12 ноября в Словении завершился второй тур президентских выборов. В нём развернулась борьба между двумя кандидатами: действующим президентом Борутом Пахором и независимым кандидатом Марьяном Шарецом.

Словения

Марьян Шарец, словенский комический актер и радиожурналист, родился 2 декабря 1977 года в Любляне. На местных выборах в 2010 году завоевал пост мэра города Камник как независимый кандидат. Был одним из 571 подписантов петиции против цензуры и политического давления на журналистов в Словении.

Минувшей ночью, после обработки и подсчета 99,98% поданных голосов, поздравления с избранием на второй срок принимал Борут Пахор, набравший 52,94% или 378 877 голосов. У Марьяна Шареца 47,06% и 332 366 отданных за него голосов.

Всего в голосовании второго тура приняло участие 41,74% из 1,7 млн. избирателей Словении.

Неспособность победить в первом туре и сенсационно минимальный отрыв Пахора от независимого кандидата всего в 56,5 тысяч голосов — не просто двойная политическая сенсация.

С такими показателями победа профессионального политика и действующего президента Словении, начинавшего политическую карьеру еще с комсомольской организации СФРЮ, над юмористом в должности мэра маленького городка, с полным основанием может быть признана пирровой. Это — предсказуемый результат стремительного падения доверия избирателей не только лично к Боруту Пахору. Итоги минувшего голосования — это реакция словенского общества на невнятное политическое лавирование между глобальными центрами стратегической силы. Стремление быть одинаково угодным НАТО, в которую Словения вступила первой из бывших югославских республик, и Россией, которой демонстрируется беспредметная бутафория «исторической дружбы», привело к обратному эффекту.

Borutpahor.si Борут Пахор

Словенское общество, в отличие от российского политикума, протестным голосованием недвусмысленно определилось в своём отношении к политике многовекторности Борута Пахора. Одним из ключевых факторов «пирровой победы» Пахора является его так называемая политика «национального примирения». Под давлением Брюсселя в стране началась установка памятников нацистским приспешникам, в том числе — на главной площади словенской столицы Любляны. В стране, где антифашизм прошит в массовом сознании на уровне национального кода, а верность идеалам национально-освободительной борьбы во Второй Мировой войне является одной из фундаментальных опор национальной гордости словенцев, такие эксперименты с исторической памятью не могли остаться без последствий. Об этом ИА REGNUM сообщал 14 июля 2017 в материале «Словения: гражданская война или национальное примирение?». Многотысячный митинг под знаком красной звезды перед открытием этого мемориала уже тогда должен был стать предупреждением не только действующей власти Словении, но и сподвигнуть российский МИД на переосмысление ряда подходов к балканской политике.

В интервью ИА REGNUM координатор фракции «Левых» в парламенте Словении Виолета Томич, комментируя итоги президентских выборов, заявила, что «в них, безусловно, был элемент клоунады, но несерьёзно относятся именно к действующему президенту, а не к его сопернику с актёрским прошлым». Она отметила:

«Можно согласиться с тем, что голосование носило протестный характер, так как многие словенцы всё более скептично относятся к членству страны в НАТО. Они не могут смириться с тем, что именно при Пахоре стали устанавливаться памятники фашистским приспешникам. Они считают это не примирением, а национальным предательством».

Прежде всего следует учитывать, что народ Словении недвусмысленно продемонстрировал готовность поддержать альтернативу, находящуюся вне действующей политической парадигмы, и фактически лишил Борута Пахора значительной базы социального доверия. Это означает, что предстоящие в июне 2018 года парламентские выборы, которые определят кандидатуру будущего премьера правительства, в соответствии с действующей конституцией Республики Словения, реально влияющего на политическую стратегию страны, чреваты большими неожиданностями.

Это потребует от центров формирования государственной стратегии России принципиальной коррекции нынешних подходов, которые базируются на теряющей свою эффективность тактике сохранения status quo, не считаясь с объективной реальностью за рамками идеалистических категорий «дружбы народов». Баланс внутренних сил в странах балканского региона на фоне эскалации европейских и глобальных противоречий становится крайне неустойчивым. И в этом новом контексте несложно предсказать появление на политическом горизонте неожиданных фигур. С одной стороны, это повышает внешнеполитические риски России, с другой — открывает окно новых возможностей усиления ее влияния в этом ключевом европейском регионе.