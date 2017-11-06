Поздней ночью на 6 ноября стало известно о том, что суд Бельгии освободил экс-президента Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и его бывших советников на определенных условиях. Об этом в своем микроблоге сообщил зампредседателя Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро. Представитель одной из наиболее крупных националистических общественных организаций региона отметил в Twitter, что бывший каталонский лидер и его соратники, бежавшие в Бельгию, останутся там на свободе. При этом они не покинут пределы страны до тех пор, пока не будет решен вопрос об их выдаче Мадриду.

premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 ноября, бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и четыре политика, прибывшие в Бельгию вместе с ним, добровольно пришли в полицейский участок в Брюсселе. Каталонцев сопровождали адвокаты. Явившихся в полицию арестовали на сутки в соответствии с законами страны, после чего, как стало известно сегодня ночью, отпустили. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Испанию.

Premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

Честно говоря, не понятно, что искал Пучдемон в Бельгии. Свободы? — Он не в том положении, политика обязывает. Защиты? — Но это поражение. Продолжения политической деятельности в изгнании? — В данных условиях это означало политическую смерть. То есть бегство оказалось именно бегством — от обязательств, от политики, от выбора народа, от своего политического статуса.

Пучдемон — человек, который мог внести свое имя золотыми буквами в историю независимой Каталонии. Для этого не надо было прибегать к оружию — достаточно было быстро и четко принимать решения и брать власть в свои руки в объявленные сроки. Выигрыш во времени привел бы власти Испании к необходимости решить вопрос легитимности власти в Каталонии с помощью оружия, и тогда вся «прогрессивная мировая общественность» была бы вынуждена встать на защиту испанского Косово, иначе двойные стандарты Европы и США стали бы очевидны.

Как говорил великий теоретик революции Владимир Ленин, рано или поздно при революционных событиях всегда наступает ситуация, когда «вчера рано, а завтра — поздно». Именно в эти дни, которых у него был не один, а несколько, Пучдемон и проявил свою политическую непоследовательность и стратегическую слабость. Он попытался усидеть на двух стульях, а испанское правительство почувствовав, что стулья у него не твердые, а достаточно жидкие, — только усилило напор и стратегически переиграло руководство каталонской автономии.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Сегодня Пучдемон в Бельгии. Типа, не бежал позорно, а поехал решать вопросы. Ситуацию не решает и то, что правительство Бельгии его выпустило на поруки — не он сегодня контролирует свою судьбу, а внешние игроки. И для политика — это поражение. Он проиграл не только себя, но и судьбу Каталонии. Как бы не сложился результат досрочных парламентских выборов, стратегически инициатива для каталонцев упущена, а воля к получению национального суверенитета существенно надломлена предательством лидеров. Пучдемон упустил свой момент славы и несет на себе один позор.