На днях мы стали свидетелями сразу двух побед Кремля над «глубинным государством» в США, которое продолжает во многом управлять этой страной, несмотря на то, что формально у руля этого государства уже более десяти месяцев стоит Дональд Трамп. Первой из этих побед стало то, что Багдад разрешил сирийской армии и союзникам Дамаска вести наступление на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Абу-Камаль с территории Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В результате сирийская армия и поддерживающие ее силы, включая иракские «Силы народной мобилизации», начали движение со стороны иракского приграничного города Аль-Каим и вошли в восточные кварталы сирийского города, после чего боевики в спешке стали покидать город.

Как заявило командование сирийской армии: «Сирийская армия и союзные силы освободили город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где находился последний оплот террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в восточном регионе».

Alyaum.com Абу-Кемаль

Последний крупный бастион ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии пал, а одна из главных интриг российско-американского «противостояния» в Сирии — кто выйдет первым к границе с Ираком вдоль Евфрата — завершилась очередной победой Москвы. Таким образом, американцам «не удалось» помешать созданию шиитского полумесяца Иран — Ирак — Сирия — Ливан, и теперь у них осталась только попытка создания курдской автономии, что, конечно, является вопросом очень дискуссионным с точки зрения национальных интересов России.

Дискуссионным в том плане, что доминирующей точкой зрения в российском экспертном сообществе является негативное отношение к идее создания курдских автономий и затем к созданию курдского государства, хотя, на наш взгляд, такое понимание процессов отдает в значительной степени идеологическими анахронизмами, чем подходом в духе «реал политик», когда вес трех региональных держав (Ирана, Турции и Саудовской Аравии) будет уравновешен четвертым — Курдистаном.

Что хотелось бы отметить, говоря о победе Москвы в Сирии, что эта победа не столько над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) как самостоятельным феноменом современной мировой геополитики, а над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как составной частью прокси-сил американского «глубинного государства», то есть речь идет о победе в отношении значительной части американских элит.

Поэтому не случайно, что военные победы России эта часть американского истеблишмента пытается скрыть от американского же общества путем жесткой и нарушающей все демократические законы цензуры, в данном случае в отношении телеканала «Россия сегодня», вещающего на американскую аудиторию. Поэтому и было американским минюстом в четверг принято решение о том, что «Россия сегодня» должна зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента до понедельника 13 ноября, то есть за оставшийся один рабочий день, пятницу.

Понятно, что дело вовсе не в одном рабочем дне, а в том, что российский телеканал вопреки всем демократическим нормам, вопреки всем «священным» «свободам слова» выдавливают из США. О причинах этого мы уже писали в статье «Вашингтон признал свое поражение в информационной войне против России»: «Пытаясь изгнать RT с американского рынка, администрация США фактически расписывается в том, что а) свобода слова для нее пустой звук, если она не контролирует полностью эту свободу слова; б) что «свобода слова» может быть только американской, а всё остальное — это пропаганда; в) что Америка проигрывает России в правдивости своей информации, и, как мошенник, пытается не играть в шахматы, а бить шахматной доской по голове.

Вашингтон не готов к открытой и честной конкурентной борьбе и подлинной свободе слова. Америка получила почти в полное распоряжение российское информационное пространство на двадцать пять лет — никаких вопросов. А когда мы стали реально, буквально за несколько последних лет нарастив свои информационные мускулы, вторгаться в американское информационное пространство на точно таких же правовых и моральных основаниях, американцы тут же запаниковали. Грош цена такой свободе слова и таким правилам».

Многие воспринимают этот факт (выдавливания RT с территории США) как поражение. На самом деле, речь идет о победе. И не только в моральном смысле — американцы видали мораль «в гробу в белых тапках». Дело в том, что если бы Москва первой начала бы бороться с засильем американских и иных зарубежных СМИ в России, включая поисковики, даже такие «родные» как «Яндекс» и Mail, то ее обвинили бы в повторении советского опыта цензуры и запрета свободы слова, мол, якобы «путинская Россия никуда не ушла от кровавого сталинского Советского Союза». После чего эта информационная кампания стала бы лейтмотивом мировых СМИ на долгие годы.

Сейчас же ситуация принципиально иная. Американцы первые не выдержали испытания настоящей свободой слова и стали бороться со свободой слова репрессиями и запретами, повторяя советский тоталитарный опыт. Все ссылки на то, что, мол, RT — это пропаганда и фейковые новости, а CNN — светоч демократии и свободы слова, не выдерживают и грамма критики после сотен постановочных репортажей CNN, включая репортажи о якобы терактах на территории США с нанятыми актерами.

Emp3d.co CNN

Теперь Россия в ответ может спокойно не только предъявить статус иностранного агента тому же CNN на территории России или другому американскому телеканалу. Теперь мы спокойно можем присвоить этот статус всем американским СМИ, работающим на территории России, а также, например, поисковым системам, в уставном капитале которых доля иностранцев больше, скажем, 10%. В этом случае никто уже не сможет говорить о том, что Кремль взялся за старое, так как Москва только осуществляет ответные действия в ответ на американскую информационную агрессию и цензуру.

И так как американцы за предыдущие годы после развала СССР смогли намного больше вторгнуться в информационное пространство России, чем мы в американское, то наши действия на этой клетке шахматного поля могут иметь точно такой же эффект, какой они имели при высылке 755 американских дипломатов в ответ на высылку 35 наших из США, то есть в пропорции 21 американец за 1 нашего. Это и есть симметричный ответ.

Если в приблизительно такой же пропорции мы сократим присутствие американских (западных) СМИ или американских (западных) денег на российском информационном пространстве в ответ на закрытие RT в США, то это будет очень элегантная победа Москвы, сподвигнувшей элиту «глубинного государства» самостоятельно, с осознанием своего полного морального бессилия что-либо противопоставить московскому взгляду на мир, высвечивающему все лицемерие и двуличность американской государственной машины, одним росчерком пера перечеркнуть все свои же многолетние усилия поставить под полный и тотальный контроль информационное пространство России.