Современное модное искусство в России — в некоторых ярких его проявлениях — характеризуется рядом странных особенностей. Здесь принято считать себя гением, брать деньги у государства, расходовать их как Бог на душу положит, а проверки называть цензурой. Принято не замечать никаких проблем в соседних «демократических» странах, похваливая их за борьбу с Путиным. Принято привозить оттуда сюда фильмы, прославляющие нацистов, которые воюют с русскими и уничтожают собственные страны. Принято считать, что им, гениям, все должны. Принято ругать тех, кто дает деньги, и молчать о тех, кто срывает спектакли.

Иван Шилов ИА REGNUM Закулисье

Следите за руками.

Константин Аркадьевич Райкин обвиняет министерство культуры (которое дает ему сотни миллионов) в том, что министерство «наезжает» на культуру.

Наезд — это проверки истории о том, что театр Константина Аркадьевича, получив деньги из бюджета, заключил сто контрактов на общую сумму 65 млн рублей с компанией, соучредителем которой является жена директора театра. Эпизодов там много, но этот самый любопытный.

То есть великие творцы берут у государства много денег (и просят еще), поругивают режим, а если их начинают проверять, то от поругиваний переходят к воплям. Заметьте, что никто еще никого ни в чем не упрекнул и вором не назвал. Просто выясняют.

Gold-ticket.ru Райкин на сцене

Ну да ладно. Смотрим дальше.

В те же дни Константин Аркадьевич гастролирует в городе Одессе. Зрителей — полный зал. И среди сотен нормальных людей — несколько дураков-нацистов, которые срывают спектакль вопросами «чей Крым?». Их не могут урезонить ни зрители, ни полиция, никто. Им никто не мешает, и после срыва спектакля им ничего не будет.

Таких случаев — миллион. Но тут даже интереснее, чем с «топящими» за майдан Акуниным и Долиным.

Как там Константин Аркадьевич говорил? «Наезд на культуру»?

О да. Дать денег (вместе со зданиями, орденами и медалями) и проверить их использование — это наезд на культуру. То ли дело Украина после майдана: денег нет, гастроли надо согласовывать со национальной службой безопасности, и любой дурак-нацист может сорвать ваш концерт (вы же русский, он это знает, а что вы либерал — этого он не знает). И ему, дураку, ничего не будет. Вот — свобода!

Заметили ли вы, что Константин Аркадьевич как воды в рот набрал после этой истории? Ни одной претензии!

Но это еще не конец, потому что параллельно развивается другая интересная история. На тех же широтах, но имеющая уже не финансовый, а политический подтекст. На фестиваль «Артдокфест», который даже когда-то поддерживался министерством культуры (а потом перестал поддерживаться), решили привезти «документальный фильм» «Война ради мира». Если в двух словах, там рассказывают о том, какие мирные и славные ребята служат в добровольческих нацистских батальонах «Азов» и «Донбасс» и как смело они воюют с оккупантами. С русскими Донбасса то есть.

Конечно, ни одесских убийств, ни киевских оскорблений, ни харьковских избиений в кадре нет. Есть только простые парни, которые пришли «защищать свою страну», и их простая и трудная жизнь. Вполне укладывается в тот пропагандистский смысловой ряд, который был начат на майдане.

Эти господа хотят показать в Москве фильм, рассказывающий о том, как прекрасны ребята, убивающие за русский язык и нелюбовь к Бандере. И, кстати сказать, срывающие концерты Константина Аркадьевича Райкина.

Крепнет убеждение, что показа этого фильма не будет.

Говорят, на «Артдокфесте» показывают много хороших фильмов. Возможно. Но тут как в анекдоте: если смешать бочку меда и бочку дерьма, получится две бочки дерьма. Не имеет никакого значения уровень остальных фильмов. Уроженец Львова Виталий Всеволодович Манский слил их все в унитаз.

Неинтересно выяснять, дурак ли Виталий Всеволодович, провокатор или предатель. Но когда нам после госпереворота, стрельбы по своим, гражданской войны, Одессы, тысяч избиений и убийств, запрета русского языка и культуры на русскоязычной Украине — когда после всего этого нам предлагают в центре Москвы посмотреть фильм о славных ребятах из «Азова» и «Донбасса», то крепнет убеждение, что Виталий Всеволодович сильно ошибается.

Rtvslo.si Нацисты на Майдане. Киев

Нацисты на Украине — это меньшинство, но меньшинство организованное. Нацизм на Украине нужен из прикладных соображений: прикрывать воровство и отрыв Украины от России. Большинство на Украине — вменяемо, но неорганизованно, запуганно и молчаливо.

Поэтому ездить туда со спектаклями — можно и, возможно, даже нужно. То, чем пытался заняться в Одессе Константин Аркадьевич Райкин — это часть культуры. Но то, чем собирается заняться в Москве Виталий Всеволодович Манский — это подлость.

Тот, кто в сердце русской культуры хочет показать нам фильм про славных парней, убивающих русских — имеет такое же отношение к культуре вообще и русской культуре в частности, как Светлана Александровна Алексиевич.

То есть никакого.

Россия вправе была ожидать от своих режиссёров, музыкантов и художников — чуткости, которая заставила бы их заметить, почувствовать чудовищность, бесчеловечность, дикость украинских событий. Но таких художников нашлось очень мало. Гораздо больше оказалось тех, кто ничего не заметил. Потому что интересуются не духом страны и не духом времени, а собственной гениальностью, бюджетными деньгами и «смелыми» провокациями. Ведь обязательно нужно быть против Путина.

Как же они утомили, эти самопровозглашенные гении. Как же утомило их воровство, их самодовольство, их политическая глупость, их желание западных фестивалей, их провокации, их кастовость. Их не знающий никаких границ эгоизм и их тупая, топорная пропаганда.

Возможно, министерству культуры следует пересмотреть распределение финансовых потоков. Культура — это не только и не столько элитарное. Элитарное тоже нужно поддерживать, хотя и не такое. А еще нужно поддерживать тысячи людей, которые по всей стране занимаются тысячей важных и нужных проектов и делают это без разговоров о себе, великих, и без воплей о наездах на культуру. Сейчас они если и получают что-то от государства, то три копейки.

В этой консерватории пора кое-что подправить.