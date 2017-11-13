



Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6—12 ноября стали: Минск и Ватикан отмечают юбилей установления дипломатических связей; маронитский патриарх Раи таки поедет в Саудовскую Аравию; глава Сиро-яковитский церкви призывает Вену взять пример с Будапешта; Казахстан между мирным сосуществованием и угрозой терроризма; фонд «Помощь церкви в беде» сотрудничает с РПЦ на Ближнем Востоке и другое.

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции верховного имама университета Аль-Азхар Ахмада Аль-Тайиба, передает Radio Vaticana (Ватикан). Это уже третья встреча понтифика с мировым лидером суннитского ислама, впервые они пообщались в мае 2016 года в Ватикане, а затем, 28 апреля этого года, в Каире, где Франциск принимал участие в миротворческом форуме, организованном университетом Аль-Азхар. Для папы и верховного имама этот форум был поводом для того, чтобы принять взаимные обязательства по защите мира от фундаментализма и экстремизма.

Ncregister.сом Встреча Папы Римского с Аль-Азхар Ахмадом Аль-Тайибом

11 ноября 2017 года отмечается 25-летие со дня установления дипломатических отношений между Святым престолом и Белоруссией. Среди перспективных задач в этой сфере — решение некоторых практических вопросов, что необходимо для хорошего функционирования Церкви, сообщил архиепископ Габор Пинтер, апостольский нунций в Белоруссии. Папский дипломат заметил, что одним из главных достижений в отношениях между Церковью и государством за последнюю четверть века является существование религиозной свободы. Именно этот факт способствовал «прекрасным отношениям» между Святым престолом и Белоруссией, хотя, по мнению иерарха, остаются и вопросы, требующие совместного поиска решений. 10 ноября архиепископ Пинтер был принят на аудиенции в Ватикане папой Франциском. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе возможный визит понтифика в Белоруссию. По словам нунция, аудиенция прошла в очень теплой и положительной атмосфере. Папа поразил своего дипломатического представителя глубоким знанием ситуации в Белоруссии.

Источники в Маронитском патриархате подтвердили Agenzia Fides (Ватикан), что патриарх Бешара Раи отправится в Саудовскую Аравию, получив ранее приглашение от властей этой страны. В Эр-Рияде он встретится с премьер-министром Ливана Саадом аль-Харири, который объявил о решении покинуть свой пост в субботу, 4 ноября, когда находился с визитом в Саудовской Аравии. Патриарх планирует выехать на следующей неделе, скорее всего, в понедельник, 13 ноября. Подтверждение визита произошло после встречи Раи и президента Ливана Мишеля Ауна, состоявшейся в президентском дворце в четверг днем, 9 ноября. В разговоре Аун и предстоятель Маронитской церкви подтвердили свое желание обеспечить национальное единство и не допустить, чтобы Ливан подвергся опасности в контексте изменений в регионе, где друг другу противостоят Саудовская Аравия и Иран. По словам представителей Маронитского патриархата, визит Раи будет посвящен вопросам диалога, отказа от терроризма и экстремизма. Стороны также обсудят положение ливанских рабочих, проживающих в Саудовской Аравии, численность которые составляет около 300 тысяч человек. Глава Маронитской церкви, напоминает издание, также является членом кардинальской коллегии и может стать первым кардиналом, который официально посетит Саудовскую Аравию для встречи с властями страны.

В продолжающейся «шахматной игре» отставка премьера Харири стала неожиданным ходом, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Он до сих пор не вернулся в Бейрут и остается в Саудовской Аравии, где живет его семья. Возникает вопрос, будет ли Ливан в состоянии сохранить внутреннюю стабильность, которая удерживается на протяжении стольких лет, в то время как в Сирии идет война всех против всех. Страна кедров является центром геополитической напряженности на Ближнем Востоке: помимо бесчисленных религиозных группировок, составляющих общество, существуют две ливанские партии с различными внешнеполитическими ориентациями. Коалиция 14 марта выступает против Дамаска и пользуется поддержкой со стороны Соединенных Штатов, Франции и особенно Саудовской Аравии, которые давно финансируют ливанскую армию. Коалиция 8 марта, куда входят христиане-марониты, дружественная «Хезбалле», всегда хранила верность сирийскому правительству и имеет тесные связи с Тегераном. Конкуренция между Саудовской Аравией и Ираном не помешала двум коалициям выработать политическое соглашение в октябре 2016 года, которое привело к избранию маронита Мишеля Ауна президентом республики. Отставка Харири меняет баланс сил. В течение года правительство показывало, что оно способно принимать прагматичные решения. Например, предприняло меры по привлечению инвестиций в геологоразведочную разведку, положительные сигналы также поступают из индустрии туризма. Но как долго будет продолжаться акробатика между христианами, мусульманами-суннитами и шиитскими силами? У президента Ауна сейчас сложная задача — наладить все возможные каналы для диалога. Он встретился с маронитским патриархом Раи, который планирует посетить Эр-Рияд по приглашению саудовцев. Визит предстоятеля Маронитской церкви в колыбель ваххабизма — это не только нечто новое, обещающее открытия в религиозной сфере, но и ценный канал диалога для преодоления нынешнего кризиса в Ливане.

Глава Сиро-яковитской православной церкви патриарх Игнатий Ефрем II призвал Вену взять пример с Будапешта и оказать помощь христианам, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Он считает, что Австрия могла бы сыграть важную роль в сирийском конфликте благодаря своему нейтралитету, выступить в роли посредника, однако «до сих пор мы не замечали, чтобы австрийское правительство очень сильно пыталось бы установить мир и безопасность в регионе». Патриарх похвалил Венгрию, которая в отличие от других западных государств напрямую поддерживает местные Церкви на Ближнем Востоке и, следовательно, непосредственно нуждающихся христиан. По словам Игнатия Ефрема II, он «не против помощи лагерям беженцев в Иордании, Турции или Ливане, но если вы также хотите помочь христианам, единственный способ сделать это — через местные поместные Церкви». Комментируя ситуацию в Сирии, патриарх подчеркнул, что «мы видим наше будущее в единой Сирии с сильным правительством и сильной армией», а христиане в ней «живут по всей стране» и «вместе с мусульманами». Президент Сирии Башар Асад сказал, что он способен «избавить страну от террора», подчеркнул глава Сиро-яковитской православной церкви, «остальной мир должен помочь Асаду освободить страну от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аль-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других фанатичных исламистских группировок», которые воюют в Сирии и Ираке, но и «нападают на Европу и Соединенные Штаты». Добрые слова нашлись у патриарха и в адрес Москвы: «Конечно, мы не наивны и знаем, что у России есть свои интересы, но русские помогают сирийской армии победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Русская православная церковь играет важную роль в помощи сирийскому народу».

Казахстан: между мирным сосуществованием и угрозой терроризма. Radio Vaticana приводит рассказ священника из Милана Эдоардо Канетты, много лет проработавшего в Казахстане. Эта страна «имеет традицию абсолютно мирного религиозного сожительства. Если сегодня делается активный политический выбор контроля над религиями, то это потому, что есть страх перед подстрекателями, часто зарубежными, которые финансируют строительство больших мечетей». Таким образом, чтобы соблюсти внешнее равенство, казахстанское правительство держит под контролем также и все другие религии, поясняет миссионер. В 2011 году в стране был принят закон, согласно которому «нельзя проводить богослужения в местах, не согласованных с государством, например, нельзя организовывать процессии или литургии за пределами территории храма. Кроме того, были установлены телекамеры в различных местах культа, чтобы в случае насилия или покушения можно было идентифицировать возможных виновников». Эта тенденция, по словам миссионера, представляет собой шаг назад: после обретения независимости в 1991 году стало «модным» исповедовать какую-либо веру, и это было ответом на насаждение атеизма коммунистическим режимом. Но религиозная принадлежность в любом случае считалась второстепенной по сравнению с национальным элементом. Показательно, что во время соцопроса 1995 года 70% респондентов заявили, что не верят в Бога, но в то же время 50% назвали себя мусульманами. «В Казахстане атеист русского происхождения чувствует формальную принадлежность к Православной церкви, казах называет себя мусульманином, немец или поляк католиком и так далее», — пояснил дон Канетта. При этом сложном переплетении национальностей и религий «сосуществование было всегда абсолютно мирным. Когда я, генеральный викарий всей центральной Азии на протяжении пяти лет, открывал новый приход, я часто был гостем местного муллы». С другой стороны, казахский ислам происходит от умеренной традиции. Вначале он был отвергнут местными кочевниками, а затем был принят только в XIV веке. На территории распространился ислам, основанный на молитвах на казахском языке, и он включает также не характерное для ислама почитание умерших. Гражданский и уголовный кодекс не соответствуют шариату, например, среди прочего, он предусматривает возможность крещения. «После распада Советского Союза, — рассказывает итальянский священник, — прибыли проповедники из Саудовской Аравии и стали утверждать, что это не настоящий ислам. Поэтому сегодня идут дебаты между теми, кто защищает казахскую традицию, и так называемыми фундаменталистами. Но когда идет речь об исламском фундаментализме, то, разумеется, необходимо полностью отличать его от терроризма: именно он тревожит государство. Ведь в Средней Азии, так же как и в европейских странах, есть боевики-иностранцы».

Католическая пресса широко обсудила столетие Октябрьской революции в России. Католические общины Восточной Европы, безусловно, вспомнят страшные трудности, которые им пришлось перенести, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Но для христиан, которые сегодня страдают во всем мире, это также возможность подумать над тем, какие стратегии выживания лучше всего подходят во времена преследований. С подобными вопросами столкнулись церковные лидеры в Восточной Европе после того, как коммунистическое правление прибыло вместе со штыками победоносной Красной армии после победы над нацистами. В то время как греко-католические общины, сочетающие восточную литургию с лояльностью к Риму, были жестоко подавлены на Украине и в Румынии, католические кардиналы в других местах — Стефан Вышинский в Польше, Йозеф Беран в Чехословакии, Йожеф Миндсенти в Венгрии, Алоизие Степинац в Югославии — пытались сплотить католиков для защиты Церкви, опираясь на понимание местных условий. В то время как Миндсенти и Степинац полностью отвергли коммунистическую программу, Вышинский был готов согласиться с ней, полагая, что коммунисты, как и все остальные, были открыты для убеждения, и эта разумная гибкость, а не непреклонная строгость, имела больше шансов спасти Церковь. Какие уроки можно извлечь из этого сегодня? Церковь всегда должна знать, что может угрожать ей, и ей следует заранее задуматься над ответами. Еще один урок — необходимость ненасилия, лучшим ответом всегда будет громкий, но мирный протест. Еще один вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что Церковь должна всегда быть независимой от государства — не агрессивной или отрицающей, но сохраняющая свою автономию и внутреннюю структуру.

«Софт-христиане» игнорируют трудные уроки русской революции, отмечает National Catholic Register (Айрондэйл, США). В наши дни история не является главным предметом в наших школах, зачастую историческую реальность искажают. По данным опроса молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, 28% никогда не слышали о Ленине, а половина никогда не слышала о Сталине, две трети не знали о существовании «худшего массового убийцы в истории» (65 миллионов смертей) Мао Цзэдуна. Что касается россиян, то они противоречиво относятся к своей революции и всё еще не знают, что делать с забальзамированным телом Ленина. Но перед его Мавзолеем на Красной площади стоит Казанский собор, восстановленный в 1993 году. На фасаде собора написано: «Христос воскрес». Со времен «второго крещения», 1988 года, в России было построено 29 тысяч церквей. За то же время количество семинарий увеличилось с трех до пятидесяти. Это картина, сильно отличающаяся от многих регионов на Западе, где безобидное христианство не смогло противостоять бацилле секуляризма, где церкви закрываются и семинарии сокращаются. Люди, которые пострадали от последствий зла на Востоке, выражаются более грубо и отрезвляюще, чем подсмеивающиеся «софт-христиане» на Западе. Столетие русской революции должно стать временем для рефлексии и решимости.

Московский патриарх Кирилл является одним из немногих, кто углубляется в исторические причины Октябрьской революции спустя 100 лет после того, как она произошла, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Тем временем российское общество предпочитает мыльные оперы исторических реконструкций, полных интриг и любовных приключений царского прошлого. В проповеди после литургии в Успенском соборе в Кремле глава Русской православной церкви заметил, что «наши национальные болезни, приведшие к катастрофе век назад, начались не за год, не за пять, даже не за десять, а как минимум за двести лет до 1917 года, ― когда стали разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты. Люди начали терять внутренний суверенитет, отдавая свои разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая под них свою веру, свое мировоззрение, что и привело к утрате веры, к духовному и интеллектуальному помрачению». По словам Кирилла, даже «сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы Церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом. Нам говорят: запритесь за дверями своих храмов и делайте там что хотите, но вы не имеете права обращаться к людям».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Kath.net (Линц, Австрия) побеседовало с руководителем отдела по сотрудничеству с Россией международного католического фонда «Помощь церкви в беде» Петром Гуменюком. Он назвал 100-летие Октябрьской революции важным днем памяти в России. И очень печальным. Потому что с революцией началось одно из величайших гонений на христиан в наше время, возможно, за всю историю человечества, отметил Гуменюк. Русская церковь страдала неописуемо. Он видит параллели между событиями Октябрьской революции и тем, что в настоящее время происходит на Ближнем Востоке, «Русская церковь пережила то, что сейчас переживают наши братья и сестры в Сирии, Ираке и во всем регионе». В настоящее время фонд «Помощь церкви в беде» сотрудничает с РПЦ, что является одним из конкретных результатов исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в феврале 2016 года на Кубе. Их диалог привел к серии совместных проектов, совместно поддерживаемых Римско-католической церковью в России и Московской патриархией. «Церковь в беде» сопровождает эту деятельность. Гуменюк рассказал, как в Ливане состоялась встреча представителей всех местных конфессий с митрополитом Иларионом, главой Отдела внешних церковных связей Московской патриархии. Обсуждался вопрос создания базы данных для документирования разрушений «духовной инфраструктуры», то есть храмов, монастырей и церковных учреждений в Сирии. Планируется восстановление святых мест, разрушенных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помощь детям и молодежи. Важность документирования преступлений джихадистов нужна для того, подчеркнул представитель фонда, что сохранить память о присутствии христиан на Ближнем Востоке и предотвратить повторение трагедии их истребления.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.