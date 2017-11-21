Дискуссия вокруг выступления школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге не утихает второй день. Напоминавшая покаяние речь подростка о «невинно погибших» немецких агрессорах, вероломно напавших на нашу страну 22 июня 1941 года, с применением оборота «так называемый» по отношению к Сталинградскому котлу, в который попали захватчики в результате операции «Уран», не могла не вызвать вопросов.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

При этом помимо того, что произошедшее само по себе не укладывается в рамки здравого смысла, появилась и иная тенденция — оправдание содеянного. В отличие от интернета, где поднялась кипящая волна, изобилующая оскорблениями и ненормативной лексикой, большинство российских СМИ и информационных агентств отреагировали адекватно. То есть на ТВ и в прессе не было травли по отношению к подростку, но возникло много вопросов к его преподавателям и школе, в которой он учится.

И что мы услышали? Как передают слова учительницы ребёнка и директора школы, они в один голос заявляют, что «мальчика не так поняли». Следом за ними появились комментаторы, которые не услышали в речи подростка «ничего оскорбительного», а некоторые и вовсе стали заявлять что «мальчик всё правильно сказал».

Однако если внимательно перечитать текст выступления, то очевидно, что критика тех, кто «не так понял», по делу, и все всё поняли правильно. Что же не так с теми, кто-либо не видит ничего оскорбительного, либо вовсе оправдывает прочитанный в бундестаге ребёнком текст?

Часть из таких — откровенные русофобы, которые сами зачастую делают более «крепкие» высказывания, причём не только в печатных СМИ и интернете, но и на федеральных телеканалах. Другая часть — это наши вполне добропорядочные и законопослушные сограждане, которым фразы про «так называемый Сталинградский котёл» и увиденные на захоронении немецких военнопленных под Копейском «могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать» не резанули ухо. Хотя должны были. Как и приведённая в конце выступления цитата немецкого канцлера Отто фон Бисмарка: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Которая требует продолжения, так как сказанное нисколько не помешало Германии спустя 16 лет после смерти Бисмарка объявить войну Российской Империи, а в 1941 году второй раз за XX век вероломно вторгнуться на территорию нашей Родины.

И если с кривляющимися «в телевизоре» русофобами всё более-менее ясно — они хоть с чёртом лысым (или с тем же Гитлером), но против России (СССР) и русского народа, то другая часть «оправдателей» явно не похожа на имеющих злые намерения людей.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин после подписания Соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ. Беловежская пуща, Белоруссия. 8 декабря 1991 года

Что же происходит? В 1991 году, после развала СССР, руководство России взяло курс на вхождение нашей страны в «цивилизованный западный мир». И ничего, что этот процесс начался с антиконституционного «Беловежского сговора» в 1991 году и преступного расстрела Верховного Совета в 1993 году, руководство России во главе с первым президентом Борисом Ельциным старательно примеряло новую «маску» для вхождения в «европейскую семью». При этом параллельно специально обученные «телеисторики» и творческая интеллигенция в ежедневном режиме устраивали настоящий террор против советского периода истории нашей Родины. Выходили тысячи статей, снимались сотни документальных фильмов и сериалов о «кровавом режиме», «бесчеловечном ГУЛАГе» и «тиранах, кошмаривших собственную страну на протяжении 70 лет». То, что в оборот шли откровенные исторические фальшивки, передёргивания или просто тенденциозная подача фактов, никого не смущало. Надо было заставить каяться всю страну. Натянуть на неё маску вечной скорби, накинуть на народ ярмо и тащить его в покаянном виде на Запад.

Однако спустя десятилетия вдруг «неожиданно» выяснилось, что несмотря на бесконечные посыпания головы пеплом за политические репрессии, уничтожение «лучших сынов» отечества, за «голодоморы», за «катыни» и т.д., «европейская семья» вовсе не собирается принимать Россию в своё лоно, тем более на правах равноправного партнёра. Не помог этому и очередной виток десоветизации, инициированный представителями Совета по правам человека при президенте России.

А вот что точно помешало «евровхождению», так это то, что начиная с XXI века Россия вдруг «вспомнила», что у неё есть национальные интересы и историческое достоинство. В стране стали появляться книги и фильмы, в которых советский период истории представлен не как череда «кровавых и бессмысленных» событий, а как часть непрерывной истории России. Слово патриотизм, в отличие от 90-х XX века, перестало быть ругательным. Власти вообще впервые с начала истории современной России на государственном уровне озаботились патриотическим воспитанием. И сейчас речь идёт не только о едином учебнике истории, но и обязательном экзамене по этому предмету, без которого вообще невозможно говорить о патриотизме. Казалось бы, наступают перемены, которые дают хоть какую-то надежду на будущее. Но…

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве. 9 мая 2016 года

Вместе с ежегодным военным парадом на Красной Площади в Москве и многомиллионными шествиями Бессмертного полка, который в 2017 году шагал практически по всем континентам, в России продолжаются несовместимые и противоречащие пафосу страны-триумфатора в Великой Отечественной войне процессы десоветизации.

В Екатеринбурге открывается «Ельцин-центр», в котором десоветизаторы пошли дальше всех. В ходе представления музейной экспозиции детям, которых регулярно туда водят, демонстрируют десятиминутный ролик, в котором вся история России (а не только советский период) — это сплошная «кровь», «тирания» и «азиатчина». Понятно, что ничего, кроме стыда за собственное прошлое, такая подача истории вызвать не может. А когда стыдно, надо каяться.

Также в Москве открывается «Стена скорби», которая призывает «помнить» жертв политических репрессий исключительно советского периода истории России (при том, что политические репрессии были и в дореволюционной России). И за них тоже надо каяться.

Выделяются средства на изготовление и установку «Масок скорби» работы Эрнста Неизвестного, которые в ежедневном режиме должны напоминать нам и нашим детям о «необходимости покаяния», без которого якобы невозможно идти вперёд. Так, 20 октября состоялось открытие этой скульптурной композиции в Екатеринбурге.

Вот что заявил в тот день председатель президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель попечительского совета фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» Михаил Федотов:

«Концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий родилась здесь, в Екатеринбурге, 1 февраля 2011 года. Когда открывался памятник Борису Николаевичу Ельцину, мы представили президенту страны проект по увековечиванию исторической памяти. И этот проект потом реализовался в виде концепции государственной политики, в которой одним из важнейших был пункт о создании мемориалов, памятников, музеификации мест массовых захоронений. Я убежден, что эта линия должна быть продолжена, потому что во всех регионах есть жертвы политических репрессий».

Андрей Алексеев Красная Весна Ельцин Центр. Екатеринбург

О необходимости воспитания молодёжи через «покаяние» заявил и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы много делаем, чтобы рассказать правду о событиях того периода нашим школьникам и студентам. Пройдет несколько лет, и это поколение будет вершить судьбу региона и всей страны. И от нас с вами, коллеги, зависит, чтобы наша молодежь не отреклась от уроков прошлого и не превратилась в «Ивана, не помнящего родства». Поэтому в больших и малых городах области проходят классные часы и уроки памяти, выставки и конференции, посвященные трагедии репрессий».

Помимо этого, в Екатеринбурге странные люди развешивают билборды и на страницах интернет-изданий предлагают русскому народу «покаяться за клятвопреступление» перед бывшим императором Николаем Романовым, который, насколько известно из истории, по собственной воле отрёкся от российского престола, хотя во время коронации был «богом повенчан со страной», то есть подписал «согласие на развод». Некоторые вовсе всем нам предлагают покаяться за его расстрел. Другие странные люди предлагают вынести из Мавзолея тело основателя советского государства Владимира Ленина, чтобы начать каяться.

И вот так отовсюду: «Каяться, каяться, каяться…».

Никто в здравом уме не станет отрицать того, что в 1937—1938 годах действительно были массовые политические репрессии, в ходе которых пострадало в том числе большое количество честных и принципиальных коммунистов. Никто не призывает их забывать. Но мы обязаны обратить внимание на то, что этому событию придаётся гипертрофированное значение. И не только этому. В стране идёт целенаправленное раздувание ряда исторических точек, за которые мы якобы обязаны каяться, причём часть этих процессов осуществляется за государственные деньги.

При этом образование в России стремительно деградирует. Согласно опросам, многие школьники путают начало Второй мировой и Великой Отечественной войны, не знают важнейших вех в истории развития государства, не различают отечественных поэтов, учёных, полководцев и политиков.

В таких условиях прочитавший скандальный текст в Бундестаге школьник из ЯНАО — это феномен поколения, воспитанного на бесконечных призывах к покаянию. Уверен, что наверняка эти же дети что-то помнят про то, что в 1945 году мы победили и что надо сказать спасибо деду за Победу. Но как воевали советские солдаты, с кем и за что, этих детей уже не учат так подробно и основательно, в отличие от советских поколений. Для них Великая Отечественная война — просто война, а не Священная война. Потому что для того, что бы понять святость советских солдат и советских тружеников, одержавших неимоверными усилиями Победу над лютым врагом из «царства тьмы», надо учить историю на судьбах наших героев войны и тыла. Нужно в ежедневном режиме проводить «классные часы» и ежемесячные выставки, посвящённые подвигам героев Молодой гвардии, Зои Космодемьянской, Зины Портновой, Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева и многих других великих героев великой эпохи. Знает ли хотя бы эти имена «прославившийся» школьник из Нового Уренгоя, а их судьбы? Слышит ли он голос миллионов невинных жертв нацистских лагерей смерти, требующих отмщения? Слышат ли их те, кто напрямую отвечает за «кашу в голове», но кинулись оправдывать действительно несчастного ребёнка. Ведь не его кинулись оправдывать, а себя?

Зоя Космодемьянская перед казнью. 29 ноября 1941 года

Так что будем ли мы удивляться, если завтра какой-нибудь старшеклассник из Екатеринбурга, освоивший «классные часы и уроки памяти, выставки и конференции, посвященные трагедии репрессий», изучавший историю по версии «Ельцин-центра» и организации «Мемориал» (признанной иностранным агентом), а также ежедневно проезжающий мимо Храма-на-крови по дороге в гимназию, выступит в бундестаге с речью, подобной той, что зачитал школьник из Нового Уренгоя? Будем ли мы удивляться заявлениям простых людей, которые искренне не понимают, «что он такого сказал»?

Если будем, то значит, и с нами что-то не так. Ибо получается, что мы либо не видим, либо недооцениваем деятельность тех сил внутри нашей страны, которые на протяжении последних 26 лет ведут сознательную, целенаправленную, тщательно спланированную войну с историей России. Параллельно те же или близкие к ним по духу группы ведут войну с образованием. Старшеклассник из ЯНАО и его речь в бундестаге — это их успех и достижение. Когорта директоров школ и преподавателей, которые не могут научить детей испытывать гордость за свою Историю, но могут научить их «помнить о жертвах советского режима», а значит, каяться — тоже их достижение.

Москва. 1945

Можно ли изменить ситуацию? Конечно, можно! Отчаяние — самый страшный грех. И именно этого греха не водилось за руководством СССР и советским солдатом, одержавшими самую великую в истории нашей страны Победу над самым сильным и лютым в истории человечества врагом. И если осознать существующую проблему, впитать хоть каплю того духа, который был у воинов — победителей фашизма, понять, что именно от каждого из нас зависит воспитание наших детей, то следующим шагом станет прямое действие. И не надо думать, что оно может быть «мало», а враг силён и обладает превосходящими ресурсами. Если бы рабочий у станка по производству «маленьких патронов» думал так в 1941 году, в том же году всё и кончилось бы. Если бы 28 панфиловцев, наблюдая 16 ноября 1941 года армаду немецких танков, хоть на секунду подумали о себе, как о «маленьких людях», то танки вермахта ворвались бы в Москву.

Так и сегодня. Нужно честно взглянуть на то, что происходит в нашем образовании и информационной повестке. В первую очередь учительскому сообществу перестать бояться и, взявшись за руки, заявить о существующих проблемах и предложить план их преодоления. Неравнодушным гражданам воспринять выступление старшеклассника из ЯНАО в бундестаге как личную трагедию и сделать всё для того, что бы каждый школьник России мог выступить с докладом о судьбе советского героя в любое время в любом месте.

Задача может показаться неподъёмной. Но зная историю нашей страны с момента её образования, можно смело констатировать: русский народ — один из тех, кто является специалистом по «невозможному».