Новостные сводки с Украины всё больше напоминают боевые. Не проходит и дня, чтобы кого-либо ни взорвали или ни убили. Так, в начале недели, 30 октября под Киевом в автомобиле была расстреляна жена командира чеченских боевиков, воюющих на стороне хунты, Амина Окуева, ее муж Адам Осмаев получил ранения. Несколькими днями ранее в Киеве было совершено покушение на депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука. В результате взрыва погибли охранник нардепа и случайный прохожий, сам Мосийчук получил ранения, но без угрозы для жизни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

2 ноября убили главу фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете Северодонецка Луганской области Сергея Самарского. В этот же день в Киеве была заминирована свадьба. Вечером 3 ноября в днепровском районе Киева задержали мужчину с гранатой, а поздним вечером этого же дня неустановленные лица устроили взрыв в центре Киева.

И это только небольшая толика новостей криминального характера, привлекших всеобщее внимание, а сколько остается подспудными и не известными широкой публике? Десятки, если не сотни — драки с участием как действующих бойцов ВСУ и тербатов, так и уже отслуживших, угрозы применения ими оружия или самоподрывы и так далее. Я уже не говорю про войну элит с использованием силовых структур друг против друга (арест сына главы украинского МВД Авакова) и про стояние нового Майдана под стенами Рады — ни одно уважающее себя правительство этого просто не потерпит.

Такое возможно только в том случае, если власть в стране не принадлежит местным политическим элитам, а сами они являются исключительно чьими-то политическими марионетками. Происходящее говорит о переходе количества в качество. Властный, организационный, политический бардак на всех уровнях начинает приводить к синхронии — когда несколько слабых взаимодействий, наложившись друг на друга, могут произвести невозможный в стабильных политических условиях политический взрыв. Украина действительно находится в состоянии гражданской войны, и эпицентр этого противостояния всё больше смещается от линии фронта с Донецкой и Луганской республиками в само сердце хунты — в Киев и другие крупные города, где линия фронта уже, похоже, начинает проходить сквозь каждую улицу и дом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

О том, что ситуация для украинской хунты будет ухудшаться и далее, говорит и целый ряд внешнеполитических заявлений и событий последних дней. Во-первых, Украина проваливает европейское направление своей внешней политики. И дело тут не столько в непрофессионализме ведомства Петра Климкина, хотя и в нём тоже, а в Раде и той внутренней политической повестке дня — необандеровской, которую продавливает захватившая власть кучка недобитых неофашистов.

После скандала с законом об образовании, вызвавшем резкое неприятие стран Восточной Европы, больше всего Румынии (президент которой отменил визит в Киев) и Венгрии, которая фактически уже контролирует Закарпатье, где проживают венгры и русины, хотя официально оно еще в составе окраины, в ответ на отказ Киева изменять закон об образовании Будапешт заблокировал не только декабрьской саммит Украина — НАТО, но и вообще поставил вопрос о необходимости отказаться от Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Дальше — больше: украинские дипломаты инициировали еще один крупный дипломатический скандал, на этот раз в Сербии, обвинив правительство этой страны в чересчур тесных отношениях с Россией, на что получили ответ о недопустимости подобного рода высказываний, который были расценены как вмешательство во внутренние дела Сербии. В результате МИД Украины посчитал за лучшее отозвать посла Украины в Сербии Александра Александровича в Киев для консультаций.

Во-вторых, появляется всё больше свидетельств того, что Москва и Вашингтон могут заключить сделку по Украине без представителей самого Киева. Приведу только три факта последних дней. Сначала, 3 ноября, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер охарактеризовал как «интересное» предложение России по размещению миротворческой миссии в Донбассе и заявил, что Киеву предложено не выдвигать альтернативный вариант: «Это интересная инициатива от России. Мы обсуждали это с Украиной, Францией, Германией и Россией. Интересно, может ли эта инициатива дальше развиться». Понятно, что американцы будут искать любую лазейку, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, но стратегически принятие инициативы России уже бьет по имиджу Киева и подчеркивает его вторичность — «не надо лезть вперед ногами за стол, когда за ним сидят взрослые дяди и разговаривают».

Затем, 4 ноября, из заявления Волкера стало известно о том, что Вашингтон не собирается увязывать ситуацию с Крымом и урегулирование конфликта в Донбассе: «если есть шанс добиться прогресса в Донбассе, то нужно этот прогресс обеспечить, а не колебаться из-за Крыма». При этом спецпредставитель США подчеркнул, что Запад готов к соразмерному смягчению санкций при имплементации минских соглашений. И тут мы видим серьезное изменение в позиции США относительно урегулирования конфликта на Украине. Главное, что это — факты, которые говорят гораздо больше, чем любые попытки их интерпретации Киевом.

Кроме того, параллельным и полным ходом идет строительство «Турецкого потока» — Газпром закончил строительство морских участков двух ниток газопровода «Турецкий поток» на территории России и продолжил строительство первой нитки по Турции, сообщили в South Stream Transport B. V. (SST, «дочка» Газпрома, реализующая проект газопровода):

«4 ноября 2017 года первая нитка морского газопровода «Турецкий поток» вошла в исключительную экономическую зону Турции. Судно Pioneering Spirit отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами».

То есть Россия обходит Украину с юга, и с декабря 2019 года — даты ввода «Турецкого потока» в силу, значимость Украины как транзитной территории для экспорта российского газа существенно снизится. Этот процесс обхода Украины продолжится и с севера с помощью «Северного потока-2», так как Германия не может допустить ни вмешательства Еврокомиссии в ее внутренние дела, ни превращения Турции в главный газовый хаб Евразии, так как тогда «Северный поток-2» превратится в «Турецкий поток-2, 3, 4».

И вот на этом фоне, особенно борьбы брюссельских бюрократов Евросоюза, ориентирующихся на Клинтон и «глубинное государство» в США, воюющих с Трампом и пытающихся заблокировать «Северный поток-2», означающий полную победу России не только на Украине, но и во всей Восточной Европе (о чем мы писали еще ровно 8 лет назад — в статье «Стальные скрепы Евразии» от 4 ноября 2009 года), появляется «вишенка на торте» от Госдепа США. Как следует из разъяснений Госдепа о применении новых ограничительных мер, которые могут быть введены против всех причастных к проектам российских газопроводов, они не распространятся на «Северный поток-2».

Согласно документу, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства США, санкции за возведение российских экспортных газопроводов будут применяться к проектам, начатым 2 августа 2017 года или позже. Началом проекта будет считаться заключение контрактов. Так как контракты по финансированию «Северного потока-2» были заключены ранее, а именно 24 апреля 2017 года Газпром и европейские энергетические компании Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2», то теперь даже США не смогут ставить палки в колеса этому крупному трансъевропейскому энергетическому проекту.

Но это автоматически означает уход транзита российского газа с Украины. После чего Москве можно спокойно закрывать границу с окраиной, вводить визы и осуществлять иные экономические и политические меры принуждения Украины к порядку. Естественно, это означает экономическую смерть необандеровской хунты. Но скорее всего, процессы распада и разложения украинского государства набрали такой ход, что и подтверждает непрекращающееся и даже нарастающее насилие на Украине, что прекращение существования этого антирусского проекта состоится гораздо раньше, чем заработают «Турецкий поток» и «Северный поток-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В этих условиях белорусскому руководству было бы очень целесообразно начать выстраивать отношения с руководством Донецкой и Луганской народных республик, так как полет на украинском направлении внешней политики республики только на одном крыле, с руководством необандеровской хунты, очень серьезно дискредитирует официальный Минск как союзника в глазах не только простых россиян, но и политического класса России. В то время как миллионы жителей ЛНР и ДНР страдают от действий украинской хунты, когда дети умирают от мин и снарядов, официальный Минск ведет с киевской хунтой весьма прибыльный бизнес. Но это бизнес на крови той части граждан бывшей Украины, которые сделали свой выбор в пользу Русского мира и сейчас каждый день, несмотря ни на что, защищают его с оружием в руках.