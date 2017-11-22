В Екатеринбурге неожиданно стало известно о планах городской администрации по переносу железнодорожной сортировочной станции с северной окраины в город-спутник Арамиль. Заявление об этом сделал в эфире программы «Открытая студия» на телеканале «41 — Домашний» заместитель главы администрации Екатеринбурга Андрей Корюков.

Железная дорога. Екатеринбург

«Сегодня все города из агломерации должны найти свою специфику. Город Арамиль мы рассматриваем как некий транспортно-логистический центр. Там очень хорошая концентрация. Рядом аэропорт, Челябинский тракт. Также крупный железнодорожный центр, который находится на Сортировке и зажат городским развитием. Его планируется перенести в район Арамиля. Мы бы создали крупный логистический центр. Это рабочие места, развитие Арамиля, Екатеринбурга как логистического центра», — цитируют «Ведомости Урал» заявление вице-мера.

Есть в русской литературе созданный великим писателем Николаем Гоголем в поэме «Мёртвые души» персонаж — помещик Манилов, который известен своими буйными фантазиями и полной неспособностью воплотить их в жизнь. Так и планы по переносу железнодорожной сортировочной станции насколько грандиозны и настолько же нереальны в существующих условиях. Можно сказать, что создание новой крупной станции возможно, но масштабы мероприятия потянут на «стройку века» в городе.

Tanya Dedyukhina На территории депо

Первый вопрос, который возникает, а всё-таки зачем это нужно? По словам Андрея Корюкова, крупный железнодорожный центр «зажат городским развитием». Действительно, с одной стороны от железнодорожной сортировочной станции находится Верх-Исетский пруд, а с другой — промышленная зона и непосредственно жилой микрорайон Сортировка. Однако сказать, что станция на данный момент «зажата», тем более «городским развитием» — явное преувеличение.

Микрорайон Сортировка начал застраиваться жилыми домами, как правило, барачного типа после начала строительства станции Свердловск-Сортировочный в 1929 году. В 1936 году появляются первые пятиэтажные дома, а с 1946 года появляются двухэтажные и трёхэтажные каменные дома (часть из них сохранились до сих пор). В 1949 году появляется автономная трамвайная линия, которая через девять лет соединяется с общегородской. В 1960-х годах начинается массовое жилищное строительство «хрущёвок», а первые девятиэтажки появляются с 1976 года. С конца восьмидесятых годов прошлого века на Сортировке начинается строительство и более высоких зданий вплоть до настоящего времени.

Владислав Фальшивомонетчик Сортировочный жилой район Железнодорожного административного района Екатеринбурга

Есть ли территориальные ресурсы для дальнейшего развития микрорайона? Конечно есть. До сих пор на Сортировке присутствуют одноэтажные деревянные частные дома, например, в посёлке машинистов. Были они и с другой стороны улицы Технической, между улицами Кишенёвской и Дружининской, но теперь на их месте возведены или строятся многоэтажные жилые дома. Стоить напомнить, что после взрыва на Сортировке, который произошёл 4 октября 1988 года из-за столкновения железнодорожных составов, в вагонов одного из которых находились тротил и гексоген, между улицами Сортировочная и остановкой транспорта, которая ранее называлась «Почта», были снесены двухэтажные бараки, а на их месте были построены торговый центр, школа и высотные дома. Остались только двухэтажные каменные здания, стены которых выдержали взрывную волну. Также прямо за улицей Ангарской расположен «одноэтажный» посёлок Семь Ключей. Так что говорить о том, что на Сортировке что-то чем-то «зажато», не приходится. И это без упоминания возможной реновации по московскому образцу в кварталах из пятиэтажных «хрущёвок».

Теперь непосредственно о возможности переноса железнодорожной станции. Такие решения не принимаются в администрации города и даже на областном уровне. В первую очередь необходимость переноса должна созреть в ОАО «РЖД». Ранее не сообщалось, что на Свердловской железной дороге есть подобные планы.

Более того, столь грандиозное «переселение», очевидно, потребует гигантских инвестиций. Екатеринбург-Сортировочный (станция Свердловск-Сортировочный была переименована в 2010 году) не просто одна из станций, а крупнейший логистический центр в азиатской части страны. На станции работают две сортировочные горки, которые формируют грузовые составы в западном и восточном направлении. Также на станции находится крупные локомотивное и вагонное депо. И это только самые крупные единицы инфраструктуры.

Формирование станции в существующем виде происходило с 1930-х годов. Модернизация самой станции и локомотивного парка шла постепенно. Осуществить перенос, а по сути, создать новую аналогичную станцию (чтобы не прекращать работу существующей) без привлечения крупных финансовых и трудовых ресурсов в короткие сроки просто невозможно. Такое мероприятие можно сравнить разве что со строительством спортивных объектов в Сочи к зимней Олимпиаде-2014. Планировать такое в «сером доме» Екатеринбурга, конечно, можно, но только на песке. Реальные планы, которые впоследствии будут гарантированно реализованы, могут появиться только в Москве, так как станция Екатеринбург-Сортировочный — это фактически железнодорожный торгово-пассажирский «мост» между европейской и азиатской частью страны. И в этом смысле перенос такой станции по масштабам можно сравнить с другой федеральной стройкой — Крымского моста.

Далее Андрей Корюков говорит о создании рабочих мест. Но простите, если речь идёт о переносе станции, то разве «рабочие места» не переедут следом за ней? Если же всё-таки речь идёт о создании новой и упразднении старой, то что будет с рабочими местами на станции Екатеринбург-Сортировочный? Полагаю, что и эти слова чиновника о том, что якобы таким образом будут созданы именно новые рабочие места, не имеют под собой оснований.

Ранее в мэрии Екатеринбурга уже были планы по переносу промышленных зон за черту города, кстати, куда более реальные. В частности, речь шла о переносе цехов Уральского завода тяжёлого машиностроения (УЗТМ), попросту «Уралмаша» (именем которого называется микрорайон), за город. Стоит напомнить, что до распада СССР численность работников УЗТМ составляла более 30 тыс. человек. К 2014 году число сотрудников сократилось в 10 раз, а на начало 2016 года количество работников составило около 2,5 тыс. человек. То есть большая часть предприятия уже практически не работает, и переносить за город нужно не завод-гигант, коим был «Уралмаш» (и остаётся таковым только территориально), а его остатки. Но план мэрии Екатеринбурга по переносу этого предприятия так и остался планом.