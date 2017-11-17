Официальный Минск с самого начала Майдана в Киеве, а затем последовавшего антиконституционного необандеровского переворота на Украине, с самого начала Русской весны на Украине — воссоединения Крыма с Россией и восстания в Донбассе, находил множество поводов для того, чтобы сохранять и развивать отношения с той партией власти, которая нелегитимным образом захватила власть на Украине.

Марина Захарова ИА REGNUM Хатынь

Официальный Минск практически никак не прореагировал на угрозу ВВС Украины сбить белорусский гражданский лайнер, который выполнял 21 октября прошлого года рейс Киев — Минск. Официальный Минск никак не реагировал на притеснение на Украине русского населения, не говоря о критике принятого в сентябре этого года Радой закона об образовании, который раскритиковали все соседи Украины — Россия и даже страны Восточной Европы, входящие в Евросоюз и НАТО, — Польша, Венгрия, Румыния. Подробно об этом мы писали здесь.

Более того — Россельхознадзор зафиксировал поступление в Россию через Белоруссию контрабандной украинской мясо-молочной продукции на миллионы долларов, что, естественно, в республике, где каждый рубль, не говоря о долларе, на счету (даже не заработанный рубль «тунеядцев»), не могло происходить без согласия властей.

На политическом уровне все также являлись свидетелями весьма доброжелательных отношений друг к другу двух лидеров. Визит Александра Лукашенко на инаугурацию к Порошенко, многократные визиты друг к другу, даже недавняя встреча на отдыхе в ОАЭ — можно сказать, полная идиллия в отношениях на фоне гражданской войны и попыток необандеровцев сломить сопротивление Русского мира. И тут в течение нескольких дней сразу три громких скандала.

Сначала в Киеве весьма бурно отреагировали на то, что Белоруссия в ООН проголосовала, как и еще 24 страны, в том числе Китай, Иран, Казахстан, Индия, Армения, против антироссийской резолюции Украины «по проблеме ущемления прав человека в Крыму». Первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Киеву, проголосовав в ООН против украинского проекта резолюции. В своем Facebook Геращенко написала, что «голосование белорусской делегации идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности». По ее словам, позиция Минска «не нейтральная, а вполне конкретная», поскольку нейтральные страны воздержались от голосования: «Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования».

На этот пассаж Геращенко представитель белорусского МИД ответил соответствующим образом, подчеркнув, что такие «не совсем адекватные заявления» делают «политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью». Что совсем не так. Во-первых, Ирина Геращенко — это первый вице-спикер Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», то есть по определению не является маргиналом или лицом, не наделенным властью. Это не белорусский «Верховный Совет», депутаты которого получают зарплаты в управлении делами президента. Вице-спикер Рады располагает и полномочиями, и финансами, тем более будучи смотрящей за Радой от президента.

Verkhovna Rada Ирина Геращенко

Напомню, что в середине октября Ирина Геращенко посетила с визитом Минск, после чего с возмущением написала о том, что население Минска в основном говорит на русском языке: «И вот никогда, ни разу я не слышала здесь белорусскую речь! Только русский язык. Официанты, посетители — все без исключения говорят только на русском, и совсем не чувствуется, что ты в Беларуси, а не в РФ».

Во-вторых, Ирина Геращенко входит в самый близкий круг общения Петра Порошенко. В частности, именно она сопровождает президента Украины в ходе его многочисленных зарубежных командировок, в том числе наиболее важных и знаковых, например, в Вашингтон. С депутатом от «Блока Порошенко» солидаризовался и еще один знаковый представитель Верховной рады, народный депутат от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук,который отметил, что голосование за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму «расставило все на свои места»:

«Мы увидели, как власти Беларуси пытаются усидеть на двух стульях. Они могли как минимум воздержаться, но проголосовали против. Украине Лукашенко обещал свою поддержку, но стоит ему поехать на встречу с россиянами, как его риторика в мгновение меняется. С самого начала российской агрессии против Украины было понятно, что Беларусь — не нейтральное государство. Учения «Запад-2017» лишь подтвердили, что Минск — военный союзник Москвы. По сути, Беларусь — это сателлит РФ. Ведь белорусские войска готовы принимать участие в совместных операциях под руководством органов военного управления России».

Соответственно, Геращенко и Тымчук озвучили не только свои, и не столько свои мнения, сколько мнение Порошенко, Яценюка и той политической группы, которая сконцентрирована вокруг них, то есть всей правящей необандеровской хунты. То есть это определенный сигнал официальному Минску.

Второй залп по Белоруссии дали с ниже следующего этажа необандеровской хунты. Бывший депутат Верховной рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, ныне депутат Киевского горсовета, в эфире канала «112.Украина» заявил буквально следующее:

«Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из сферы влияния России. Должны четко понимать, что — я это откровенно и серьезно говорю — без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории Белоруссии, России мы этого не добьемся».

Как говорится, приехали. И санкционку через себя пропускали, и дизель-керосин поставляли, сделав Украину самой крупной страной — потребителем белорусского топлива, а тут в ответ предлагают диверсионно-разведывательные группы создавать на территории Белоруссии. Но ведь это разговор о терроризме на государственном уровне. Ни больше ни меньше. И это говорит депутат от одной из правящих партий. И, конечно, это заявление должно стать предметом разбирательств со стороны белорусских компетентных органов. Заместитель белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич абсолютно прав, что за такие высказывания необходимо отвечать по закону.

И третий залп по Белоруссии дали украинские спецслужбы, поставив под большой вопрос будущее белорусско-украинских отношений. Как оказалось, в Белоруссии под видом журналиста уже долгое время работал представитель украинских спецслужб Павел Шаройко, занимавшийся сбором чувствительной информации, что вполне может быть с учетом многих моментов биографии этого журналиста, который служил в газетах Вооруженных сил Украины, ВВС и ПВО, руководил в военных ведомствах пресс-службами, а ушел в отставку в звании полковника Вооруженных сил Украины.

И дело здесь не только в том, что Порошенко («мамой клянусь») не знал о таком факте в деятельности своих спецслужб, что навряд ли — Белоруссия не то направление, чтобы не знать. А в том, что данный факт показывает, что с неофашистами и необандеровцами якшаться — только себе вредить.

Cancillería del Ecuador Владимир Макей

Сразу три громких скандала на украинском, одном из важнейших направлений внешней политики республики, как и недавний скандал на Инвестиционном форуме в Люксембурге в октябре, где премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков вынужден был его проводить без так и не пришедших инвесторов в полупустой и отсыревшей какой-то мансарде, говорят о системной недоработке белорусского МИД и лично его главы Владимира Макея на ключевых направлениях внешней политики республики.

Происходящее выглядит как резкий вызов Белоруссии со стороны Украины, которая на всех уровнях демонстрирует свое отношение к официальному Минску. Но на самом деле, такие скандалы — это следствие серьезнейших недоработок и провалов с белорусской стороны, так как именно МИД РБ отвечает за внешнюю политику. Кто-то же рекомендовал главе государства и другим ветвям белоруской власти развивать и поддерживать отношения с хунтой вопреки мнению большинства белорусского народа, который целиком и полностью стоит за жителей Донецкой и Луганской Народных Республик?

Киев якобы разочарован тем, что официальный Минск не ведет себя так, как договаривались. Однако у него откуда-то появилась эта иллюзия того, что официальный Минск поведет себя так, а не иначе? Поэтому по-человечески понятна реакция белорусских политиков и рядовых граждан на угрозы терроризма и вызовы со стороны киевской хунты. Однако это только следствие заигрывания с теми, кто нарушает законы и человеческие, и Божьи. Не было бы заигрываний с хунтой, не было бы и этих угроз. Посмотрим, ответит ли на угрозы белорусам со стороны киевской хунты кто-то другой, а не пресс-секретарь белорусского МИД.