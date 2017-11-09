Сын небогатого учителя латыни, будущий знаменитый английский художник Уильям Хогарт родился 10 ноября 1697 года в Лондоне. Рисование изначально было для Хогарта способом заработать на жизнь, после того как деловые идеи его отца закончились крахом и долговой тюрьмой. С 1713 года Хогарт, не закончив начальную школу, поступил в ученики к граверу по серебру Эллису Гамблу. Выполняя мелкие заказы, Уильям содержал свою мать и двух сестер, к тому же работа гравера позволяла ему продолжать учиться рисованию. В 1720 году Хогарт открыл собственную граверную мастерскую. Удачной находкой, которая позволила ему в дальнейшем стать первым в истории самобытным английским художником, оказалось сочетание изобразительной техники с острой социальной сатирой.

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Хогарт

Уильям Хогарт. Автопортрет. 1745

Первыми самостоятельными работами, которые принесли Хогарту известность, стали злободеневные гравюры — одна, посвященная краху акций Компании Южных морей, и вторая, знаменитая сатира на развлечения современного ему общества. На гравюре «Маскарады и оперы», выполненной в 1724 году, мы видим три здания, в одно из которых, там, где проходит маскарад, черт и шут на веревке тащат толпу горожан-простолюдинов. Во второе здание — оперу — валом валит городская «чистая публика». А возле плотно закрытых дверей третьего с надписью над входом «Академия художеств» рассуждают о чём-то трое благородных джентльменов. Горькая ирония возникает из того, что, пока и одни, и другие рвутся на развлечения разной степени низкопробности, три ученых-филистера в своем небольшом кружке рассуждают, вероятно, об искусстве, перед плотно закрытыми дверями Академии. Врата Академии при этом удивительно напоминают врата храма — с крестом и лучистым сиянием, образуемым арочными камнями. Возможно, здесь, в этом произведении, выразилась проблема, преследовавшая отношение к искусству в эпоху, наследовавшую идеологии пуритан 17 века. Вторая половина этого столетия стала для Англии эпохой революций, выразившейся в кровавом противостоянии протестантской и католической партий, которые представляли чаяния крупных торговцев и противостоящих им дворян. Уже к 1688 году, году т.н. «Славной революции», приведшей на трон протестанта Вильгельма Оранского, английскому высшему обществу стала понятна необходимость примирения. Именно настоящего примирения, способного воплотить в себе идею стремления к благоденствию Англии. То, что не удалось католическому монарху Якову II, сделавшему ставку на подавление англикан-протестантов, следовало выразить в виде синтеза, берущего лучшее от дворянства и лучшее от купечества. А найти такой синтез и воплотить его в достойных образах можно было, лишь преодолевая пуританское неприятие всего аристократического, включая искусство, как «сатанинского».

Уильям Хогарт. Фальстафф осматривает своих рекрутов. 1729

Гравюра «Маскарады и оперы» противопоставляет две части общества, которые буквально развернуты друг к другу спинами, а посредине — храм высокого искусства, освященный символическим Крестом, двери которого закрыты и являются всего лишь фоном для беседы нескольких возвышенных пустословов. Развитие идеи высокого как объединяющего, а пошлого как смертоносного, становится для Хогарта ведущей темой творчества на протяжении всей его жизни.

Уильям Хогарт. Маскарады и оперы или плохой вкус города. Сатира 1723 года о сомнительных вкусах лондонского общества Уильяма Хогарта

Но сначала были сатира и негодование. Вполне в духе пуританских проповедей Хогарт использует свои гравюры, распространявшиеся большими тиражами, как площадки агитации. С них он обращался к своим соотечественникам с призывом уничтожить порок, губящий человека. Разврат и пьянство, жестокость и властолюбие, воплощаясь в его гравюрах в виде конкретных персонажей, бичуются автором последовательно, в серии изображений, которые показывают исходный блеск нравственного падения — и ничтожество, и смерть, к которым оно приводит в финале. При этом морализм Хогарта был бы гораздо слабее, если бы не уравновешивался любовью к согражданам, представляемыми им не только рабами всего низменного, но и, на других картинах, жизнелюбивыми, радующимися, бойкими. В таком подходе он наследовал традиции голландца Ван Дейка, который тоже через бытовые сцены трактовал добродетель обычного человека. И всё же в своих сатирах Хогарт беспощаден, показывая гнусность, измену, продажность, цинизм, раны, язвы и смерть без всяких прикрас. Характерны в этом смысле две знаменитые серии гравюр — «Карьера проститутки» и «Модный брак».

В «Карьере проститутки» рассказывается о судьбе легковерной девушки, которая попалась на убеждения старой сводни и стала содержанкой в высоких кругах общества. После взлета, включавшего все преимущества, которыми могла похвастаться юная востребованная куртизанка, ее ждало неизбежное падение на уровень обычной проститутки, болезнь, нищета, арест и смерть в 23 года. Вместе с ней обречен гибели ее маленький сын.

Грустную историю рассказывает и серия «Модный брак», которая начинается сватовством высокородного дворянина к дочери богатого торговца. Основанный на взаимной купле-продаже, этот брак через обоюдный обман супругов раскрывает их неприглядную сущность: оба они — развратники, причем он — еще и педофил, а она — мотовка, считающая себя отныне принадлежащей к аристократии и пародирующей в своем салоне нравы высоких царственных особ. Венерическая болезнь, дуэль, смерть мужа, самоубийство жены… И над всем этим — сифилитическая язва их осиротевшего ребенка.

Образы детей, бедствующих и гибнущих по вине порочных взрослых, на гравюрах Хогарта разрывают душу и взывают к совести зрителя. Но Хогарт не был бы собой и не стал бы основателем английской национальной школы живописи, если бы не противопоставил своим злым сатирам светлые образы. Особенно — сияющие радостью и надеждой живописные детские портреты (например, портрет детей аптекаря), которые предстают во всей человеческой лучезарности, служа иллюстрацией евангельской притчи о таланте, который можно расточить, как «неверный слуга» и герои сатир Хогарта, или приумножить. Также великолепен портрет великого актера того времени Дэвида Гаррика, показывающий счастливого человека, который всей душой служит искусству.

Обучавшийся у своего знаменитого предшественника, сэра Джеймса Торнхилла, который расписывал собор Святого Павла и получил за это рыцарское достоинство, Хогарт видел в учителе образец творческого пути, к которому стремился сам. И можно сказать, что ему это вполне удалось. Выбравшись из нищеты, которая преследовала его в юности, став популярнейшим художником во всех слоях английского общества, Хогарт добился самого высокого признания, наследовав Торнхиллу в должности главного живописца, будучи назначен самим королем Георгом II в 1757 году.

Уильям Хогарт. Сатана, грех и смерть

Английский художник Хогарт, наряду с двумя великими соотечественниками-романистами, Даниэлем Дефо и Джонатаном Свифтом, может считаться одним из первооткрывателей в английском искусстве Нового времени, — первооткрывателем, который прославлял достоинства и не закрывал глаза на пороки. Хогарту великолепно удалось воспеть английский, как бы сейчас сказали, средний класс — бодрых, склонных к полноте любителей пива, простых народных увеселений, оптимистичных и жизнерадостных обывателей, и, кроме них, благородных и утонченных представителей света. И при этом не забыть тот идеал высокого искусства, который позвал его в дорогу в 1724 году, когда в мир вышла его первая известная гравюра.