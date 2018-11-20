«Единое меню»

Очистка картошки на «Комбинате социального питания»

С мая 2017 года городские власти заявили о введении в детских садах «единого меню». Раньше каждый садик закупал продукты и готовил еду детям самостоятельно, сам определяя, чем именно кормить. Естественно, руководствуясь нормами СаНПиН. Собственно, на первом этапе ничего и не поменялось: департамент образования города просто «рекомендовал» садикам готовить теперь не то, что они привыкли, умеют или хотят, а некое единое меню. Его, как заверяли сотрудники департамента, разработали под началом руководителя технологической пищевой лабораторией департамента образования Ярославской области Ирины Яланузян. Причиной называли якобы большое количество жалоб на питание в детсадах города и результаты проверок, выявивших нарушения норм питания. Одновременно власти анонсировали переход на совместные закупки продуктов для детских садов, что должно было снизить стоимость этих продуктов. Как сделать это технически, власти не сказали. Очевидно, что в этом случае пришлось бы создавать некий общий закупочный центр, менять логистику поставки, затраты на это могли быть бы сопоставимы с экономией. Но мэрия города делать это и не собиралась.

Вместо этого детские сады начали переводить на аутсорсинг по питанию. Отмечу, что каждый детский сад — самостоятельная организация, и всю ответственность за происходящее в его стенах, в том числе и за закупки, несет заведующий. Почему ярославские детсады решили массово отказаться от самостоятельного приготовления пищи и отдать этот процесс коммерческой организации — на этот счет есть две версии. Сами заведующие говорят, что устная разнарядка на заключение договора с ООО «Комбинат социального питания» пришла из департамента образования города Ярославля. В департаменте же уверяют, что они ничего не рекомендовали, а аутсорсинг — собственная инициатива заведующих детских садов. Дескать, они сами так решили — массово и одновременно.

Аутсорсинг

Так или иначе, но процесс приобрел лавинообразный характер, и с июня по ноябрь 92 из 159 садиков перешли на аутсорсинг, процесс перехода продолжается и сейчас. Как это произошло технически? До перехода садики содержали в своем штате поваров, имели собственное оборудование для приготовления пищи, хранения продуктов и т.д. Эта инфраструктура создавалась десятилетиями, с многомилионными вложениями бюджетных средств. С переходом повара были уволены из садиков, а инфраструктура передана «Комбинату социального питания» (далее — «Соцпитание») на условиях безвозмездной аренды. Одновременно большинство поваров перешли на работу в «Соцпитание», перестав подчиняться заведующим.

Система питания стала выглядеть таким образом: «Соцпитание» само закупает продукты и на своей базе делает полуфабрикаты. Эти полуфабрикаты, а также продукты, не нуждающиеся в приготовлении (хлеб, кефир, фрукты и т.п.) привозятся в детские сады. Там из этих полуфабрикатов и готовых продуктов повара «Соцпитания» делают завтраки, обеды и ужины по все тому же «единому меню», разработанному департаментом образования. При этом формально меню на каждый день по-прежнему составляют заведующие, только их роль теперь сводится в постановке подписи под присланным документом. У администрации детсадов осталась контрольная функция — они на месте осуществляют «приемку» блюд — визуально и на вкус. Других средств контроля у них нет.

Кто за всё платит?

За питание детей платят родители, на это идет почти вся родительская плата, а вот зарплата воспитателей, содержание зданий и прочее лежит на бюджете. Раньше на покупку продуктов из родительской платы тратилось 125 рублей в день (103 — ясли), бюджет оплачивал работу поваров. Услуги «Соцпитания» обходятся дороже — 155 рублей в день. Разница объясняется тем, что в эту сумму теперь входит и приготовление пищи. В мэрии говорят, что переход на аутсорсинг позволит сэкономить до 100 млн рублей в год. Глядя на эти два показателя — 125 рублей и 155 — можно понять, что экономия возможна только на зарплате уволенных поваров, если она окажется выше разницы, которую теперь доплачивают сады за услуги «Соцпитания». Простой расчет показывает, что садик на 300 детей дополнительно тратит в месяц в случае аутсорсинга 189 тыс рублей (30 рублей х 300 детей х 21 рабочий день). Вряд ли эта сумма меньше заплаты поваров и подсобных рабочих. Главбух одного из садиков сообщила мне, что сэкономленных на зарплате денег в этом году едва хватает на доплату по аутсорсингу. Логично предположить, что в садах, где детей немного, экономия будет, а в больших — наоборот. На мой взгляд, в целом для города шансы на экономию в случае аутсорсинга весьма призрачны, да и вряд ли правильно искать экономию бюджета в детском питании. А вот родителям сэкономить точно не удастся — с 1 декабря родительская плата уже поднялась, пусть и ненамного — на 5 рублей.

Лучше или хуже

Пищевая революция в детских садах Ярославля взбудоражила родителей. В соцсетях и на форумах мамы стали жаловаться на то, что дети приходят домой голодными, у них начались проблемы с пищеварением и так далее. Одна из мам разместила фотографии испорченных огурцов, привезенных «Соцпитанием» в один из садиков. Этот факт «Соцпитание» признало, сообщив, что водитель перепутал продукты. Детям испорченные огурцы не попали, их сразу отправили обратно. По единичному случаю, конечно, судить о системе нельзя. В департаменте и Роспотребнадзоре, напротив, говорят, что жалоб с введением единого меню и переходом на аутсорсинг стало меньше, качество питания улучшилось. 16 ноября состоялся выезд депутатов, чиновников и общественников в садик и на «Комбинат социального питания», где народные избранники и представители родителей пытались разобраться, к чему привели изменения, а также понять, чем же кормят теперь ярославских малышей.

Червивого мяса общественники и депутаты не увидели. «Соцпитание» поставляет продукты во все ярославские школы и 6 больниц, а также немалое количество столовых. Естественно, это не шарашкина контора, готовить здесь умеют, есть современное оборудование, штат большой и профессиональный. Общественники заметили и недостатки. Например, при чистке картошки конвейерным полуавтоматическим способом в некоторых картофелинах остаются червоточины. Сам же картофель поставляется в сады в вакуумных упаковках, мытый и нарезанный.

Общение с заведующими, воспитателями и родителями разных садов показало, что в целом принципиальных изменений в качестве питания нет. Всё осталось примерно на том же уровне, что и раньше. Есть некоторые претензии к новой форме работы. Например, раньше садик сам покупал мясо, делал фарш и котлеты из него. «Соцпитание» привозит котлеты замороженными. Мясо — говядина поставляется из Бразилии (на предприятии уверяют, что местных поставщиков говядины просто нет на такие объемы), то есть мясо проходит минимум два (а то и больше) циклов заморозки-разморозки. Хорошо ли это? Я спросил у одной из заведующих, покупает ли она себе домой замороженные котлеты, и получил ответ, что нет, не покупает. В «Соцпитании» технологию заморозки объясняют тем, что таким образом они могут отвечать за качество котлет. А если лепить их будут повара, которые физически находятся в детских садах, то проконтролировать их предприятие не сможет. А вот куриные котлеты делают из охлажденного мяса «Ярославского бройлера», правда, потом их тоже размораживают.

На мой взгляд, однозначного ответа, лучше или хуже новая система питания, нет. Для одних детей она лучше, для других — хуже, а третьи и вовсе никакой разницы не заметят. Отметим, что для групп детей с аллергическими заболеваниями делается специальное меню. А вот аллергикам, которые посещают обычные группы, приходится хуже. В департаменте образования родителям таких детей советуют принести в садик справки, дескать, тогда и для них будут готовить отдельную пищу.

Есть для родителей и садов одно очевидное неудобство: о непосещении садика теперь нужно предупреждать за сутки, чтобы администрация успела скорректировать заказ по количеству блюд. Естественно, в случае болезни сделать это невозможно. Родители говорят, что за «потерянный» день в этом случае придется платить.

Ответ на вопрос, лучше или хуже, пока невозможен, как и ответ, где лучше есть вообще — дома или в столовой? Если жена готовит плохо, то в столовой лучше, а если наоборот — то наоборот. Многое зависит от заведующих. Кто требует исправлять недостатки, у кого есть прямой выход на руководство организации, кто имеет связи и лобби в лице чиновников и депутатов, скорее всего, получит лучшее к себе отношение. Велика разница и в оборудовании. Если в новых садиках всё почти идеально, то во многих старых садах оно дышит на ладан, нет нормальных условий для приготовления пищи. Эти индивидуальные особенности при переходе на одну организацию будут более или менее выровнены, хотя ряд проблем останется, и исключить личный фактор невозможно. Однозначно, что сейчас, на входе, «Соцпитание» старается сделать всё идеально. Будет ли так дальше?

Пищевой ЯрОблЕИРЦ, или Как заведующие стали крайними

Есть еще один нюанс перехода детсадов на аутсорсинг. По закону, муниципальные учреждения должны закупать всё через конкурсные процедуры. Для детских садов система упрощена, и закупку до 400 тыс они могут проводить без конкурсов или аукционов, на основании только мониторинга цен. Этим, как считают в департаменте, раньше заведующие и злоупотребляли, покупая продукты порой по завышенным ценам. Правда, чтобы кого-то поймали на прямом воровстве — такого в Ярославле не было.

При заключении договора с «Соцпитанием» они пошли по схеме заключения договора с единственным поставщиком. Естественно, сумма закупки на несколько месяцев или год значительно больше 400 тыс, то есть надо проводить конкурс или аукцион. Но этого заведующие не делали. Они заключили с ООО «Комбинат социального питания» договор до 400 тысяч, а когда он кончился — еще один такой же договор. Крайне сомнительно, чтобы руководство садов само пошло на такую схему. По моему мнению, эту схему рекомендовал им департамент образования, который также получил инструкцию от руководства мэрии Ярославля.

Но теперь в департаменте от этого открещиваются, говоря, что заведующие действовали на свой страх и риск. Прокуратура проверила один из садиков, возбудила дело об административном правонарушении и передала его в антимонопольную службу. Рискну предположить, что дальше одного показательного наказания дело не пойдет. Такая же схема была применена при внедрении услуг частного «ЯрОблЕИРЦ» в жилищно-коммунальной сфере. Лоббировали компанию региональные власти, а вот отвечать перед ФАС пришлось руководителям муниципальных организаций, которые проводили закупки, в которых неизменно побеждала рекомендованная чиновниками фирма. Тогда контрольные органы ограничились «точечными» наказаниями, которые ничуть не помешали становлению системы. Вероятно, так же будет и с «пищевым ЕИРЦ».

Долго практика «однократных договоров» существовать не может даже при лояльности контрольных органов, и в январе 2018 года мэрия обещает выставить организацию питания всех садиков на конкурсную процедуру. Делать это уже будут не сами образовательные организации, а мэрия. Пока неизвестно, уйдут ли все 159 МДОУ одним лотом или же будут разбиты по районам. Но известно одно — «плохая» организация в конкурсе не победит. Хотя в городской истории полно обратных примеров. Заммэра Иван Лилеев обещает, что условия конкурса будут такими жесткими, что стать его победителем сможет только крупная, опытная компания. Можно предположить, что, кроме «Комбината социального питания», других подобных организаций в Ярославле и нет.

Кому это выгодно?

Если перспектива улучшения качества питания и экономии бюджетных средств может ожидать Ярославль в будущем, то выгоду бизнесменов от сотрудничества с детскими садами можно посчитать уже сейчас. В день садик платит за питание одного ребенка 155 рублей. В городе сады посещают 34 тыс человек, то есть их питание ориентировочно обходится порядка 5 млн рублей в день или более 1 млрд рублей в год. Для предприятия общественного питания это хороший оборот.

Предприятие, поставляющее сейчас питание в сады города, в Ярославле связывают с семьей бывшего губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. Однозначно утверждать это сложно, учредителем ООО «Комбинат социального питания» значится его директор Владимир Руденко. Между тем Руденко, по данным ЕГРЮЛ, является директором одновременно еще 7 компаний, в 3 из которых (ООО «Ретро», ООО «Папа Карло», ООО «КФМ») учредителем является Максим Сергеевич Вахруков — сын Сергея Вахрукова. Сложно предположить, чтобы фирмы-конкуренты (а «Папа Карло» — предприятие общественного питания) имели одного директора. Также один из учредителей ООО «Социальное питание» (директор которого также Руденко) является соучредителем некоммерческой организации, в которой в числе учредителей значится фамилия Вахрукова.

Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент)1596

Дело, конечно, не в фамилии, в этом случае это даже скорее гарантия того, что подрядчик не убежит и не растворится с родительско-бюджетными деньгами. Дело в фактической монополизации рынка, которая вряд ли возможна без неформальной связи чиновников и бизнесменов. Большая часть детских садов Ярославля уже перешла на обслуживание в частную организацию без конкурсов и аукционов. Учитывая, что организации «Соцпитания» под разными названиями уже обслуживают школы и больницы, вся социальная сфера города становится зависимой от, по сути, одной фирмы. Возникают логичные вопросы — справится ли она с возрастающими объемами? Не начнется ли после захвата рынка банальное зарабатывание денег, ведь даже 1 убавленный грамм в котлете может дать экономию в солидную сумму. Смогут ли контролирующие органы влиять на качество питания, если подрядчик «непростой»? То, что это вопросы непраздные, говорят другие примеры «централизации» в регионе в последние 1—2 года. Это и единый центр по приему коммунальных платежей, и ситуация с капремонтом, и с ремонтом дорог, где «привилегированные» подрядчики позволяют себе некоторые вольности с госзаказом и выполнением взятых на себя обязательств. Вопрос вызывает и использование имущества детских садов коммерческой организацией, и формирование цены на питание.

Что дальше?

Вводя новую систему, мэрия Ярославля мало позаботилась о том, чтобы обсудить ее с общественностью, прежде всего с родителями. Фактически вся работа свелась к объяснению, что теперь будет так, и нужно это принять. Кто-то из заведующих сумел сделать это лучше, кто-то хуже, но в целом далеко не все поняли и приняли новую систему. Сегодня и городские власти, и «Соцпитание» говорят о максимальной открытости и просят родителей сообщать обо всех фактах недовольства питанием в детских садах напрямую. Пожалуй, это и стоит пожелать всем родителям — кто, как не они позаботятся о своих детях.