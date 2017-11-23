Будущий знаменитый детский писатель родился в Киеве в семье железнодорожника. По воспоминаниям самого Николая Носова, в школьные годы он мечтал стать музыкантом, «кем-то вроде Паганини по меньшей мере». Потом увлекся химией и хотел поступать на химфак киевского Политеха, а затем вдруг передумал — и поступил в Художественный институт. Это произошло в 1927 году, а через два года Носов перевелся в Московский государственный институт кинематографии.

Epitafii.ru Писатель за работой

20 лет Николай Носов проработал в кино как режиссер научных, учебных фильмов и мультфильмов. Во время войны он снимал военно-патриотические и технические учебные фильмы; знаменательно, что за обучающую ленту об устройстве и управлении английского танка «Черчилль», поступавшем от союзников, Носов был награжден в 1943 году орденом Красной Звезды: в работе над этим проектом ему пришлось не только досконально вникнуть в устройство танка, но даже исправить некоторые ошибки механика-инструктора.

И все же известность Носов получил как детский писатель. Его первыми произведениями для детей стали рассказы, печатавшиеся в журнале «Мурзилка» еще в 1938 году.

«Постепенно я понял, что сочинять для детей — это наилучшая работа. Она требует очень много знаний, и не только литературных, еще больше психологии детей. Главное — любви к ним. И уважения. Я понял, когда у меня рос сын, что к детям нужно относиться с самым большим и очень теплым уважением», — говорил писатель.

Носов Николай Николаевич. Незнайка на Луне. Художник Г. Валька

Потом появились книги, первая из которых вышла в 1945 году, а в 1951-м в жизни Носова произошло знаменательное событие — повесть о Вите Малееве была номинирована на Сталинскую премию. Книга имела большой успех у читателей и стала основой для фильма «Два друга» (1954). Вероятно, что признание дало ему возможность почувствовать себя профессиональным писателем и полностью посвятить себя литературному творчеству. Следующая книга обессмертила его имя и остается до сих пор одной из самых востребованных. Так почему же в стране, где так много изменилось, его герои продолжают жить?

Носов писал о самых главных вещах, которые происходят между детским и подростковым возрастом. Его книги — это размышления о растущем человеке, его самого, его родителей и друзей о том, каким он будет. В историях, которые рассказывает автор, героям и читателям задаются два главных для социализации вопроса: кем ты будешь и где твоя совесть.

Первая книга знаменитой трилогии — «Приключения Незнайки и его друзей» вышла в 1954-м, вторая, «Незнайка в Солнечном городе», в 1958 году, и заключительная, «Незнайка на Луне», в 1965-м. Предвидение Носова заключается в том, что он помещает своего героя в разные типы обществ, чья последовательность выглядела в то время парадоксальной. Сперва Незнайка волей автора обнаруживается в «просто обществе», но, поскольку это общество свободных тружеников, то, вероятно, речь идет о социализме. Город, в котором живет Незнайка, это город профессионалов, работающих без угнетения, но анархия становится причиной возникновения проблем, что можно воспринять как сатиру на «недосоциализм». Во второй части Незнайка попадает в Солнечный город, который не называется коммунистическим, но описывает представления Носова о ближайшем коммунистическом будущем. А в третьей части его герои оказываются на Луне в обществе капитализма (особенности которого Носов представлял себе не понаслышке: в юности, ради возможности учиться, ему довелось поработать на нэпмана). Незнайка и его друзья испытывают шок, узнав о существовании такой вещи, как деньги. Еще больше ошарашивают их отношения, построенные на лжи (рекламе), наживе и прибыли, представляющиеся героям чем-то болезненно ненормальным. Всего через 20 лет этот опыт предстояло пройти всему советскому обществу. Показательно, что один из двух первых попавших в «лунный капитализм» коротышек (именно так назывались носовские персонажи), Пончик, быстро схватил суть капиталистической игры и через пару ходов по социальной лестнице уже стал мистером Пончем. А вот Незнайка связался с бедняками и отщепенцами, замыслил движение сопротивления и с помощью прибывших с Земли друзей осуществил революцию.

Страница книги Николая Носова Незнайка на Луне

По Носову, социализируется человек двумя путями — через профессию (для того, чтобы быть нужным людям) и через соучастие. Во времена, когда он писал, не предполагалось, что для успешной социализации обязательным условием должно быть богатство. Но и теперь вряд ли многие из детей на вопрос «Кем ты будешь?» ответят «Просто богачом», хотя, казалось бы, такой ответ — самый логичный.

Если взять трилогию Носова о его самом известном персонаже, то обнаружится, что старания Незнайки, пытающегося найти свое место в обществе фантастического Цветочного города, оборачиваются для него серией профессиональных неудач. До того момента, пока он не пытается стать художником. И тут его талант «проявляет себя». Его картинки, представляющие знакомых в смешном или глупом виде, пользуются успехом, веселя зрителя ровно до тех пор, пока тот не обнаруживает собственный портрет. И требует его убрать. Так до ребенка-читателя доносится простая мысль, что дело не только в умении — а в чем еще?

По сути, Незнайка, каков он в начале книги, — идеальный выпускник нынешней российской системы образования: он ничего не знает досконально, быстро ориентируется в информационном пространстве, умеет создать сенсацию и обладает отличными навыками самопрезентации. Польза от его действий строго отрицательна, как показывает практика, он только пугает, обижает или сбивает с толку других обитателей города. Так что же все-таки делает его положительным персонажем?

Приключения Незнайки и его друзей. Художник А. Лаптев Текст Н. Носов

История его путешествия на воздушном шаре вместе со своими друзьями в другой город до некоторой степени воспроизводит гоголевского «Ревизора»: Незнайка отчаянно хвастается перед аборигенами тем, что именно он — изобретатель воздушного шара и командир экспедиции, а когда его выводят на чистую воду и журят за хвастовство и вранье, ужасно огорчается. Но, будучи прощен, переживает моральное возрождение, а вернувшись домой, он берется за учебу. Отличие от гоголевского прототипа в том, что здесь цель авторских усилий — сам «отрицательный» персонаж, а не те, кто с ним сталкивается. Носову интересна реабилитация и социализация маленького потеряшки, в силу своего характера оторвавшегося от общества и занявшего в нем позицию аутсайдера.

Похожая коллизия возникает и в знаменитой детской книге «Витя Малеев в школе и дома» (да и других книгах Носова). Движущим мотивом для преодоления трагического переживания оторванности маленького человечка от общества становится диалог с совестью, который мучает главного героя и побуждает его измениться.

Носов считал, что с детьми нужно быть честным. Дети хотят расти, преодолевая себя прежних. Но ведь и о взрослых людях можно сказать то же. Поэтому Носову удается на детском примере описать даже проблематику обществ — сказочных городов, которые тоже должны расти в будущее. Причем сделать это он смог в ненавязчивой и увлекательной форме. Поставив принцип совести во главу угла, Носов продолжил традицию великой русской литературы, мастерски обратив ее к маленькому читателю.