Уж сколько раз твердили миру — но воз и ныне там… Такой вывод напрашивается из обнародованной на днях информации о том, что танкеры из США поставляют на терминал сжиженного газа в бельгийском Антверпене топливо, которое закупается в России. То есть несмотря на все европейские мантры последних лет о необходимости сокращения «газовой зависимости» от России, она не только не уменьшается, а наоборот, увеличивается, притом в наиболее чувствительной и дорогой сфере — сфере СПГ-поставок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

То есть вместо того, чтобы покупать российский газ по трубе дешево, Европа покупает его в сжиженном виде, как минимум, на 15—20% дороже. А с учетом информации о стоимости пробной поставки «американского» СПГ в Польшу, которая выше, чем катарские СПГ-поставки, на 40%, не говоря уже о цене трубопроводного газа из России, нет сомнений в том, что это отличный бизнес. Для нас. Но самое главное, что в нём участвуют американцы, которые и ввели антироссийские санкции.

Как показало расследование деятельности офшорных компаний, проведенное по заказу Сороса, Paradise Papers, оказалось, что поступающий в Антверпен сжиженный газ доставляется четырьмя танкерами, которые принадлежат зарегистрированной на Маршалловых островах компании Navigator Holdings. Почти треть (31%) акций Navigator Holdings принадлежат министру торговли США Уилбуру Россу. При этом газ компания закупает у российского «Сибура» в порту Усть-Луга.

То есть Москва и Вашингтон нашли еще один способ мирного и абсолютно легитимного бизнес-отъема средств у их обладателей. Эта история еще раз подтверждает выгодность антироссийских санкций, поскольку иначе тот же газ шел бы в Европу по трубам дешево, а сейчас поступает в СПГ-виде задорого. Европа хорошо платит за американские антироссийские санкции, а Россия и США на этом отлично зарабатывают.

Особенно показательна эта история в контексте восточноевропейских геополитических «монстров» — Польши, Латвии, Литвы, которые очень серьезно подсели на антироссийскую риторику и начали по отмашке из Вашингтона активно строить СПГ-инфраструктуру. В контексте утечки по деятельности офшоров тот газ, который американцы уже поставили пробной партией в Польшу, скорее всего, являлся российским. Представляю, как дружный российско-американский хохот сотрясал банкетный зал после того, как Варшава приняла этот танкер и включила риторику об окончании зависимости от российского трубопроводного газа с третьей сразу на пятую передачу.

Что мы имеем в результате? Во-первых, Россия и США совместно зарабатывают хорошие деньги на Европе, которая, похоже, единственно пострадавшая сторона от антироссийских санкций, которые впору называть не антироссийскими, а антиевропейскими. Во-вторых, газовое сотрудничество России и США в области СПГ-поставок, скорее всего, не ограничивается только европейским рынком, а будет расширяться и на гораздо более прибыльный азиатский.

В-третьих, газовое сотрудничество Москвы и Вашингтона не исключает, а, наоборот, подразумевает как факт и политическое взаимодействие. По крайней мере, мы уже неоднократно ранее анализировали те геополитические факты, которые явно не укладываются в версию о войне России и США. Даже ситуация в Сирии, которая на тактическом уровне как бы показывает, как мы ноздря в ноздрю в жестком противостоянии с американцами идем к неким опорным точкам, закономерно заканчивается нашими победами, на стратегическом говорит о том, что совместными усилиями (с партией Трампа) мы просто пилим тот пирог, который там лежит, одновременно уничтожая ту инфраструктуру, которую десятилетиями создавала мировая партия войны.

В-четвертых, в контексте вышеизложенного, особое умиление вызывают некоторые версии разменов, которые предлагают отечественные эксперты, будут составлять содержание переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите АТЭС, в частности, версия о размене КНДР на Украину. Путин и Трамп — не враги, и им нечего менять друг у друга, так как у них общий враг — это нынешняя версия либерализма, а на самом деле — либерально-цифровой фашизм и окормляющая его мировая партия войны, идеологией которой является уже практически не скрываемый сатанизм.

И на фоне необходимости победы над этим общим врагом всё остальное — это не более чем информационный шум, основная задача которого состоит в том, чтобы отвлекать от того, что реально имеет значение, как, например, поставки российского газа в американских танкерах в Европу, в которых он обретает специфический американский запах. Поэтому они будут говорить не о разменах, а о совместных действиях и о тех ресурсах, которые каждая сторона на каждом конкретном направлении может выделить для решения имеющихся задач, а также о том, как это маскировать для мировых СМИ, находящихся под контролем мировой партии содомитов-сатанистов.

Можно говорить и в-пятых, и в-шестых, и так далее — имеющий уши да услышит. Общая картина очень интересная. В целом же можно сказать, что искусство разведения кроликов — это очень тонкий вид интеллектуального творчества (см. фильм «Револьвер»), с соответствующей метафизической начинкой. Как говорил незабвенный Виктор Степанович, «не нашлось еще тех задвигал, чтобы нас задвинуть». Похоже, «тонкий» юмор Виктора Степановича будет играть своими красками еще очень долго.