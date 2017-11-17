Грузия приступила к очередному всенародному обсуждению очередных изменений в Конституцию. Очередных потому, что всего месяц назад вступили в силу новые поправки к основному закону страны. Которые так же точно всенародно обсуждались. Но в итоге был принят закон, в котором высказанные оппозицией, президентом и неправительственным сектором замечания и пожелания не учтены.

ru.torange.biz Грузинский флаг

В Грузии, в принципе, точно так же принимается любой новый закон. Это происходит не только сейчас, при правлении «Грузинской мечты». Аналогичным образом принимали законы, в том числе основные, при правлении Звиада Гамсахурдия, Эдуарда Шеварднадзе, Михаила Саакашвили.

Всенародное обсуждение идет со времен советской власти, которая считалась властью народа и при которой следовало учитывать мнение народа. Аналогичным образом трактуется понятие демократии, к строительству которой так стремится Грузия. Поэтому проведение всенародных обсуждений, особенно при рассмотрении очередного конституционного проекта, считается обязательным. И они проводятся, формально…

Первое заседание очередной комиссии по организации всенародного обсуждения очередных конституционных изменений состоялось сегодня в Кутаиси. На него были приглашены представители общественности, в том числе студенты, преподаватели вузов, представители неправительственного сектора и СМИ.

Оппозиция заранее объявила, что участия ни в разработке проекта изменений в Конституцию, ни в его обсуждении принимать не будет. Не видит смысла в этом и администрация президента Грузии и, судя по всему, всенародное обсуждение нового законопроекта правящей партии придется проводить один на один с представителями общественности.

Отказ оппозиции от участия в обсуждении конституции негативно оценили представители правящей партии. Первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили призвала оппонентов зафиксировать свою позицию и сказать, хотят ли они тех изменений, которые вносятся в основной закон страны на этот раз.

Parliament.ge Тамар Чугошвили

«Изменения, которые мы собираемся внести в Конституцию, — это их (оппозиции) требование. Изменения вносятся с учетом требований оппозиции и рекомендаций Венецианской комиссии. Отказ оппозиции от участия в работе организационной комиссии непонятен», — недоуменно заявила Чугошвили.

Первое заседание комиссии вел ее неизменный председатель — спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он заверил собравшихся, что парламентское большинство уже приняло такой основной закон, который полностью исключает формирование в Грузии авторитаризма и автократии и обеспечивает их отсутствие и в долгосрочной перспективе.

«Мы поставили очень амбициозную цель — фундаментальное изменение Конституции Грузии, и парламент Грузии осуществил эту цель. К сожалению, у нас не было возможности глубоко обсудить изменения в Конституцию, к сожалению, этот процесс был излишне политизирован, и форма была неправильной, и это не дало нам возможность глубоко обсудить суть конституционных изменений», — объяснил присутствующим на первом заседании комиссии Ираклий Кобахидзе.

Он выразил надежду, что сделать это удастся вместе с представителями академических кругов (а на заседании в основном присутствовали студенты и преподаватели вузов).

Заседание прошло в режиме представления нового законопроекта, а затем продолжилось в режиме вопросов и ответов, но острота дискуссии на встрече отсутствовала. Особых замечаний не прозвучало. На все вопросы были даны убедительные ответы.

Сам Ираклий Кобахидзе остался этой встречей доволен и заявил, что услышал аргументированные мнения по конкретным вопросам.

«Состоялась первая встреча в рамках формата всенародного обсуждения. У нас были встречи с представителями академических кругов Западной Грузии, Кутаисского, Батумского и Зугдидского университетов, ведущими СМИ и неправительственными организациями. Мы вместе по статьям обсудили те конституционные изменения, которые утвердил парламент, а также те новые изменения, которые должны войти в Конституцию Грузии. Это было очень интересное обсуждение, очень академическое, и мы услышали мнения по конкретным вопросам», — так охарактеризовал спикер парламента первую, достаточно «гладкую» встречу.

Следующее заседание комиссия проведет в Тбилиси. Скорее всего, оно будет таким же «гладким» и удовлетворительным для организаторов. И они точно так же будут доносить суть конституционных изменений до очередной аудитории.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Скорее всего, в отсутствие оппонентов и какого-либо противостояния комиссия успешно и своевременно проведет все этапы всенародного обсуждения, после чего парламент внесет очередные изменения в Конституцию. Главное, чтобы были соблюдены все формальности, считающиеся неотъемлемыми атрибутами демократии…

Напомним, что парламент Грузии утвердил спорный проект изменений в Конституцию Грузии на внеочередном пленарном заседании 26 сентября, но уже на следующий день представители правящей партии «Грузинская мечта» заговорили о возможности применения к законопроекту вето президента. Причиной были названы те положения, пересмотра которых требовала Венецианская комиссия. Представители парламентского большинства провели встречу с президентом и предложили ему применить вето к статьям о так называемой «бонусной системе» (согласно которой нераспределённые мандаты переходят к победившей на выборах партии) и об отмене избирательных блоков. Президент Георгий Маргвелашвили после консультаций с оппозицией наложил вето не только на согласованные с «Грузинской мечтой» статьи, но и на все вопросы, вокруг которых велись дискуссии в течение всего периода разработки и обсуждения конституционного законопроекта.

Возмущенное решением президента парламентское большинство на внеочередном пленарном заседании 13 октября преодолело вето президента, после чего 19 октября президент сделал «тяжелый», по его определению, шаг и подписал законопроект, чтобы предотвратить возможную дестабилизацию обстановки в стране.