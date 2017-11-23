Приближаются президентские выборы. А с ними, судя по росту псевдооппозиционной активности, оживают различные варианты социально-политической дестабилизации, как похожие, так и не вполне совпадающие с теми, что мы пережили осенью 2011 — весной 2012 годов. Что общего у куртуазных заявлений теледив, засобиравшихся вдруг «в президенты», и профилактированных демо-националистических погромщиков, которые еще весной пообещали нам на 5 ноября «народную революцию»? Общее — у них, и не только у них — одно: ненависть к собственной стране и народу, подкрепленная постоянной готовностью к полной и безоговорочной капитуляции перед геополитическим противником. И здесь все средства хороши — от эпатажа «творческой интеллигенции», которая рада возбуждаться и подпитываться этой ненавистью, до апелляции к откровенно маргинальным низам. Тем, что ждут — не дождутся шанса «половить рыбку в мутной воде» хаоса массовых беспорядков, которые кое-кто готов подогреть, в том числе откровенно провокационными способами.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

Поскольку таких способов много и далеко не все они столь экзотичны, как описано в вышестоящей сноске, не следует забывать и об угрозе применения более традиционных — якобы профсоюзных — приемов «раскачивания лодки», тем более, что и они сами уже применялись, и структуры, их применявшие, причем опять-таки аккурат под выборы, тоже никуда не делись.

Лет поболее десяти назад, на подступах к тем выборам, в преддверие которых срочно поменяли одного «двухпроцентного» премьера, который решил подсидеть первое лицо, обвалив явку и пойдя потом на досрочные выборы взамен «несостоявшихся» (теперь этот экс-премьер — «видный» оппозиционер), в неких западных штабах решили премьеру «подсобить». И обрушить в помощь его предприятию один из ключевых промышленных и, главное, шахтерских регионов, который на излете «перестройки» уже, было дело, сыграл свою роль в подрыве СССР. «Сердце революции должно биться», — решили «штабные» и свистнули наверх. Но не всех, а только самых «лучших» из проверенных, кто уже разок чуть было не взорвал тогда еще социалистическую Польшу, правда, не шахтерскими, а докерскими забастовками.

Zygmunt Błażek Польская демонстрация. Конец 1980-х

Разницу между горняками и портовиками «штабисты» сочли несущественной: рабочий класс — он и в Африке рабочий. Значит, недовольный. И семена разрушения непременно упадут на благодатную почву «народного» протеста. Особенно если хорошенько «смазать» его «движок», профессионально помочь в подготовке и расстановке подрывных (виноват, «революционных») кадров и грамотно организовать информационно емкую провокацию. И вот ряд таких «кадров» вместе с бывшим ельцинским назначенцем, ранее уже успевшим довести этот шахтерский регион до ручки и кусавшим локти, что не получилось добить его до прихода сменщика, который развернул штурвал на 180 градусов, и вся подрывная работа пошла насмарку, выезжают в спецзагранкомандировку. Точнее, в спецтурне, в ходе которого сначала посещают приморскую штаб-квартиру известного с начала 80-х годов польского профобъединения. А затем, по протекции и рекомендации его хлебосольного лидера, успевшего уже и в президентском кресле посидеть, но «рядовых профсоюзников», особенно российских и, главное, оппозиционных, не чурающегося, двигают стопы за океан. Туда, где профсоюзному делу их обучают не «на пальцах», а по-взрослому, на «матчасти» и с участием дипломированных инструкторов от Аль-Капоне, его школ профактива, ну и, разумеется, местных спецслужб, куда ж без них?

К выборам не успели, да и «двухпроцентый» премьер слетел, торопиться стало некуда. Поэтому решили подготовиться поосновательнее. Договорились сначала с американскими «товарищами», что подпишут (и подписали) с польским «гуру» соглашение, по которому приступили к подготовке «Всероссийского съезда рабочих». И даже создали под него «Народный трибунал», чтобы антинародным захребетникам жизни не стало. Правда, как следует из сообщения на одном заинтересованном и, надо полагать, хорошо информированном сайте, деятельность «трибунала» начали с разбирательства вопроса о профсоюзной собственности. Нет, оно, конечно же, издержки «производства справедливости» никто не отменял, и лес рубят — щепки летят. Но с другой стороны, вроде бы некрасиво. Хотя и «трибунальщиков» тоже понять можно: собрать — собрали, а «бык, бык-то где?». Кушать-то оно трижды в день хочется!

Фишкой съезда должен был стать тот самый польский «гуру», под которого в зал заседаний вместе с представителями многотысячных трудовых коллективов должны были прикатится цунами народного протеста. Все по Высоцкому: «Чтоб творить им совместное зло потом / Поделиться приехали опытом…». Только вот незадача: из далекой Америки отмашка «гуру» ехать в русскую Первопрестольную поступила, а вот сама Первопрестольная вместо ковровой дорожки прислала пограничный отлуп. «Гуру» обиделся, наверное, на «революционеров», которые, оказывается, «ничего не могут». Плюнул — и не приехал. Даже не попытался включить международно-административный ресурс. И «Всероссийский съезд рабочих»… нет, не провалился. Просто не состоялся. Некому оказалось у нас польское профзнамя поднимать. Потому что весь расчет исключительно на «гуру» и делался. И звали его сюда, как это поприличнее выразиться… поторговать лицом «свадебного генерала». А делегатов будущих на него ловить собирались, как на «живца». Так что правильно он обиделся, чай, не одноразовое изделие!

Тут еще вот какая неувязочка вышла. Незадачливый экс-глава шахтерского региона, от деятельности которого если кто и выиграл, то только Всемирный банк, раздававший кредиты под условие направлять не менее 75% строго на закрытие предприятий, а связанные с этим технические и социальные программы проводить за свой счет, и команду себе подобрал соответствующую. Гордо назвав ее неким «центром», этот «борец за шахтерское счастье» поехал в Польшу и США еще с двумя знаковыми фигурами. Один из них оказался правозащитником и сопредседателем «ДемРоссии», разрушавшей еще СССР (то есть с профильным опытом), другой — видным парламентарием и чиновником от законотворческой деятельности. По совместительству он еще и возглавил тогда в Москве представительство одной небольшой, но гордой северо-западной области, решив превратить его в «штаб революции».

Krzysztof Korczyński Демонстрация в Польше. Конец 1980-х

Ничего, как и с «рабочим» съездом, у самозваной профноменклатуры не вышло и из этой затеи, но наших героев не напугать и не смутить. Известно ведь, что «цель — ничто, движение — всё!». Пересидели они пару лет свое фиаско, отдохнули, жирком обросли — и принялись за старое. Поводом теперь избрали не выборы, а трагедию с гибелью шахтеров на одном из крупных предприятий; «пиариться» на этом, к сожалению, любимая тема отпетых политических циников. Причем тема, прости Господи, беспроигрышная. Экс-партнер Всемирного банка даже письмо написал председателю одной из палат российского парламента, в котором так заступался за погибших шахтеров, будто не при нём создавались предпосылки к тому, чтобы это случалось всё чаще и чаще. На что ему и указали в ответе.

Однако амбиции «героев» к тому времени уже выросли, причем непропорционально достигнутым «успехам». Не на один, пусть и большой, регион уже замахнулись, а на единство и целостность страны. Как иначе понять шашни с некоторыми инфраструктурными профсоюзами, от которых зависит эксплуатация и безопасность транспортных коммуникаций? К чему их подговаривали, предложив «начать» в «сердце революции», а продолжить — везде, разорвав страну и для начала остановив подвозку сырья к непрерывным производствам?

Но — опять фиаско.

Что теперь? Люди — на своих местах, никто и ничто никуда не делись, финансирование, надо полагать, имеется. Медийные ресурсы, как, видимо, и организационные — тоже. И ждут, видимо, того же самого — выборов или другого «информационного повода». А еще не исключено, что ожидают пресловутой «отмашки оттуда», как перед теми выборами, до которых «двухпроцентный» премьер не дотянул. И еще неизвестно, кто, куда и к кому съездил на сей раз. Особенно под покровом ужесточающихся западных санкций, при которых каждый агент тамошнего влияния здесь — на вес золота. А вы говорите: Собчак, Мальцев и прочая дешевая экзотика…

Проявим бдительность или пустим ситуацию на самотек, сыграв в подобие «русской рулетки»?