Объявленная в Новгородской области «культурная реформа» — создание Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) путём объединения четырёх учреждений культуры — вызвала открытый протест у одного из «оптимизируемых учреждений». Против объединения выступил коллектив Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского — единственного академического театра в Новгородской области, ведущего свою историю с 1853 года.

Советский плакат «Иди, товарищ, к нам в колхоз!»

Что задумано

О реформе общественности стало известно в начале октября. Пресс-центр правительства Новгородской области сообщил, что в регионе появится новая автономная организация, которая объединит Новгородскую областную филармонию им. А. С. Аренского, Новгородский областной киносервис, областной Дом народного творчества и Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского. Учредитель агентства — департамент культуры и туризма Новгородской области.

Реорганизация должна быть завершена уже в 2017 году. Кроме того, что реформа проводится «для оптимизации сети государственных областных учреждений культуры и искусства» и «позволит сэкономить бюджетные средства» (конкретные суммы экономии не назывались), а также даст возможность «сформировать единое культурное пространство Новгородской области» — известно мало. СМИ выяснили, что агентство будет создано на базе Новгородской областной филармонии — именно к этому учреждению, уже имеющего статус автономного, присоединят остальные. Возглавит новый холдинг нынешний директор филармонии Александр Вахрушев.

Остальным директорам обещают сохранить их статус, но кроме этого — информации мало, а запоздалые комментарии идеологов реформы порождают новые и новые вопросы.

Teatrvn.ru Новгородский театр драмы имени Ф. М. Достоевского

Ставки и люди

Исполняющий обязанности руководителя департамента культуры и туризма Новгородской области Борис Зорин, комментируя реформу, заявил, что процесс реорганизации в Новгородском академическом театре драмы им. Ф. М. Достоевского не повлияет на творческий процесс, работу со зрителями и качество постановок.

«Учреждения сохранят свой профиль деятельности, основную базу и будут работать в прежнем режиме. На данный момент подготовлено новое штатное расписание, в котором предусмотрены нормы рабочей загрузки и количество персонала работников, в том числе театра драмы. Планируется изменение должностных обязанностей 45 штатных единиц театра. Но это не количество людей, а именно штатных единиц, причем некоторые из них являются вакантными, используются для внешнего совмещения. Сокращение коснется 14 человек, чьи должности будут иметь дублирующие функции», — заявил Борис Зорин.

Он отметил, что в театрально-концертном агентстве будет один административно-управленческий персонал, одна бухгалтерия и один гараж.

«Наш творческий сезон продолжается, все концертные и творческие мероприятия — это гастроли театра по области, постановка новых спектаклей, работа артистической труппы — будут реализованы в полном объёме», — подчеркнул Зорин.

Будут ли сокращения в областной филармонии, в киносервисе и Доме народного творчества — не сообщается. Неизвестно пока и то, насколько серьёзно оптимизируют их кадровый состав.

Teatrvn.ru Актеры Новгородского театра драмы имени Ф. М. Достоевского

«Театральная дискриминация»

Новгородский академический театр драмы молчать не стал. Для него этот сезон уже 164-й. Реформа застала труппу в самом его разгаре. Коллектив попытался обратиться к руководству региона, написав обращение через интернет-портал для связи с властью «Вечевой колокол» к губернатору Новгородской области Андрею Никитину, но оно было отклонено. Сегодня, 31 октября, на одном из интернет-сервисов коллектив начал сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Сложившуюся ситуацию в Новгородской области называют «театральной дискриминацией».

«Новгородский академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского имеет древнейшую, многовековую историю. На всю Русь гремело творчество новгородских народных лицедеев — скоморохов, получившее широкий размах в XVI веке. С 1825 года открылся первоначальный стационарный театр. С 1853 года театр в Новгороде стал постоянным. Он пережил революцию. Великая Отечественная война, начало которой труппа театра встретила на гастролях в Старой Руссе, и фашистская оккупация не прервали творческой деятельности. Он пережил сложный для всей страны период развала Советского Союза. Но смены власти в регионе и повального веяния реорганизовывать, преобразовывать и присваивать новые модные названия, чтобы было «не по-сельски», он пережить не смог», — говорится в обращении.

В театре недоумевают, почему именно филармония становится «головной» организаций. И в целом: кому и для чего это действительно нужно?

Занавес?

В департаменте культуры и туризма объясняют: объединение учреждений культуры в Новгородское областное театрально-концертное агентство «будет способствовать улучшению качества работы в сфере культуры и театрального обслуживания населения».

«Появится единый календарь культурных событий, планируется увеличить количество точек доступа продаж билетов на проводимые мероприятия, в том числе на электронных ресурсах в сети интернет, расширить рекламную кампанию. Появятся новые формы творческого предложения для новгородцев, объединённые концертные программы, в том числе на открытых сценических площадках. Все это позволит повысить эффективность взаимодействия учреждений, при этом основные формы работы будут сохранены», — цитирует департамент пресс-центр правительства Новгородской области.

Власти уверяют: творческие коллективы учреждений на себе реформу не заметят. Мол, все будут работать в тех же зданиях, под теми же вывесками, только директоры коллективов не будут озадачены решением бюрократических, «бумажных» проблем, что позволит им полностью сосредоточиться на творчестве.

Teatrvn.ru Сцена из спектакля «Любовь под запретом» по пьесе Жана Сармана «Ма Мурэ», режиссер-постановщик Сергей Гришанин

Но у коллектива театра драмы всё ещё множество вопросов.

«Новогодние каникулы — время, когда культура работает и зарабатывает. Как будут в новогодние праздники проходить представления, если 29 декабря в штате не останется ни одной уборщицы, ни одного вахтёра? Придут из филармонии? В театре ликвидируется гараж, однако транспорт нужен именно нам, а не филармонии или киноцентру. Исполняя государственное задание, артисты театра имени Достоевского проводят выездные спектакли в районах, несут культуру в массы. Как теперь будут добираться артисты до районных центров, на перекладных, как в послевоенные годы, на телеге? Театр — это производство. Чтобы создать спектакль и показать его людям, каждый выполнял свой блок функций, и если из этой цепочки убрать хоть одно звено, всё начинает рушиться как карточный домик», — говорят авторы обращения к президенту.

Они также сообщают, что руководство театра, финансовая и кадровая службы готовят своё предложение по оптимизации деятельности. Но есть ли в этом смысл?

В понедельник, 30 октября, животрепещущую тему обсуждали в ток-шоу на Новгородском областном телевидении. Программа вышла с провокационным хэштегом — «#культурный колхоз». Гости эфира пытались убедить телезрителей, что от нового холдинга все только выиграют. Жаль, что объяснить все плюсы от реформы непосредственным её участникам — людям, работающим в коллективах учреждений — до сих пор пока никто из власти не удосужился.

«Не мне же встречаться с коллективами», — заметил в эфире пока ещё директор Новгородской областной филармонии Александр Вахрушев.

А у департамента культуры — учредителя нового холдинга — сейчас и руководитель с приставкой «и.о.», сам департамент, вероятно, озабочен другой реформой: с января 2018 года в новгородском правительстве появятся министерства. Очевидно, будет и министр культуры. А Новгородский областной академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского станет отделом НОТКА — как раз к своему 165-летию.