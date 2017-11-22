Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 18 ноября составляли порядка 16,592 млрд кубометров. Таким образом, с 5 ноября запасы газа в ПХГ Украины сократились на 214 млн кубометров.

Также пресс-служба компании сообщает, что транзит российского газа в Европу через Украину в этом году побил 7-летний максимум.

«По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние семь лет 80,8 млрд куб. м природного газа», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, к концу года прокачка может достигнуть 90 млрд кубометров, что составляет чуть менее половины проектной мощности ГТС. Для сравнения: в 2016 году Украина переправила в Европу 82,2 млрд кубометров газа.

Для своих потребностей Украина за январь — сентябрь импортировала 10,1 млрд кубометров газа стоимостью 2,3 млрд долл. Поставщиками этого объёма стали компании из 11 стран, однако основной объём был получен от партнёров «Нафтогаза Украины» в Швейцарии (4,64 млрд кубометров), Германии (3,5 млрд кубометров), Франции (0,85 млрд кубометров), откуда Украина суммарно получила почти 9 млрд кубометров.

Вскоре поставки из Швейцарии могут ещё вырасти — 9 ноября СМИ Украины сообщили о том, что дочерняя компания швейцарской AOT Energy получила лицензию на поставки природного газа на Украину.

Втиснуться в эту тесную компанию крупных поставщиков планирует и польская PGNіG, которая намерена довести экспорт газа на Украину в текущем году до 0,8 млрд кубометров. При этом наращивать поставки полякам предстоит в IV квартале, поскольку в три прошедших они успели экспортировать только половину от запланированного объёма. И даже нефтегазовое подразделение компании Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» планирует получить лицензию на поставку газа конечным потребителям. Правда, «ДТЭК Нафтогаз», скорее всего, будет поставлять газ собственной добычи, а не импортный. Уровень добычи это позволяет — за январь — сентябрь текущего года компания добыла 1,24 млрд кубометров (+3% к аппг).

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в очередной раз перенёс предельный срок вынесения решений по взаимным искам «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома». Теперь решения планируется вынести до 30 декабря 2017 и 28 февраля 2018 года. В частности, это связано с подачей апелляции компанией «Газпром» в отношении решения Арбитража от 31 мая (подробности см. тут).

Во Всемирном банке заявили, что Украина в случае необходимости может и дальше пользоваться кредитной линией в размере 500 млн долл. для закупки природного газа, открытой ещё во время прошлого отопительного сезона.

«В прошлом году мы предоставили средства в виде гарантий на закупку газа. Цель гарантий — поддержать закупку газа на зимний период. Это возобновляемая линия, и у нас нет необходимости закрывать её», — заявила региональный директор ВБ по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен во время пресс-конференции в Киеве.

В прошлом году, ввиду достаточно мягкой зимы, Киев не прибегал к кредиту ВБ.

На минувшей неделе произошло еще одно знаменательное событие. Европейские компании уже давно заключают соглашения на хранение своего газа в ПХГ Украины, однако только теперь состоялась его продажа из хранилищ. В начале ноября украинская «дочка» швейцарской MET Holding AG реализовала объёмы во время торгов на Украинской энергетической бирже. На продажу было выставлено 3 млн кубометров газа, имя покупателя не сообщается. В «Укртрансгазе» уточняют, что готовы предоставлять европейским трейдерам хранилища объёмом до 14 млрд кубометров стоимостью 4,2 евро/1000 кубометров за цикл хранения. Т.о. полное заполнение арендных хранилищ принесёт «Укртрансгазу» около 59 млн евро за цикл.

Госслужба геологии и недр продолжает воевать с газо-и нефтедобытчиками. В этом году от неё неоднократно доставалось частно-государственной компании «Укрнафта», однако в этот раз пострадал «Нафтогаз Украины». 14 ноября Апелляционный административный суд Киева по иску Госслужбы аннулировал спецразрешения «Нафтогаза» на добычу сразу на трех крупных участках. Госслужбу, в свою очередь, об этом просили депутаты Полтавского областного совета ещё в 2016 году: депутаты утверждают, что в компании уклоняются от выполнения программы работ на месторождениях.

Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что заблокированные для добычи площади — единственные, на которых «Нафтогаз» вёл добычу природного газа.

В эти дни Украина отмечает свой новый праздник — т.н. День свободы и достоинства. А значит, есть удачный повод вспомнить, во сколько это достоинство украинцам обходится. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne напоминает, что за четыре прошедших года стоимость газа для бытовых потребителей выросла в десять раз (670 и 6800 грн за 1 тыс кубометров соответственно). Впрочем, у президента Украины Петра Порошенко на это свой взгляд. Во время выступления на Всеукраинском форуме представителей местных общин он поздравил присутствующих с двухлетием газовой независимости от России.

Иван Шилов ИА REGNUM Между чисткой и подавлением

Электроэнергия

Согласно официальной информации минэнерго, запасы угля на ТЭС Украины по состоянию на 20 ноября выросли до 1,281 млн тонн, из которых 758 тыс. тонн приходится на угли газовой группы и 523 тыс. тонн — на дефицитный антрацит. Таким образом, с 6 октября запасы угля на Украине увеличились на 217 тыс. тонн (214+3 соответственно).

Частично этот рост приходится на импортный газовый уголь: 9 ноября прибыла партия угля, анонсированная коммерческим директором «ДТЭК-Энерго» Виталием Бутенко в начале месяца. К настоящему моменту его должны были успеть даже развезти по электростанциям. Более того, 18 ноября в МТП «Черноморск» прибыла уже вторая партия угля для ДТЭК (ещё +75 тыс. тонн), который в течение ближайших двух недель также окажется на станциях.

Нацкомиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг предупредила промышленных потребителей о росте тарифа с января 2018 года на 10−15%. Иными словами, к текущему значению 1647 грн/Мвт⋅ч добавится 170−240 грн. Скорее всего, таким образом НКРЭКУ пытается компенсировать рост угольной составляющей в тарифе.

Экспорт электроэнергии в январе — октябре вырос до 4,45 млрд кВт⋅ч (+39% к аналогичному периоду прошлого года). При этом поставки в направлении Венгрии, Словакии и Румынии растут (2,68 млрд кВт⋅ч, +13,5%), тогда как в направлении Польши падают (0,74 млрд кВт⋅ч, — 11,8%). В основном же рост произошёл за счёт поставок в Молдавию (+ 1 млрд кВт⋅ч).

Производство электроэнергии также выросло. В январе — октябре электростанции произвели 126,7 млрд кВт⋅ч (+1,4% к аппг). В структуре производства рост был неравномерным. Так, АЭС нарастили производство на 8,7% (+5,6 млрд кВт⋅ч), произведя 55,8% всей электроэнергии. При этом ТЭС и ТЭЦ сократили производство примерно на такую же величину (-5 млрд кВт⋅ч). ГЭС и ГАЭС увеличили выработку на 0,87 млрд кВт⋅ч, в т.ч. за счёт реконструкции и ввода новых мощностей.

«В этом году мы ввели пять гидроагрегатов — это три в Каневской (ГЭС) после реконструкции, один — Кременчуг и один на Днепрогэсе, и ввели дополнительно 25 МВт новых мощностей», — рассказал генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В целом же компания до 2026 года намерена нарастить установленную мощность ГЭС и ГАЭС на 15%.

Если же смотреть в процентном отношении, то сильнее всего выросло производство электроэнергии установками ВИЭ — 1,6 млрд кВт⋅ч (+23,6%).

Скорее всего, подобная структура производства сохранится и в будущем году.

Президент Украинского ядерного сообщества Владимир Бронников опасается, что такой перекос в сторону атомной генерации несёт риски отказов оборудования.

«Если это случится в отопительный период, когда угольные станции будут работать на максимальной мощности, в стране не останется резервов для сохранения сети. Раньше в случае форс-мажоров мы могли договариваться с Россией о перетоках электроэнергии. Сейчас на взаимодействие с Россией введены ограничения, и мы не сможем быстро договориться по заимствованиям в случае аварии. В таком случае выход один — плановые или внеплановые ограничения потребления», — предупредил он в комментарии корреспонденту РИА «Новости-Украина».

Пресс-служба компании «Киевэнерго» (обеспечивает столичный регион электроэнергией и тепловой энергией) сообщила о решении руководства разделить компанию в соответствии с законом «Об электроэнергии», принятым в этом году.

«Для этого будут созданы юридические лица, каждое из которых сосредоточится на отдельном виде деятельности в соответствии с законом», — говорится в заявлении гендиректора компании Александра Фоменко.

А именно — из состава «Киевэнерго» будет выделена компания, которая займётся обслуживанием электросетей. При этом структура собственности на генерирующие мощности не меняется.

Приступить к реализации проекта «Энергомост Украина — ЕС» в «Энергоатоме» планируют уже в начале 2018 года, заявил глава компании Юрий Недашковский во время встречи с делегацией МИД Польши:

«На сегодня готовится конкурсная документация для объявления конкурса. Мы ожидаем, что совместно с министерством энергетики, с минфином, с минэкономразвития — эта работа будет завершена до конца этого года. И в начале следующего года, возможно это будет в конце января — в начале февраля, будет объявлен международный конкурс».

Предполагается, что победитель будет определён к концу I квартала.

Геннадий Старовойтов. Шахтёры 60-х. 1969

Уголь

Поляки нашли довольно любопытный ответ на обвинения Украины в покупке угля у республик Донбасса.

«Мы знаем, что уголь попадает по крайней мере в пять стран ЕС, в частности, в Австрию и Италию», — говорится в материале-расследовании журналистов издания Dziennik Gazeta Prawna.

Как уточняют журналисты, европейские компании даже не считают нужным этот факт особо скрывать, скажем, компания Carbones на своей странице в интернете прямо указывает, что торгует украинским антрацитом, хотя известно, что на Украине его добывали только на тех территориях, которые сегодня неподконтрольны Киеву. Собственно, в том числе оттуда антрацит и попадал в Польшу. Таким образом, поляки уже вроде как и не виноваты: это не они его покупают, это им его продают.

«Временно [импортный уголь можно использовать как замену — Ред] да, но это достаточно дорогой уголь. Поэтому, это можно перекрыть на время, но по большому счету нам, конечно, нужен свой уголь», — напоминает директор Центра исследований в сфере топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.

Об этом эксперт заявил в эфире «5 канала». Ему вторит заместитель председателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский:

«Нам нужно кардинально уменьшать импорт и увеличивать добычу украинского угля газовой группы, а также нашу энергетическую генерацию, тепловую, переводить на украинский газовый уголь, что в принципе сейчас происходит, но происходит это слишком медленно. Это нужно делать как можно быстрее», — приводит его слова gazeta.ua.

Проблема в том, что собственный уголь теперь тоже достаточно дорогой.

«По итогам девяти месяцев 2017 фактическая себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции составила 2745,30 грн., что меньше плановой на 84,60 гривны. По сравнению с девятью месяцами 2016-го себестоимость 1 тонны товарной угольной продукции возросла на 670,10 грн., или на 32,3%», — говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.

В частности, поэтому затраты угледобывающих компаний за указанный период превысили 6 млрд грн. (+1,64 млрд к прогнозному показателю). Причём это своего рода замкнутый круг. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко указывает, что сегодня себестоимость добычи угля на госшахтах на 700−800 грн. превышает заложенную в тариф. Однако повышение тарифа вернётся обратно ростом себестоимости, ведь шахты являются активными потребителями электроэнергии, необходимой для работы вентиляции, насосов, откачивающих воду, прочего шахтного оборудования. Уже даже формула «Роттердам+» не помогает, говорит в эфире канала «Эспрессо» основатель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Именно поэтому обещание министра энергетики Украины Игоря Насалика («…я пообещал это на правительстве при презентации Национальной акционерной компании, чтобы уже к концу лета следующего года у нас не было ни одной убыточной шахты. И мы это обязательно сделаем») можно трактовать как обещание повышать закупочную цену угля и дальше. Это означает, что с учётом курса к следующему лету нужно будет говорить примерно о 3100−3200 грн./тонну. Напомним, сегодня отпускная цена угля госшахт превышает 2400 грн./тонна, тогда как ещё летом прошлого года он стоил в два раза дешевле.

Кстати, полезно вспомнить, сколько именно это «ни одной». До войны на Украине было 95 шахт. После ухода республик Донбасса осталось 35. При этом 11 из них в министерстве считают неперспективными, т. е. реально остаётся 24.

«В 1970 году на Украине выдавали на-гора 196 млн тонн угля. В 1990 году уже 160 млн тонн. В период с 2000 по 2013 год примерно от 60 до 65 млн тонн ежегодно. В 2016 году — 31,6 млн тонн. В 2017 году Киев начал импортировать уголь из США», — подводит краткие итоги ситуации в отрасли для ИА REGNUM эксперт Иван Лизан.

«В общем, так выглядит история украинской угледобычи. Однако это не всё. Ладно бы антрацит и война с республиками Донбасса, из-за которой украинская власть отказалась от угля из ЛНР и ДНР. Это ещё хоть как-то было бы понятно, мол, с врагами не торгуем. Но у Украины есть свои запасы углей газовой группы. И при этом Киев покупает уголь марки «Г» в США, тогда как есть украинские шахты. Так что вот такая она, история украинской энергетической независимости. Потерять Донбасс, отказаться от покупки угля из ЛНР и ДНР, где он был примерно по 56 долларов за тонну, убить свою угольную промышленность, перестав модернизировать шахты с газовыми углями, начать импортировать антрацит из США по 110 долларов за тонну и ввозить газовый уголь», — анализирует эксперт.

Разумеется, можно вернуться к прежним схемам, т. е. сделать рынок искусственным, когда владельцы шахт тем или иным образом получают за уголь справедливую цену, а в тариф электроэнергетики закладывается стоимость, регулируемая вручную. Однако эксперты предупреждают о высоких коррупционных рисках этого метода.

«…Аналогичную схему пытаются провернуть и на рынке угля, предлагая тарифицировать украинский уголь по более низким ценам и отдавать его в свободный рынок, где трейдеры радостно будут зарабатывать на разнице украинских и импортных цен. И, если в газовой схеме государственно-частного трейдинга цены будут бить напрямую по потребителю, то в угольной — по украинским шахтёрам и тепловой генерации. И тогда уже формульное ценообразование на уголь по принципу «Роттердам+» будет выглядеть как вершина государственного протекционизма по отношению к шахтерам и ТЭС», — пишет директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентин Землянский.

Согласно официальным данным, добыча энергетического угля в январе — октябре сократилась до 23,32 млн тонн (-3,62 млн тонн к аппг).

Нефть

Транзит нефти в Европу по украинским трубопроводам также показывает рост, хотя и не сравнимый с транзитом газа. В январе — октябре поставки нефти выросли до 11,738 млн тонн (+4,3% к аппг).

В Секретариате Европейского энергетического сообщества критикуют Украину за проволочки с созданием стратегического запаса нефти.

«Прошел год, и ничего нового мы не видим. Украина пока даже не смогла определиться с моделью, по которой резервный запас нефти необходимо создавать», — заявил глава Секретариата Янез Копач во время заседания Верховной рады.

Напомним, год назад украинские власти были весьма решительно настроены по этому поводу, собирались даже заложить очередной налог в розничную стоимость топлива, за счёт которого и планировалось финансировать создание стратегического запаса в размере 2 млн тонн.

Госрезерв предлагает создать некоммерческую структуру, которая и станет оператором этого стратегического запаса. При этом на 70% она должна будет принадлежать государству, а ещё 30% будут в коллективной собственности участников рынка нефтепродуктов. Предлагается также, что 30% указанного запаса будет составлять нефть, 70% — бензин и дизельное топливо в соотношении 28:72.