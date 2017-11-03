Формально задержание Александра Авакова — сына министра внутренних дел, одного из лидеров партии «Народный фронт», Арсения Авакова, за преступления былых лет, закончилось громким пшиком — в зале суда он был освобожден под подписку о невыезде.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Цита из видео Задержание сына Авакова (youtube.com) Задержание сына Авакова

Напомню, что 31 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски по месту проживания вероятных фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии Украины. После обысков НАБУ задержало сына Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн гривен в 2015 году.

В МВД заявили, что действия НАБУ являются частью информационной кампании, направленной против руководства министерства. Фракция «Народный фронт» назвала действия НАБУ «политическим шоу». По словам нардепа от «Народного фронта» Николая Княжицкого, Порошенко «хочет воспользоваться ситуацией и получить монополию на власть».

Тем не менее несмотря на весь сопутствующий медийный шум уже 1 ноября сын Авакова был освобожден в зале суда. Угрозой применения силы Аваков смог надавить на судебную систему, как и ранее на Порошенко, сняв утром 1 ноября после разговора с Порошенко охранявшую Раду от «Михомайдана» полицию, заявив, что полиция с народом воевать не будет.

Ситуация временно стабилизировалась, но именно временно, и прежней уже никогда не будет. Понятно, что задержание сына Авакова было только поводом к обострению отношений внутри правящей на Украине хунты. Если бы Аваков это «проглотил», то этим бы растерял весь свой политический и силовой вес. Однако Аваков смог отыграть ситуацию назад и теперь, после такого публичного унижения, несомненно, подготовит свой ответ.

Таким образом, инициатива подконтрольного американцам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), первый заместитель председателя в котором — близкий человек Саакашвили — Гизо Углава, проиграв на тактическом уровне — не посадив сына Авакова в тюрьму (что, в принципе, скорее всего, и не было главной целью), выиграла на стратегическом — посеяла недоверие между двумя главными бенефициарами нынешнего политического устройства Украины — Блоком Петра Порошенко и Национальным фронтом Яценюка.

Попытка списать произошедшее на личную инициативу Саакашвили-Углавы, которые таким образом пытались поссорить между собой те партии, союз которых пока удерживает Раду от перевыборов — не имеет под собой обоснования, поскольку украинские грузины являются исключительно приводным ремнем стоящих за ними американцев, и если бы не последние, то о них бы давно на Украине забыли. Однако они четко выполняют команды американцев, поэтому на данном этапе политической борьбы на Украине для них незаменимы. Когда же за них возьмутся украинские силовики — это будет означать только то, что американцы дали соответствующее добро.

Таким образом, за попыткой вбить клин между БПП и НФ, и только затем лично между Порошенко и Аваковым, стоит Вашингтон. Возникает, соответственно, главный вопрос — зачем это понадобилось американцам, особенно в той ситуации, когда легитимность власти на Украине и так дышит на ладан, и от очередного переворота страну отделяет буквально несколько неудачных шагов?

Большинство экспертов на этом месте начинают выстраивать сложные сценарии в пользу той или иной фигуры или того или иного сценария. На мой взгляд, происходящее, независимо от выбора фигуры и сценария, говорит о том, что стратегически на Украине американцы уперлись в ситуацию цугцванга, когда от перемены слагаемых (ставки на ту или иную политическую фигуру), а также от их последовательности (сценариев), ничего не меняется и ситуация продолжает неумолимо катиться к кризису, после которого ни о каком влиянии США на Украине говорить будет невозможно.

Единственное, что может спасти американцев и заморозить процесс распада украинской государственности — это скорейшая реализация «Минска-2», ввод миротворцев по российскому сценарию и попытка скрепить Украину в текущих, хоть уже во многом и полумифических границах. Только это позволит переложить частичное восстановление экономики Украины на Россию. Любое продолжение текущей ситуации будет и далее сокращать ресурсную базу украинской хунты, когда любой конфликт между первыми лицами, приводящий к сносу нынешней политической конструкции Украины, становится только вопросом времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Поэтому удар по сыну Авакова наносит удар не только по главе МВД Украины, но и Порошенко, который не может контролировать деятельность НАБУ, и по связке БПП-НФ в Раде, боевикам, которым в очередной раз дали понять, что неприкасаемых нет, и дело только в их политической смелости. Да, пока американцы связывают всем руки одним условием — неприменения силы. Но ведь ружье-то они дали повесить. Соответственно, ставки всех ведущих политических игроков Украины резко потеряли в цене, и теперь ими легче манипулировать и играть — животные инстинкты и страхи закреплены на нужном уровне.

Соответственно, если это так, то главная задача Москвы состоит в том, чтобы максимально тормозить процесс «Минск-2». Чем больше на Украине будет продолжаться ситуация псевдостабильности, тем больше украинские элиты будут разочаровываться в США, а неонацисты требовать крови и власти. Это даст необходимое время, которое позволит паукам в банке полностью выйти из-под контроля американцев, что неминуемо взорвет ситуацию на территории, подконтрольной хунте. После чего вереница региональных лидеров окраины обратит свой взор на восток и поедет по привычному тракту в Москву.