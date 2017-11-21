Перспектива достижения соглашения между США и другими сторонами крайне невелика, тогда как военная операция представляется крайне возможной. Даже несмотря на то, что президент Трамп и предложил КНДР «сесть за стол» и «заключить соглашение», уверенности в возможности такого развития событий нет. Более того, достижение соглашение с Пхеньяном едва ли устроит все стороны кризиса на Корейском полуострове, пишет Эндрю Дэвис в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Автор отмечает, в любой ситуации «не делать ничего» — это тоже вариант, и иногда он является наилучшим. Бездействие в северокорейском кризисе предполагало бы необходимость смириться с ракетно-ядерной программой КНДР и сохранением статус-кво в военной и дипломатической позициях США и их союзников. Преимуществом такого варианта развития событий является то, что он не сопряжен с риском катастрофических последствий превентивных действий.

Недостаток такого подхода, очевидно, заключается в том, что появление у Пхеньяна более мощного ракетно-ядерного потенциала будет сопряжено с рисками в будущем. Расчет, таким образом, должен основываться на том, в каком случае — в случае превентивных мер или бездействия — риск будет меньше.

Для ряда стран, находящихся в радиусе действия ракет малой и средней дальности КНДР, настал уже тот момент, когда активные меры могут привести к катастрофическим последствиям. Южная Корея, Китай и Япония теперь должны учитывать в своих расчетах возможность ядерного контрудара. В связи с этим на сегодняшний день вариант бездействия неизбежно является наиболее привлекательным, чем до появления у КНДР ядерного потенциала.

Страны же, чья основная территория находится вне досягаемости северокорейских ракет, но которые попадают под действие разрабатываемых сейчас Пхеньяном ракет средней дальности, испытывают стремление действовать уже сейчас. Так, США нечего волноваться о том, что по Лос-Анджелесу будет нанесен ядерный удар, поэтому их оценки отличаются от оценок Сеула и Токио. Вашингтону еще предстоит перейти через порог риска, который уже перешли находящиеся в непосредственной близости от КНДР государства.

На этом фоне крайне важен вопрос о том, каким образом США будут оценивать свою безопасность и не пойдут ли они на обеспечение собственной за счет безопасности своих союзников в северной Азии. Так, в более глобалистски настроенных США, где крайне большое значение придавали безопасности всех своих союзников, не хотели идти на те шаги, которые могли привести к эскалации. К этой категории принадлежала администрация Барака Обамы. Администрация же Трампа с ее политикой «Америки прежде всего!» выступает за более жесткий подход, при этом активно критикуя курс Обамы. По риторике Трампа видно, что США не примут уязвимость для ядерного оружия Северной Кореи.

Со своей стороны, Пхеньян, ставший свидетелем свержения США других «диктаторов», а также обративший самое пристальное внимание на угрозы Трампа разорвать соглашение с Ираном в отсутствие доказательств нарушений Тегераном взятых на себя обязательств, будет теперь стремиться к получению эффективного инструмента сдерживания попыток США сменить режим в КНДР.

Безусловно, подчеркивает автор, достижение соглашения между Пхеньяном и Вашингтоном о сохранении статус-кво положительно скажется на стабильности на Корейском полуострове. Для достижения прогресса в этом направлении Ким Чен Ын должен поверить в то, что у него достаточно потенциала сдерживания для недопущения попыток США устранить его безнаказанно для континентальной части США. Вашингтону же придется поверить, что Пхеньян не работает на создание ракетных систем большей дальности или готовится нанести удар по союзникам США или их территориям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

При этом лишь одно из этих условий — то, что КНДР не работает над созданием ракетных систем большой дальности, — подлежит объективной проверке. И для этого потребуется, чтобы режим Ким Чен Ына согласился на международные инспекции, поддерживаемые данными разведки для большей достоверности. Даже тогда вполне уместным было бы Пхеньяну вспомнить об обнаружении «оружия массового поражения в Ираке», которое привело к свержению Саддама Хусейна.

Говорить обо всем остальном можно с гораздо меньшей уверенностью. Так, властям КНДР придется доверять надежности американских гарантий, несмотря на собственный опыт и опыт Ирака, Ирана и Ливии. США же, со своей стороны, должны получить уверенность в том, что Пхеньян будет доволен наличием у него возможности взаимного с США уничтожения и что КНДР не будет склонна к применению своего оружия против других целей — вероятней всего, союзников США.

Возможно, Трамп что-то и задумал, когда говорил о сделке, однако уверенности в том, что возможно создать необходимое для сохранения статус-кво доверие, нет. Более того, вполне разумно предположить, что для Японии и Южной Кореи наличие у КНДР оснащенных ядерным оружием ракет малой и средней дальности является неприемлемым.

Поэтому даже если США и смогут заключить соглашение с КНДР, которое не даст Пхеньяну создать межконтинентальную баллистическую ракету, от этого остальным странам Азии будет немногим легче. Более того, если оставить Токио и Сеул уязвимыми для ударов в обмен на защиту городов США, это, скорее всего, в еще большей степени ослабит систему альянсов США. Такой исход не пойдет на пользу никому, хотя он и предпочтительней войны, в ходе которой может произойти катастрофическая эскалация.