Не прошло и недели, как тенденция, которую обозначило собой заявление известной «светской львицы» Ксении Собчак баллотироваться в президенты России, получила новое и вполне ожидаемое продолжение. Как мы и писали в прошлом материале на эту тему «Зачем выборы президента превращать в «Дом-3»?», первый акт «Мерлезонского балета» неизбежно тянет за собой и второй. Так и произошло.

Филипп Малявин. Баба на качелях. 1927

30 октября о своих президентских амбициях заявила радио‑ и телеведущая Екатерина Гордон. Соответствующее видеообращение она выложила на своей странице в Twitter: «Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации», заметив при этом, что, вероятно, будет «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией» главы России.

Основой программы Гордон, по ее словам, станет защита прав женщин и детей: «Я мать двоих детей, я журналист с десятилетним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране», — отметила она, добавив, что знает на практике, как работает судебная система и «как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности».

В части Гордон можно отметить, что она выступила гораздо более взвешенно и сбалансированно, чем Собчак (которая занялась рассуждением о тех вопросах, в которых явно не разбирается), подчеркнув, вольно или невольно, весьма ограниченный круг вопросов, которые она собирается поднимать в ходе своей избирательной кампании — проблемы женщин и детей, что вполне закономерно для состоявшейся женщины. Отсутствие либерального бреда в первых заявлениях подало ее по сравнению с Собчак, которая начала нести откровенный бред по поводу Крыма и ряду других вопросов, в весьма выгодном свете.

Филипп Малявин. Секрет

А уже 31 октября о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года заявили сразу две представительницы слабого пола. Сначала об этом заявила глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

«Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», — сказала она.

По словам Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику. Напомню, что Партия «Женский диалог» является партнерской организацией партии «Единая Россия», в частности, участвовала в мероприятиях, организованных высшим советом партии под председательством Бориса Грызлова.

А потом и известная своими формами телеведущая Анфиса Чехова. В своем инстаграме она опубликовала обращение на свое имя с предложением стать кандидатом в президенты России и назвала условие своего участия в выборах: «20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел». Она также отметила, что разделяет желание «защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров», однако подчеркнула, что ее саму не тянуло в политику, так как «без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде» (орфография и пунктуация оригинала во всех цитатах сохранены — прим. ИА REGNUM ).На момент публикации новости сообщение Чеховой отметили как понравившееся более 26 тысяч человек (к 17.00 мск ее поддержало уже более 31 тысячи человек).

Таким образом, предвыборная кампания началась весело, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Женщины начали бойко и резво, кто во что горазд, чем ответят мужчины?

Действительно, если эти дамы дойдут до выборов и начнут выяснять между собой свои отношения в прямом эфире, попутно говоря о своем понимании внутренней и внешней политики России, экономических, инновационных, региональных проблемах, проблемах промышленности и сельского хозяйства и так далее, то Жириновский будет отдыхать, а теледебаты претендентов на пост главы государства легко переплюнут все вечерние шоу, даже уровня Малахова-Соловьева. Однозначно это будет покруче «Фауста» Гёте.

Филипп Малявин. Смех. 1899

Если действовать в парадигме «хлеба и зрелищ», то, несомненно, такой подход к выборам оправдан — чем больше шума, грязи и женского белья будет на экранах, тем больше внимания привлекут эти предвыборные «шоу с танцами». Известно, что карнавал как феномен западной культуры был хорошо исследован в работах отечественного исследователя этого явления Михаила Бахтина. Одновременно Бахтин разработал основания такого понятия, как «смеховая культура». И положения его теории (в том плане, как смеховая культура и карнавал разрушают государство) сейчас очень легко применимы к началу избирательной президентской кампании в России. Другой вопрос — стоит ли превращать такое событие, как выборы президента, в карнавал?

На мой взгляд, неправы те эксперты, которые трактуют происходящее как путинский план проведения выборов. Для этого есть несколько причин. Во-первых, как-то нелепо смотрится такое начало по сравнению с XIX съездом Компартии Китая, страны, у которой стоят схожие с нами проблемы развития. Во-вторых, такое начало предусматривает слишком простой сюжет — довести народ до состояния белого каления, чтобы все плевались, а потом спокойно «спуститься с горы и навести порядок», нет интриги.

Поэтому, скорее всего, происходящее «шоу» — это пока только игра башен Кремля. Одна, либеральная башня, естественно, в своих интересах, предложила Собчак для раскрутки темы выборов в общественном сознании. Путин, улыбаясь, дал добро. На что другая башня, проиграв первый ход, ответила тем же — раз, два, три, доведя президентскую инициацию Собчак и Ко до абсурда. Притом специально отмечу — дебаты еще не начались, а народ уже в шоке — девочки на разогреве публики, всякие там «Поющие трусы», хороши только на концертах, а в жизни надо, чтобы и коня на скаку остановила, и в горящую избу вошла. А что будет, когда эти женщины начнут говорить не по писанному на теледебатах, если, конечно, их допустят?

Цитата из к/ф «Карнавал». Реж. Эльдар Рязанов. 1957. СССР «Смеховая культура» с копирайтом Эльдара Рязанова

Хлестко по поводу происходящей карнавализации выборов высказался Виктор Ерофеев: «Непримиримая оппозиция, стремящаяся своих врагов выставить смешными и голыми, а в будущем провести новый Нюрнбергский процесс или отправить главаря воров и жуликов в Гаагу, отравилась новостью о кандидатке и будет ее систематически добивать с упорством маньяков. Зрелые мастера культуры тоже против. Я помню одного из них, замечательного человека, который на мое предложение назначить нашу актрису жизни на роль русской красавицы в спектакле его театра воскликнул: «Вы бы мне еще макаку предложили!»

Теперь макака станет ньюсмейкером имперского размаха в течение будущих месяцев и выработает, отточит свое собственное презрение к бессильной интеллигентской элите. Мой водитель, тамбовский парень Миша, спросил: «Вы слышали новость? — Ну? — Это не цирк. Это хуже цирка!». Миша — народ. Простой народ, способный на выживание даже в наших тюрьмах и лагерях. Ему макака не указ».

На мой взгляд, происходящая карнавализация не приведет к решению главной проблемы предстоящих выборов президента — повышению явки. Телевизионный карнавал девиц, спущенных с поводка Собчак и Ко — приведет только к ее понижению, потому что происходящее народом воспринимается как балаган. Соответственно, у происходящего может быть только одна логика. Таким образом у народа спрашивается — «Вы такого хотите?». Естественно, народ ответит — «Избавьте». Но вот тогда и должна будет наступить вторая стадия выборов, настоящих выборов — предъявление обществу либо серьезной и содержательной программы, нацеленной на стратегическое решение тех действительно серьезных проблем, которые стоят перед страной, либо серьезного врага, ради вынесения вотума недоверия которому народ встанет с диванов и пойдет на выборы.

Филипп Малявин. Смеющаяся баба. 1900-е

Если нет содержания или врага — будет маскарад с девицами, призванный скрыть отсутствие оных. И этим явку не повысишь. Повысить явку сможет только серьезная и вдумчивая избирательная программа, содержание которой покажет обществу, ради чего стоит терпеть, жить и работать. Что будет в 2020 году, что в 2025, а что в 2040 и 2050. Общество устало от маскарада и телевизионного шоу-беспредела, оно изнывает без содержания и идей. Только новые мощные и прорывные идеи позволят задействовать тот социальный лифт, который сегодня почти перестал работать. Период заморозки заканчивается. Надо идти дальше.

В российском обществе сегодня — огромный потенциал для развития, и выборы президента должны послужить не только переизбранию Владимира Путина, но и созданию того «Отряда космонавтов», которые будут на всех уровнях и направлениях, в том числе и во внешней политике, продолжать продвигать и отстаивать идеи сильной и процветающей России.

Если же говорить о нарисовавшихся девицах, то, думаю, этот некрасивый фальстарт весьма скоро прикроют и вернут ситуацию в надлежащее русло, как то и подобает кампании по выборам президента России.