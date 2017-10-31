



Иван Шилов ИА REGNUM

Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье) о вопросе, который ныне интересует всех — решит ли президент ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский отправить в отставку премьер-министра Беату Шидло, чтобы самому возглавить правительство? Как заявил изданию политолог Ярослав Флис, когда Шидло была кандидатом в премьеры, PiS выиграл выборы, а когда был Качиньский — партия проиграла. Флис считает, что глава «Права и Справедливости» осознает «свои собственные ограничения и ключевую проблему»: если он окажется председателем правительства, то ему придется быть лицом предвыборной кампании в сейм Польши в 2019 году. Качиньский дважды был кандидатом в премьеры от своей партии и дважды это закончилось провалом. Как отмечает политолог, он «не убежден, что — с точки зрения партии — разумно попробовать это в третий раз».

Dziennikbaltycki.pl Беата и Ярослав

Бывший президент Польши Александр Квасьневский дал интервью порталу Dziennik Wschodni (Люблин). Говоря о поддержке почти в 50%, которую PiS дают иные социологические опросы, Квасьневский призвал не преувеличивать значение этих показателей. По его словам, опросы имеют важность только перед самими выборами. Экс-президент считает, что после двухлетнего правления «Право и Справедливость» консолидировала свой электорат и имеет постоянную поддержку в 30%. Поэтому вопрос в другом. Что происходит с другими 60%? Насколько они консолидированы? Оппозиции нужно иметь продуманную и привлекательную программу, а не только вести свою политику по принципу отрицания PiS. Это первое. Второе. Оппозиции важно уметь объединяться, потому что пять, шесть или семь разрозненных групп не будут угрожать власти «Права и Справедливости». Нужно выигрывать, но можно представить и другой сценарий — PiS побеждает на выборах, однако у нее нет возможности создать большинство в парламенте. Рассуждая о консолидации оппозиции, Квасьневский призывает обратить внимание на «Союз левых демократических сил» (SLD) и Польскую крестьянскую партию (PSL), от которых зависит «будущее польской демократии». Для польской демократии чрезвычайно важно, чтобы они были в сейме. Прежде всего, это дало бы истинную картину польского общества, а во-вторых, устранило бы «случайное большинство», которое «Право и Справедливость» получило в 2015 году. Экс-президента беспокоит тот факт, что парламент перестает быть местом диалога и сотрудничества — это фатальные изменения, которые начинают ретранслироваться на средства массовой информации или академические круги. Перемены заставляют вставать на ту или иную сторону, в итоге, подчеркивает Квасьневский, «мы живем в Польше всё более и более разделенной, я скорблю, потому что такая Польша племен — очень плохая перспектива».

Церковь открыта для беженцев, сообщает Gazeta Pomorska (Быдгощ). В Куявско-Поморской высшей школе прошла конференция «Один мир — многие культуры». Архиепископа Гнезненской митрополии Хенрика Мушиньского спросили, почему польские католики не присоединяются к помощи беженцам? По словам монсеньора, со стороны иерархов выдвигаются многие инициативы, например «семья — семье». Но, как подчеркивает генеральный секретарь Конференции католического епископата Польши Артур Мижиньский, «мы делаем то, что возможно, Церковь всегда готова помочь. Ситуация сложная и требует действий со стороны государства». Вице-премьер Ярослав Говин признал, что переговоры об открытии гуманитарных коридоров продолжаются, и правительство должно принять решение по этому вопросу. В середине ноября будет объявлен новый состав кабинета, одним из вопросов его следующей двухлетней каденции станет проблема гуманитарных коридоров. «Мы анализируем все за и против с учетом вопроса безопасности поляков, за который несет ответственность правительство, — заявил Говин. — У партнеров, Церкви мы находим понимание аспекта безопасности. Мы должны сбалансировать всё».

Pomorska.pl / Filip Kowalkowski Костел — это серьезно

Депутат сейма Польши от Польской крестьянской партии Мечислав Каспшак возмущен тем, что законодательство бьет по отечественным фермерам, в то время как иностранцы покупают все больше польской земли, пишут Nowiny (Жешув). «Мы хотим показать лицемерие властей, — заявил Каспшак. — Иностранцы в 2016 году купили в Польше почти 3,2 тыс. га земли — в 7 раз больше, чем в 2015 году. Большая часть земли была приобретена немцами — 882 га, голландцами — 326 га, а также гражданами Кипра и такими экзотическими странами, как Виргинские острова. По сравнению с предыдущими годами было продано на 5% больше земли. Закон о земельном обороте неэффективен и бьет по польскому фермеру. Данные поступают из министерства внутренних дел, поскольку этот министр согласился продать землю иностранцам из резервов Государственного казначейства». Как говорит президент Подкарпатской сельскохозяйственной палаты Станислав Бартман, «для нас, фермеров, это ужасно. Закон гласит, что мы не можем покупать землю для наших нужд, а иностранец может сделать это без каких-либо препятствий, покупая ее у Казначейства. Согласно старым правилам, сельскохозяйственное самоуправление имело возможность дать оценку решению о продаже земли иностранцам, и такие оценки были негативными. Теперь решает министр». Между тем депутат PiS Мечислав Мязга убежден в эффективности закона о сельском хозяйстве и развитии сельских районов, который применяется с апреля 2016 года. «Его задача состояла в том, чтобы предотвратить продажу земли, предназначенной для сельскохозяйственного производства, так оно и происходит, — сказал депутат. — Земля, о которой говорит Каспшак, предназначена не для сельского хозяйства, а для зон инвестиций. Фермеры в ней не заинтересованы. Благодаря очень хорошим условиям крупные западные компании хотят инвестировать и покупать землю у нас под свой бизнес».

После повышения цен на масло и яйца может наступить очередь хлеба, предупреждает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). В ближайшем будущем хлеб подорожает на 10—15%, некоторые хлебозаводы цены уже повысили. В среднем, буханка хлеба подорожала на 20 грошей. Цены не росли в течение нескольких лет, объясняют эксперты. В конце концов это должно было произойти, так как стали более высокими эксплуатационные расходы — повысилась зарплата сотрудников, подорожало сырье. Оказывает воздействие и рост цен на масло и яйца. В этом году добавились проблемы из-за погоды. Во время жатвы шел сильный дождь, поэтому было собрано менее качественное зерно. Тем временем в Польше хлеба едят всё меньше и меньше. По данным Статистического управления в Лодзи, средний житель Лодзинского района в 2000 году потреблял 6,79 кг хлеба в месяц, в 2005 году — 6,08 кг, в 2006 — 2009 годах — более 5 кг, в 2010 году — 4,87 кг. В 2015 году потребление упало до 3,88 кг, а в 2016 году вышло на уровень 3,7 кг.

Заместитель министра обороны Польши Михал Дворчик призывает студентов вступать в «Академический легион», рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). По словам Дворчика, эта программа первоначальной военной подготовки не предусматривает каких-то условий, в ней может принять участие каждый здоровый человек. «Несколько лет назад я сам занимался военной подготовкой, и это было одним из лучших решений в моей жизни», — подчеркнул заместитель министра. Обучение разделено на теоретическую часть — 30 часов, которые преподают в колледже, и практические занятия, которые проходят в воинских частях. После прохождения 22-дневного базового курса студент получит степень серийного резерва. Затем он сможет присоединиться к второму 22-дневному модулю, по итогам которого присваивается звание унтер-офицера запаса. За каждый день обучения на поле участник программы получает 91,2 злотых. В будущем предполагается запуск третьей части, курса подготовки к экзаменам на офицера. 52 из 98 государственных университетов в Польше решили присоединиться к программе. В Люблине — все, за исключением Медицинского университета. «Мы не исключаем этого в будущем», — подчеркивает Влодзимеж Матыщак, пресс-секретарь университета. Эксперты считают, что в восточных провинциях Польши «Академический легион» может быть наиболее востребованным. Во-первых, потому что здесь сильна военная традиция. Во-вторых, вопрос занятости — армия считается стабильным работодателем, что имеет большое значение в Люблинском регионе, где найти работу труднее, чем в других частях страны. Но насколько проект поможет студентам в их армейской карьере? «Безусловно, это хорошее начало для вступления на путь профессионального солдата», — сказал Дворчик. Вместе с тем министерство обороны не хочет, чтобы «Академический легион» стал конкурентом военных школ в качестве некого ускоренного механизма службы. Так что офицерам запаса придется пройти ряд дополнительных тренингов, если они захотят присоединиться к профессиональной армии. «Академический легион» рассчитан на 10 тысяч мест. За теоретическую подготовку заплатит 1,5 млн злотых министерство науки и высшего образования, а за военные учения — 200 миллионов злотых министерство обороны.

Во Вроцлаве действие программы 500+ распространяется и на семьи украинцев, информирует Gazeta Wrocławska (Вроцлав). 500+ предусматривает то, что семья, имеющая двух несовершеннолетних детей, может получать 500 злотых на второго и каждого последующего ребенка, независимо от дохода. В случае, если доход семьи составляет менее 800 злотых на человека, семья может получить пособие также и на первого или единственного ребенка. В столице Нижней Силезии проживает более чем 31 тысяча польских семей, которые входят в программу 500+. Помимо того, во Вроцлаве насчитывается 300 украинских семей с детьми. Украинцы — самое многочисленное национальное меньшинство во Вроцлаве. Каждый десятый житель города является гражданином Украины. Неудивительно, что всё больше и больше украинских граждан приезжают в Нижнюю Силезию со своими семьями. По словам начальник отдела пособий городского центра социальной помощи, субсидии из бюджета получают около 500 украинских детей. Вместе с тем, отмечает издание, украинцы всё чаще жалуются на недобросовестных работодателей. Невыплаты зарплат или занижение их, оформление «вчерную» — на это чаще всего жалуются граждане Украины, работающие во Вроцлаве. Окружная инспекция труда во Вроцлаве в этом году получила почти в три раза больше жалоб от иностранцев на работодателей, чем в прошлом году. В 2016 году жалоб было 72, в этом поступило уже 195 жалоб. Как говорит заместитель окружного инспектора труда Аркадиуш Клос, в каждом случае требуется провести проверку. В прошлом году инспекторы из Вроцлава провели 465 проверок относительно законности трудоустройства иностранцев. В суды было направлено 40 заявлений о наказании работодателей и наложено 22 штрафа. В этом году проведено более 670 проверок. Инспекторы направили 54 обращения в суды и наложили 6 штрафов.

Wochenblatt (Ополе) интересует, кто теперь в бундестаге Германии будет защищать интересы немецкого меньшинства в Польше. Негативным фактом является то, что пять депутатов, хорошо знакомые с ситуацией с немцами в Польше, не попали в новый состав парламента. Традиционно сторонники немецкого меньшинства есть во фракции ХДС/ХСС, прежде всего, в рабочей группе «Перемещенные лица, этнические немцы и немецкие меньшинства». Как говорит президент Союза немецких социальных и культурных ассоциаций в Польше Бернард Гайда, «я хотел бы упомянуть Стефана Майера из ХСС, вице-президента Союза перемещенных, который уже несколько раз посетил немецкое меньшинство в Силезии и знает наши проблемы». Он также называет в числе тех, кто интересовался немцами в Польше, министра культуры Монику Грюттерс и министра внутренних дел Томаса де Мезьера, выразив надежду, что независимо от их будущей работы они не упустят из виду интересы немецких меньшинств. Но сейчас, говорит Гайда, бундестаг должен вначале начать свою работу и прояснить наиболее важные вопросы, в том числе состав нового федерального правительства. Только тогда можно было бы возобновить переговоры об интересах немецкого меньшинства. Вместе с тем, по его словам, уже есть договоренность о встрече с лидером парламентской фракции ХДС/ХСС Фолькером Каудером, с которым «мы хотели бы обсудить темы, имеющие наибольшее значение для будущего».

В Кракове состоялись торжества по случаю 99-летия со дня освобождения города от оккупационной австрийской власти, пишет Dziennik Polski (Краков). Празднование началось перед городской ратушей, где были возложены цветы к мемориальной доске в честь легионеров Подгорских, павших за родину. Затем на Раковицком кладбище возложил цветы на могилу капитана Антония Ставажа. В полдень на площади Главного Рынка состоялась историческая реконструкция, а затем прошла церемониальная смена караула под Башней ратуши, обеты дали городские гвардейцы. Цветы были помещены под знаком в Ратушной башне. В конце церемонии президент Кракова Яцек Майхровский, глава городского совета Богуслав Кошьмидер и начальник рейда Михал Костюшко вручили награды победителям эстафеты бега с передачей сабли имени Антония Ставажа. Как напоминает издание, Первая мировая война закончилась для Кракова 31 октября 1918 года, и в тот же день он перестал быть частью монархии Габсбургов, став городом независимой Польши. Жители Кракова решили взять дело в свои руки. Польские солдаты, еще одетые в австрийскую форму, захватили Башню ратуши. В ознаменование этого события каждый год проводится символическая смена караула и организуется эстафета, в которой участвуют молодые люди из краковских школ.

Dziennikpolski24.pl / Marian Satała / Adam Wojnar Краков есть польский город, австрияки!

Советники города Познань хотят переименовать одну из главных улиц на кольце Капонера, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). В течение многих лет покровителем этой улицы был президент США Франклин Рузвельт. Однако, считают советники, этот политик мало хорошего сделал полякам, чтобы его имя украшало Познань. Скорее всего, вместо него улицу назовут в честь другого американского лидера — Рональда Рейгана. Споры о переименовании идут в течение последних 20 лет. Как отмечает советник Томаш Липиньский, Рузвельт — это спорная фигура, а вот Рейган способствовал падению коммунизма. Его администрации помогала польской оппозиции, которая получила средства для борьбы с властями Польской Народной Республики. Рейган также поддержал поляков после введения военного положения.

А в Жешуве, передают Super Nowości (Жешув), разгорелась дискуссия на тему, что делать с памятниками Революционной борьбе и благодарности Советской армии. В обоих случаях за снос монументов выступает Институт национальной памяти Польши. Между тем отделение Ассоциации польских архитекторов в Жешуве выступает за то, чтобы памятник Революционной борьбе остался на своем месте. Об этом говорит глава отделения Марек Хробак, который называет обелиск «символом Жешув, имеющим историческую ценность». Архитекторы просят президента Жешува Тадеуша Ференца, губернатора и Институт прекратить снос этого памятника. Ференц согласен с ними. Он направил письмо в IPN, в котором подчеркнул, что соцреализм — это закрытый этап в истории искусства, архитектурные произведения не должно рассматривать, фокусируясь исключительно на коммунистической родословной памятника. Члены отделения Ассоциации польских архитекторов в Жешуве также выразили решительный протест, назвав монумент «художественной ценностью». Мэрия предприняла шаги, чтобы добиться сохранения обелиска Революционной борьбе, попробовав ввести его в реестр памятников. Если получится, то шансы его снести будут понижены. Что касается мемориала благодарности Советской армии, то, помимо Института национальной памяти, против него выступил и директор подкарпатского филиала польского НКО «Центр преследования коммунистических и фашистских преступников» Влодзимеж Новак. Он обратился с посланием к председателю Жешувского городского совета Анджею Децу, потребовав убрать обелиск, так как тот «является издевательством над историей и польской нацией». Городские власти разделились. «Мы не должны удалять советские памятники, — говорит Мачей Хлодницкий, пресс-секретарь президента Жешува. — Оттого, что памятник будет разрушен, история не изменится». Однако глава горсовета заявил, что «с этой «благодарностью» советским солдатам надо быть осторожными, памятник можно перенести на жешувское кладбище Советской армии».