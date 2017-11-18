Недавно мы уже писали о том, что ситуация на Украине резко ухудшается — каждый день происходят убийства, взрывы, власть теряет легитимность на местах. За прошедшие две недели ситуация на бытовом уровне только ухудшилась. Вот хроника только последних двух дней:

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пир

В Немирове в результате конфликта в кафе между двумя компаниями карателей одного из них зарезали.

Украинский политик заявил, что Белоруссия — вражеская территория, на которой надо устраивать диверсии.

Украинский учитель года-2016 устроилась в Лондоне на работу сиделкой.

Руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что «демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией».

Пьяный священник раскольничьей церкви пытался сбежать с места ДТП с бутылкой водки, оставив в автомобиле незарегистрированный пистолет.

Похитители металлолома оставили три села в Днепропетровской области без света, перерезав металлические детали, фиксировавшие опоры ЛЭП.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Турчинов пообещал расстреливать украинцев, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере.

В Киеве приезжий строитель, обнаружив, что его коллега и сожительница умерла без медицинской помощи от пневмонии, закопал ее тело в лесополосе.

На Украине двое изнасиловали полицейского.

Многие читатели этих новостей совершенно справедливо говорят о том, что они напоминают новости из дурдома. Они правы — под воздействием вируса русофобии и агрессивного национализма Украина обезумела и вот-вот готова упасть с обрыва в пропасть государственного небытия.

Вспомним — начиналось все очень невинно — книжки на украинском, прославление «великой» воинской истории, пляски в национальных одеждах, мелкие поиски врага в соседе, лозунгах, типа, «Украина — не Россия» и так далее. Заканчивается — ежедневными взрывами гранат в рядовых бытовых ситуациях, перестрелках, нелепых смертях, экономическими диверсиями, бегством заводов и фабрик с их рабочими в другие страны. На днях статистические органы ЕС признали очевидное — что из Украины за последние два года уехало только по официальным данным почти 6 млн человек или около 15%. От чего бегут люди, как та учительница года? От нищеты, беспросветности, насилия на улицах, ощущения собственной беззащитности и безнаказанности преступников. Народ еще может смотреть на то, как обогащается элита, если она обеспечивает основополагающие потребности человека — еда, безопасность, работа, некую перспективу на будущее. Если же этого ничего нет, то никакие игры элит уже не могут никого обмануть. Это с одной стороны.

Цитата из к/ф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша Казнь

С другой стороны, практически каждый день с Украины, даже из Киева идет информация о том, что необандеровцев бьют в кафе, в общественном транспорте, с ними отказываются говорить на украинском. Они об этом пишут. И боятся. Ибо колокол по ним уже звонит. Все они переписаны (спасибо соцсетям), все их нацистские посты отслежены и задокументированы. И только ждут своего часа в суде. То, что уже начали бояться — это правильно. То ли еще будет.

Но на этом фоне для необандеровцев начали происходить процессы еще более страшные — они начали бить и убивать друг друга. Практически каждый день с Украины приходит информация о том, как две необандеровские банды где-то что-то не поделили. Это им так кажется, что не поделили. А на самом деле, это не поделили те, кто их нанял. А ребята используются уже чисто как пехота для того, чтобы кто-то в очередной раз попытался сделать хапок. Возможно, последний хапок на умирающей в конвульсиях окраине.

Украина погружается в хаос на бытовом уровне. Процессы на политическом уровне это только подтверждают. На днях стало известно о том, что подконтрольное американцам Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины, кума и давнего собутыльника Порошенко Юрия Луценко. «По решению суда, которое обязывает внести сведения в ЕРДР, детективы внесли эти сведения, и начато расследование по факту возможного незаконного обогащения», — рассказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира. По ее словам, дело касается именно генпрокурора и возбуждено 30 октября по ч.3 ст.368−2 Уголовного кодекса. Пресс-секретарь сообщила, что соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в октябре текущего года.

В ответ ГПУ возбудила уголовное дело в отношении главы НАБУ Артема Сытника по обращению депутата от «Народного фронта» Елены Масориной. Производство было зарегистрировано 16 ноября с правовой квалификацией ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса, а именно — «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа».

ePi.Longo Бой

Масорина утверждает, что Сытник летом 2017 года предоставил группе журналистов неофициальное интервью, в ходе которого сообщил обстоятельства и подробности досудебного расследования в ряде резонансных уголовных производств, которые порочат человека, унижают его честь и достоинство. В частности — в уголовном производстве насчет бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика по его обвинению в незаконном обогащении Сытник разгласил сведения об обстоятельствах личной жизни Ирины Немец — гражданской жены Кулика.

То есть на политическом уровне противостояние между различными политическими силами на Украине, как ни пытаются это скрыть и замедлить американцы в рамках своего торга с Россией, начинают выплескиваться в силовую плоскость. Да, пока в рамках возбуждения уголовных дел, не на площади. Но где гарантия, что эта борьба не приведет к открытому противостоянию силовиков, когда, например, силовики придут за Сытником, или, наоборот, за Луценко? Достаточно одной искры, чтобы тогда вспыхнуло все.

И судя по тому, что ситуацию на Украине довольно умело нагнетают США, это именно они сегодня стоят за стравливанием украинских пауков в банке. Таким образом, хунта оказалась заперта по всем направлениям внешней политики: с Россией — холодная война; с Восточной Европой — резкий рост противоречий; с Америкой — непосредственно кулуарная война за влияние в силовых структурах. Все эти войны долго Порошенко вести не сможет. Дни его сочтены. Следующий же президент окраины будет с гораздо меньшими полномочиями и легитимностью.

И здесь появляется один закономерный вопрос — зачем США стали ослаблять киевский режим, тем более, когда некоторые эксперты говорят о некоем размене Украины на Сирию? Ответ очень простой — нет никаких разменов между Путиным и Трампом. Они совместными усилиями зачищают наследие демонократов, ведомых Хиллари Клинтон, параллельно с аналогичными процессами в самих США, где борьба Трампа с Клинтон также уже дошла до стадии прямых уголовных обвинений.

Поэтому США не до КНДР, Украины и Сирии — внутри Вашингтона происходят те же процессы, что когда-то в Советском Союзе. Страна, еще вчера казавшаяся непобедимой, вдруг теряет все. Даже внутри страны прежде монолитная власть превращается в мелкий песок, которые течет между пальцами и с этим ничего нельзя поделать.

Поэтому даже если американцы смогут заткнуть эту пробоину украинской государственности, прорвется в другом месте. Там заткнут — в третьем. И на этом фоне «переговоры» Волкера с Сурковым. Американцы нам ничего не могут ни предложить, ни продать по Украине — они там ничем уже почти не управляют. Нам надо только подождать, когда ситуация там выйдет из-под контроля. Вот тогда американцы просто сбросят украинские карты на игровой стол и попросят Москву сделать так, чтобы они могли выйти оттуда, сохранив лицо. С этого момента и можно будет начать предметный разговор.