«Это маниловщина»: в Екатеринбурге могут перенести сортировочную станцию
В Екатеринбурге неожиданно стало известно о планах городской администрации по переносу железнодорожной сортировочной станции с северной окраины в город-спутник Арамиль. Заявление об этом сделал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41 — Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.
«Сегодня все города из агломерации должны найти свою специфику. Город Арамиль мы рассматриваем как некий транспортно-логистический центр. Там очень хорошая концентрация. Рядом аэропорт, Челябинский тракт. Также крупный железнодорожный центр, который находится на Сортировке и зажат городским развитием. Его планируется перенести в район Арамиля. Мы бы создали крупный логистический центр. Это рабочие места, развитие Арамиля, Екатеринбурга как логистического центра», — цитируют «Ведомости Урал» заявление вице-мера.
Есть в русской литературе созданный великим писателем Николаем Гоголем в поэме «Мёртвые души» персонаж — помещик Манилов, который известен своими буйными фантазиями и полной неспособностью воплотить их в жизнь. Так и планы по переносу железнодорожной сортировочной станции насколько грандиозны и настолько же нереальны в существующих условиях. Можно сказать, что создание новой крупной станции возможно, но масштабы мероприятия потянут на «стройку века» в городе.
Первый вопрос, который возникает, а всё-таки зачем это нужно? По словам Андрея Корюкова, крупный железнодорожный центр «зажат городским развитием». Действительно, с одной стороны от железнодорожной сортировочной станции находится Верх-Исетский пруд, а с другой — промышленная зона и непосредственно жилой микрорайон Сортировка. Однако сказать, что станция на данный момент «зажата», тем более «городским развитием» — явное преувеличение.
Микрорайон Сортировка начал застраиваться жилыми домами, как правило, барачного типа после начала строительства станции Свердловск-Сортировочный в 1929 году. В 1936 году появляются первые пятиэтажные дома, а с 1946 года появляются двухэтажные и трёхэтажные каменные дома (часть из них сохранились до сих пор). В 1949 году появляется автономная трамвайная линия, которая через девять лет соединяется с общегородской. В 1960-х годах начинается массовое жилищное строительство «хрущёвок», а первые девятиэтажки появляются с 1976 года. С конца восьмидесятых годов прошлого века на Сортировке начинается строительство и более высоких зданий вплоть до настоящего времени.
Есть ли территориальные ресурсы для дальнейшего развития микрорайона? Конечно есть. До сих пор на Сортировке присутствуют одноэтажные деревянные частные дома, например, в посёлке машинистов. Были они и с другой стороны улицы Технической, между улицами Кишенёвской и Дружининской, но теперь на их месте возведены или строятся многоэтажные жилые дома. Стоить напомнить, что после взрыва на Сортировке, который произошёл 4 октября 1988 года из-за столкновения железнодорожных составов, в вагонов одного из которых находились тротил и гексоген, между улицами Сортировочная и остановкой транспорта, которая ранее называлась «Почта», были снесены двухэтажные бараки, а на их месте были построены торговый центр, школа и высотные дома. Остались только двухэтажные каменные здания, стены которых выдержали взрывную волну. Также прямо за улицей Ангарской расположен «одноэтажный» посёлок Семь Ключей. Так что говорить о том, что на Сортировке что-то чем-то «зажато», не приходится. И это без упоминания возможной реновации по московскому образцу в кварталах из пятиэтажных «хрущёвок».
Теперь непосредственно о возможности переноса железнодорожной станции. Такие решения не принимаются в администрации города и даже на областном уровне. В первую очередь необходимость переноса должна созреть в ОАО «РЖД». Ранее не сообщалось, что на Свердловской железной дороге есть подобные планы.
Более того, столь грандиозное «переселение», очевидно, потребует гигантских инвестиций. Екатеринбург-Сортировочный (станция Свердловск-Сортировочный была переименована в 2010 году) не просто одна из станций, а крупнейший логистический центр в азиатской части страны. На станции работают две сортировочные горки, которые формируют грузовые составы в западном и восточном направлении. Также на станции находится крупные локомотивное и вагонное депо. И это только самые крупные единицы инфраструктуры.
Формирование станции в существующем виде происходило с 1930-х годов. Модернизация самой станции и локомотивного парка шла постепенно. Осуществить перенос, а по сути, создать новую аналогичную станцию (чтобы не прекращать работу существующей) без привлечения крупных финансовых и трудовых ресурсов в короткие сроки просто невозможно. Такое мероприятие можно сравнить разве что со строительством спортивных объектов в Сочи к зимней Олимпиаде-2014. Планировать такое в «сером доме» Екатеринбурга, конечно, можно, но только на песке. Реальные планы, которые впоследствии будут гарантированно реализованы, могут появиться только в Москве, так как станция Екатеринбург-Сортировочный — это фактически железнодорожный торгово-пассажирский «мост» между европейской и азиатской частью страны. И в этом смысле перенос такой станции по масштабам можно сравнить с другой федеральной стройкой — Крымского моста.
Далее Андрей Корюков говорит о создании рабочих мест. Но простите, если речь идёт о переносе станции, то разве «рабочие места» не переедут следом за ней? Если же всё-таки речь идёт о создании новой и упразднении старой, то что будет с рабочими местами на станции Екатеринбург-Сортировочный? Полагаю, что и эти слова чиновника о том, что якобы таким образом будут созданы именно новые рабочие места, не имеют под собой оснований.
Ранее в мэрии Екатеринбурга уже были планы по переносу промышленных зон за черту города, кстати, куда более реальные. В частности, речь шла о переносе цехов Уральского завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ), попросту «Уралмаша» (именем которого называется микрорайон), за город. Стоит напомнить, что до распада СССР численность работников УЗТМ составляла более 30 тыс. человек. К 2014 году число сотрудников сократилось в 10 раз, а на начало 2016 года количество работников составило около 2,5 тыс. человек. То есть большая часть предприятия уже практически не работает, и переносить за город нужно не завод-гигант, коим был «Уралмаш» (и остаётся таковым только территориально), а его остатки. Но план мэрии Екатеринбурга по переносу этого предприятия так и остался планом.