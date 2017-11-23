Прочитав в электронной газете Утро. ру статью «Японцы отобьют Курилы крылатыми ракетами», в которой со ссылкой на одну из ведущих газет Японии «Иомиури симбун» сообщается о целях разрабатываемых в нарушение конституции наступательных ракет, усомнился в правильности перевода, что бывает, учитывая сложность японского языка. Ибо речь идет об использовании ракет «Made in Japan» в первую очередь для «возвращения островов, занятых врагами», и именно это объявляется основным предназначением создаваемого оружия. И только на втором месте задача сдерживания КНДР. Открыл оригинал статьи в «Иомиури» на японском и убедился, что перевод верен. За исключением небольшого нюанса — в оригинале речь идет не о занятых, например, в ходе боев островов, а об оккупированных. Именно так именует японское правительство и поддерживающие его правонационалистические силы страны в лозунгах «возвращения исконных северных территорий» Курильские острова, возращенные по итогам Второй мировой войны решениями стран-победителей и при согласии официального Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии

Заметим, что под формулировку министерства обороны Японии, на которое ссылается «Иомиури», подпадают и принадлежащие Республике Корея (Южная Корея) острова Токто, именуемые в Японии Такэсима. Их японское правительство также считает исконно японскими, а значит, подлежащими возвращению. В Стране восходящего солнца, кроме «дня северных территорий» — 7 февраля, когда в центре и на местах японские ультраправые устраивают реваншистские шабаши с требованиями «возвращения» всех Курил и южной половины Сахалина, существует и пропагандистский «день Такэсима» — 22 февраля. Решением кабинета министров Японии эти острова официально «включены» в состав японской префектуры Симанэ. Известно, что единогласным решением парламента Японии с 2009 года и на российские южные Курилы произвольно распространен «японский суверенитет».

Если российский МИД продолжает вести с японскими коллегами нескончаемые переговоры о судьбе законно принадлежащих России Курильских островов и их жителей, то правительство Республики Корея дает решительный отпор любым проявлениям притязаний Токио на острова Токто.

Сообщается, что японский «Томагавк» с дальностью более 300 км будет готов уже к 2022 году. Ракета станет универсальной. Удар можно будет нанести с боевого корабля, самолета или берега. Это означает, что Токио сможет вести не только оборонительные, но и активные наступательные действия.

Steven Fine Выдвижная пусковая установка надводного корабля, приспособленная под размещение ракет «Томагавк»

Автор статьи в Утро.ру Александр Ильин не без основания считает, что «японский «Томагавк» должен произвести эффект разорвавшейся бомбы. И в первую очередь задуматься должна Россия, которая планирует создать на острове Матуа в центре Курильской гряды новую военно-морскую базу Тихоокеанского флота. Предполагается, что сюда будут заходить российские атомные подлодки, а на берегу поставят ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Именно объекты ВС РФ на Матуа и могут стать первой целью японских «Томагавков», наряду с Кунаширом и Итурупом».

Кстати, приведенная в «Иомиури» схема запуска «Томагавков» весьма напоминает карту пограничных островов — японского Хоккайдо и российского Кунашира.

От себя добавим, что публикацией в «Иомиури», видимо, должно заинтересоваться и озаботиться не только министерство обороны РФ, но и наш МИД. Во всяком случае, тема японских «Томагавков» и планирования их использования против именуемых в Японии «оккупированных островов» не может и не должна быть обойденной на регулярных встречах министров обороны и иностранных дел двух стран «два плюс два».

Ну, а автору статьи Александру Ильину и редакции Утро.ру рекомендовал бы тщательнее отрабатывать статьи, касающиеся японской тематики. И не повторять распространяемые дилетантские, а то и злонамеренные, утверждения о том, что якобы «формально Россия и Япония до сих пор находятся в состоянии войны». Ибо состояние войны между двумя странами официально прекращено более 60 лет назад в 1956 году. И заменивший мирный договор документ об этом не только подписан правительствами, но и ратифицирован парламентами Японии и СССР.