физики и химии никто не отменял, рутений кружился бы над головами европейцев в компании с такими же опасными веществами — изотопами йода, цезия, стронция. Ничего подобного не было зафиксировано нигде, версия французских «специалистов» не имеет никакого реального обоснования. Наши, российские наблюдательные станции не фиксируют повышенного радиационного фона, рутений-106 мог добраться до Европы с Урала только по траектории баллистической ракеты — стартовать в космическое пространство и из него вертикально спикировать вниз, прямиком в ловушки наблюдательных станций. Дутая «сенсация» стала постепенно сходить со страниц западных СМИ, и редакция журнала «Геоэнергетика.ru» была совершенно уверена, что доклад МАГАТЭ, посвященный проблеме рутения-106, появившийся на сайте USIE (Unified System for Information Exchange on Incident and Emergegencies) 17 октября, окончательно расставил все точки над i. В статье, опубликованной ранее журналом «Геоэнергетика», были размещены оригиналы данных USIE и пояснения, данные МАГАТЭ, самой авторитетной международной организацией «атомного мира».

Но 21 ноября, без малейшего повода в виде каких-то дополнительных сведений, вновь открывшихся обстоятельств, на сайте Росгидромета было опубликовано официальное сообщение этого ведомства:

«Об аварийном экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории РФ в период с 6 по 13 октября 2017 года».

Новость мгновенно была растиражирована всеми нашими СМИ, всплеск радиофобии произошел теперь уже в нашей стране. Как же не пугаться, когда в примечаниях к сводной таблице данных Росгидромета что ни строчка, то тревожные, грозно звучащие слова:

«Экстремально высокое загрязнение, превышение фона за предыдущий месяц в 986 раз, высокое загрязнение».

У нас нет ни малейшего желания высказывать оценочные суждения по поводу того, что ставили себе целью сотрудники Росгидромета, публикуя свое сообщение, мы просто проанализируем написанное.

Начнем с простого. «Превышение фона» — что это за словосочетание, какой физический смысл оно имеет? «Фон за предыдущий месяц» — что это такое? Определений использованных терминов нет, значит, нужно пытаться самим догадаться, о чем идет речь. Но делать этого совершенно не хочется, поскольку в России есть универсальный способ оценки радиационной безопасности, изобретать ничего не требуется, требуется только обратиться к первоисточникам и руководствоваться здравым смыслом. Этот универсальный инструмент называется Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения от 30 марта 1999 года». На его основании мы и будем оценивать информацию Росгидромета, дополнительно используя оригинальный текст доклада МАГАТЭ об октябрьском инциденте с рутением-106.

Текст закона достаточно объемен, но нас с вами интересуют только те его положения, которые имеют непосредственное отношение к радиации. На странице 140 имеется текст Приложения №2 — «Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления с воздухом и пищей и допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе отдельных радионуклидов для критических групп населения». Звучит непросто, но ниже имеется таблица, в которой есть графа 6, которая нас больше всего и интересует. Заголовок «Поступление с воздухом», подзаголовок «Допустимая среднегодовая объемная активность, Бк/м3».

Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления с воздухом и пищей и допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе отдельных радионуклидов для критических групп населения (стр.140-146)

Вот это уже понятно, причем для понимания не требуется ни медицинского, ни физического образования. Есть тот или иной радиоактивный элемент, который может содержаться в воздухе, который мы с вами вдыхаем в легкие. Допустимо без вреда для здоровья вдыхать воздух, в кубометре которого этот элемент дает ту или иную дозу излучения. На странице 146 мы находим данные для рутения-106 — 4,4 Бк, беккереля. Если активность, причем именно среднегодовая активность, которую мы получили при дыхании от рутения, выше этой величины — значит, мы получили вред для своего здоровья, если ниже — ничего страшного не произошло. Все, нас интересует только этот показатель, «фон прошлого месяца», превышенный в какое угодно количество раз, пусть служит украшением сайта, на котором про него решили поговорить.

Теперь внимательно посмотрим на данные МАГАТЭ вот в этом приложении к самому отчету.

В документе сводная таблица данных, переданных в USIE европейскими государствами — членами МАГАТЭ, на странице 2 дано пояснение к этим данным:

«All of the data provided by Member States has been taken with varying air sapling durations ranging from 1 to 7 days in length. For multi-day samples this table takes the midpoint of the sample range»

Мы не претендуем на абсолютно точный перевод, но смысл очевиден:

«Все данные, предоставленные государствами-членами, были получены ими на основании образцов воздуха, исследовавшихся от 1 до 7 дней. Для многодневных исследований данные таблицы — средняя точка диапазона выборки».

Пробы воздуха, полученные в разных местах, исследовались разное время — от 1 до 7 дней. Взяли пробу, колбу с ней разместили в измерительной аппаратуре на срок от 1 до 7 дней, получили данные. Многодневные исследования усреднены до данных за 1 сутки, эти среднесуточные данные и выставлены в таблицу. Все, что требуется для того, чтобы сопоставить данные МАГАТЭ с нормами нашего российского Федерального Закона — при помощи калькулятора умножить данные МАГАТЭ на число дней в году, на 365. Ничего сложного, пробуем изучить, что же говорит МАГАТЭ о радиоактивной ситуации в России. Пятая графа: Ru-106, mBq/m3, миллибеккерели на кубометр. «Милли» — одна тысячная, 0,001, об этом множителе забывать не будем.

Зафиксированное содержание Ru-106 на кубический метр, данные по России (Документ 2)

Екатеринбург — ноль. Нет комментариев. Курчатов — ноль. Долгопрудный — ноль. Обнинск — ноль. Санкт-Петербург — 0,1154. Давайте считать.

0,1154×365 = 42,121 милли беккереля, то есть 0,042 беккереля при «опасной черте» 4,4 Бк. Не дотягиваем — в сто раз меньше рисковой отметки было в Питере 4 октября. Никаких сложных расчетов, как видите.

Самый высокий показатель по рутению-106 в Европе МАГАТЭ получило 30 сентября из Бухареста — 145 мБк/м3, давайте пересчитаем и его.

Зафиксированное содержание Ru-106 на кубический метр, данные по Румынии

0,145×365 = 52,95 Бк/м3, в 12 раз выше допустимой нормы.

Почему никто не ударил в колокола, не поднял тревогу, не приступил к эвакуации населения? Да потому, что данные Бухареста за 1 октября были уже совсем другими — 18,1 мБк/м3 или, в пересчете — 6,6 мБк/м3, полторы нормы. Румынские наблюдатели, похоже, удивились таким переходам настолько сильно, что больше от них вообще никаких данных не поступало. Видимо, занялись перепроверкой аппаратуры.

Вот теперь, потренировавшись, пробуем вернуться к данным, которыми нас внезапно озадачил Росгидромет, явно вызвав переполох на Южном Урале.

Данные о содержании Ru-106 в пробах аэрозолей в сентябре — октябре 2017 года на СРМ Росгидромета

Пункт отбора проб воздуха Аргаяш, дата отбора проб — с 26 сентября по 1 октября. Сколько было этих проб, сколько времени шли наблюдения за этими пробами — знает только Росгидромет, нам он по этому поводу никаких пояснений не дает. Греческая буква «сигма» в следующем столбце — так математики обозначают сумму, предполагаем, что специалисты Росгидромета именно это имели в виду. Греческая буква «бета» — так физики обозначают бета-излучение, предполагаем, что и Росгидромет использует это обозначение так же. Согласитесь, кстати, это чрезвычайно удобно — догадываться о том, что обозначают те или иные символы. Зачем давать пояснения, мы ведь не МАГАТЭ какое-то, мы даем простор для фантазий нашим читателям.

Итак, «сумма бета-излучений». Что бы это могло значить-то? Ну, предположим, что каждая из проб исследовалась в течение одного дня, эти данные сложили и впечатали в таблицу. Значит, в Аргаяше за 6 дней намерили 7610×10−5 Бк/м3. Запишем поудобнее — 0,0761 Бк/м3. Теперь делим на шесть, умножаем на 365 — получим среднегодовую дозу в 4,62 Бк/м3. Примечание Росгидромета — «экстремально высокое загрязнение». И действительно — чуть выше нормы.

Переходим ко второму пункту отбора, Новогорному. За такое же количество дней там — 0,0523 Бк/м3, пересчитываем — 3,18 Бк/м3. Но примечание остается таким же — «экстремально высокое загрязнение». Пожимаем плечами, переходим к следующему пункту отбора с аэрозолями — ведь мы рассуждали о рутении-106 в пробах воздуха. Волгоград в пересчете — 1,3 Бк/м3 и «высокое загрязнение» в примечании. Цимлянск — 0,9 Бк/м3 и тоже «высокое загрязнение». Остается понять — мы смогли отгадать, что хотел сообщить Росгидромет, или нет?

Чуть выше таблицы есть вот такая фраза — «Зафиксированные на СРМ Росгидромета объемные активности Ru-106 на 2−4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас = 4,4 Бк/м3».

"На 2−4 порядка» — это в 100 в 10'000 раз. Пересчет, сделанный по аналогии с тем, который мы применяли к данным МАГАТЭ, такого результата не дает. Так, может быть, Росгидромет в таблицу вставлял сразу итоговые расчеты, в пересчете на год, на 365 делить было не надо? Смотрим. Аргаяш, 0,0761 Бк/м3. Предельно допустимая норма — 4,4 Бк/м3, то есть в Аргаяше в пробах воздуха рутения-106 в 58 раз меньше, чем предельная норма. Не в сто раз, не в 10 тысяч, но более-менее похоже. В Новогорном рутения меньше предельно допустимой концентрации в 84 раза, в Волгограде — в 205 раз, в Цимлянске — в 297 раз. Откуда взялась фраза «в 100 — в 10'000 раз меньше нормы»? Нам неизвестно. К чему относятся фразы из примечаний — «экстремально высокое загрязнение», «высокое загрязнение»? Нам неизвестно.

Строки таблицы Росгидромета с третьей по одиннадцатую содержат данные о содержании рутения-106 в выпадениях, единица измерения — Бк/м2, беккерели на квадратный метр. В единственном пояснении, которое Росгидромет дал к своей таблице, он предлагает свои данные сравнивать только со «среднегодовой объемной активностью, регламентируемой в НРБ-99/2009». Загадочная аббревиатура НРБ-99/209 — это и есть Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения от 30 марта 1999 года», проверьте сами. И в этом законе действительно содержатся нормативы только по объемной активности, Росгидромет не ошибся. По какой методике нужно пересчитывать поверхностную радиоактивность, которая измеряется в беккерелях на квадратный метр, в радиоактивность объемную, которая измеряется в беккерелях на метр кубический? Нам неизвестно. Почему объемная и поверхностная радиоактивности сведены в одну таблицу? Нам неизвестно. Почему в тексте сообщения Росгидромета имеется фраза «Зафиксированные на СРМ Росгидромета объемные активности Ru-106 на 2−4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности», а сообщение озаглавлено «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории РФ»? Загрязнение в 100—10'000 раз меньше нормы, но оно при этом «экстремально высокое и высокое» — как это понимать? Нам неизвестно. Почему в заголовке точно указаны даты — «с 6 по 13 октября 2017 года», а в таблице указано, что все пробы были взяты с 26 сентября по 1 октября? Нам неизвестно. С какой целью, для чего все это появилось на официальном сайте ведомства 21 ноября? Нам неизвестно.

Попробуем подвести итоги. 21 ноября Росгидромет сообщает об «Экстремально высоком и высоком загрязнении на территории РФ с 6 по 13 октября», данные о которых получены с 26 сентября по 1 октября, и данные эти в 100—10'000 раз ниже нормы. При этом сравнение данных с этой предельно допустимой нормой дает совершенно другие показатели — данные действительно ниже нормы, но в 20−250 раз. В сообщении использованы сокращения и символы, значение которых не раскрывается, — «сигма» и «бета». Методика взятия проб не описана. Количество взятых проб не указано. Методика пересчета поверхностной радиоактивности в объемную радиоактивность не указана. В тексте сообщения Росгидромета имеется фраза «29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы», при этом данные, предоставленные МАГАТЭ, начинаются 28 сентября, заканчиваются 9 октября. Росгидромет пишет обо «всех европейских странах», а у МАГАТЭ есть данные только из 36 стран. Для тех, кто забыл о политической географии, напоминаем, что на территории Европы расположены 50 государств. Официальный сайт ведомства Росгидромет сообщает нам, что «концентрация Ru-106 в Европе — n*10−3 Бк/м3», МАГАТЭ приводит конкретные числа, а не уравнение, и не для Европы, а для каждого государства в отдельности.

Пользуясь своей независимостью, мы, конечно, имеем полное право прокомментировать сообщение Росгидромета крайне резкими словами, но не имеем такого желания. Это — антипрофессиональный информационный вброс, смысл и цель которого мы отгадывать не намерены. Путаница в датах, в числах, в единицах измерения, в количестве стран в Европе, нерасшифрованные символы, прямые противоречия с данными МАГАТЭ, с данными» Росатома» — это Росгидромет. Не можем сказать, что знакомство с этим ведомством оставило приятное впечатление.