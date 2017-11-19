



Adam Kliczek Марш независимости

Посольство Польши в США выступило с официальным заявлением, в котором подвергло критике публикации в американских средствах массовой информации за содержащиеся там «тенденциозные и неверные» утверждения относительно Марша независимости в Варшаве, прошедшего 11 ноября. Как считает посольство, «образ Польши, представленный во многих статьях, не имеет ничего общего с истинным лицом Польши и поляков». Дипломатическое ведомство напоминает, что если на Марше и было «позорное поведение нескольких сотен человек», то в любом случае президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Беата Шидло и министры осудили «все проявления антисемитизма, ксенофобии и националистических настроений во время празднования Дня независимости».

Легче всего было бы свести всё к наличию «заговора» либеральных изданий, которые в США, да и не только там, но и в Европейском союзе, негативно настроены к ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), союзу «авторитарных государств» Польши и Венгрии, нарушающих «демократические нормы и принцип верховенства права». Конечно, в какой-то степени «заговор» есть, и в последние годы репутация Варшавы выглядит «подпорченной» в глазах глобалистов. Однако будет упрощением сводить всё только к этому. Вполне консервативный американский журнал The National Interest, связанный с реалистической внешнеполитической школой, в недавней публикации анализирует восточноевропейские тенденции, замечая следующее. В этом регионе вместо того, чтобы открывать дискуссию о прошлом, укореняется повествование о «двойной жертве».

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Оно утверждает, что Восточная Европа, в отличие от Западной Европы, страдала от двух тоталитарных режимов, и что коммунистический был на самом деле хуже нацистского. В качестве следствия появляется «герой», который является свидетельством того, как восточноевропейские народы оказывали «доблестное сопротивление коммунизму как чуждой идеологии, что была навязана им исключительно извне». Однако такие представления, продолжает издание, являются «сомнительными упрощениями, а некоторые считают их попыткой избежать ответственности за Холокост. Для Соединенных Штатов — это сложная тикающая бомба замедленного действия», поскольку американские дипломаты склонны игнорировать этот аспект региональной политики.

«Во время своего недавнего визита в Варшаву президент Трамп решил разыграть его, — пишет The National Interest. — Националистический марш в Варшаве в минувшие выходные показал, насколько это было ошибкой и иллюстрацией проблем, которые могут ожидаться в будущем в регионе. Если есть что-то, что можно извлечь из беспокойной истории Европы в ХХ веке, это то, что националистического джинна после его выхода трудно вернуть обратно в бутылку. Слушать, как 60 тысяч марширующих в Варшаве призывают к «белой Европе» и «холокосту для мусульман» — значит пожинать плоды продолжительного заигрывания с национализмом во имя национального строительства. И это еще первый «цветочек» истории, преданной забвению».

С этим суждением перекликается реплика польского политика и историка Павла Коваля, который в отношении Восточной Европы замечает, что «с начала преобразований в регионе Соединенные Штаты и Запад действовали, исходя из предположения, что польский национализм не оживет. Еще Фукуяма в «Конце истории» указывал на национализм как одну из главных проблем региона (он прогнозировал пограничный конфликт Польши с Литвой). Относительно национализма предостерегал и папа Иоанн Павел II. Сейчас тогдашние страхи сбываются». Отсюда вопрос, что в ответ может предпринять Варшава хотя бы по части контактов с Вашингтоном. Иначе говоря, есть ли в США лоббисты Польши? В Варшаве хотят думать, что они имеются. Комментируя одобрение госдепом продажу полякам защитной системы Patriot, газета Rzeczpospolita призывает не смущаться тому, что Вашингтон запрашивает больше, чем готова потратить Польша.

По мнению издания, если цена за Patriot является для кого-то неожиданностью, не следует забывать, что покупка этого вооружения не только имеет большое значение для безопасности государства, но и является подтверждением стратегического военно-политического союза. Американские войска, дислоцированные в Польше, укрепляют фланг НАТО. Американцы находятся в Ожише, Жагани, Повидзе, создают структуры командования многонациональной дивизии в Эльблонге, обучают польские специальные силы. Если контракт на покупку защитной системы будет завершен, появится возможность создать совместные польско-американские подразделения, которые станут обслуживать эти батареи.

U.S. Army Американский и польский солдаты на военных учениях в Польше

Однако это еще не означает, что Вашингтон не станет отделять польско-американские отношения от собственно американских, с чем столкнулась в последние годы Турция, участие которой в НАТО, международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке под командованием США сочетается с поддержкой администрациями президентов (сначала Обамы, потом Трампа) тех же сирийских курдов, которых Анкара воспринимает как угрозу своей территориальной целостности. Польша может столкнуться с аналогичной ситуацией, когда ее растущий национализм получит настолько плохую прессу в Соединенных Штатах, что сотрудничество с Вашингтоном приобретет тактический характер, сведясь к продаже оружия или газа.

Между тем Варшава хочет большего. Однако пока среди американских политиков не просматривается нового полковника Хауза, мыслящего благоприятными для Польши геополитическими категориями.